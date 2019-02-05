12 лучших актеров 2018 года по версии журнала The New York Times

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Пока киноманы находятся в предвкушении вручения премии «Оскар» и гадают, кто же получит заветные статуэтки, всемирно известный американский журнал The New York Times уже определился со своими фаворитами и огласил список лучших актеров 2018 года.

AdMe.ru решил разобраться, за какие роли популярное издание наградило известные и новые лица в киноиндустрии таким почетным званием.

1. Гленн Клоуз — «Жена»

Американская актриса Гленн Клоуз является 6-кратной номинанткой на премию «Оскар», однако саму награду еще ни разу так и не получила. В драматическом фильме «Жена» Гленн демонстрирует всю многогранность своего актерского таланта. Она играет жену писателя, которая пишет все книги своему известному и напыщенному мужу, хотя и вынуждена это скрывать. Картина уже получила много положительных отзывов кинокритиков, а сама актриса была номинирована на премию Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус».

2. Итан Хоук — «Дневник пастыря»

«Дневник пастыря» повествует о священнике Эрнсте Толлере, который потерял сына и очень из-за этого горюет. Мужчина начинает вести личный дневник, где ежедневно будет писать о том, что с ним происходит, на протяжении года. Американский институт киноискусств признал «Дневник пастыря» одним из лучших фильмов в 2018 году, а кинокритики отмечают, что «Итан Хоук как будто был рожден для этой роли».

3. Тони Коллетт — «Реинкарнация»

Фильм «Реинкарнация» называют новым шедевром в стиле хоррор во многом благодаря непревзойденной игре Тони Коллетт. Она играет женщину по имени Энни, у которой умирает мать. После печального события с родными главной героини начинают происходит странные вещи: резкие приступы агрессии, неконтролируемая жестокость и страшные видения. В чем истинная причина жутких событий, и предстоит разобраться персонажу Тони Коллетт.

4. Лакит Стэнфилд — «Простите за беспокойство»

«Простите за беспокойство» — фильм-насмешка над стремлением людей к богатству. Для того чтобы подчеркнуть основную идею фильма, у главного героя, которого сыграл Лакит Стэнфилд, даже соответствующее имя — Кэш Грин (Cash Green — англ. «зеленые наличные»). Парень еле сводит концы с концами и, чтобы подзаработать, устраивается работать в кол-центр. Совсем скоро Кэшу удается достичь значительных карьерных высот.

5. Реджина Холл — «Поддержите девушек»

Реджина Холл прославилась благодаря своим комедийным ролям в серии фильмов «Очень страшное кино». Однако, несмотря на всеобщую любовь к этим дурацким кинокомедиям, критики их не сильно жалуют. В новой картине Реджина играет девушку Лизу, которая работает в баре и постоянно сталкивается с сексизмом со стороны посетителей. Критики называют игру Реджины феноменальной, а роль — поистине лучшей в ее кинокарьере.

6. Джулия Робертс — «Вернуть Бена»

В драме «Вернуть Бена» Джулия Робертс предстает в совершенно нетипичной для нее роли. Актриса играет мать, к которой неожиданно в канун Рождества возвращается сын Бен. Парень сбежал из реабилитационного центра для наркозависимых, однако ничего не изменилось и он вновь впутывается в неприятности. Фильм показывает, на что готова пойти мать ради спасения собственного ребенка.

7. Элси Фишер — «Восьмой класс»

Элси Фишер прославилась тем, что озвучивала героиню Агнес в мультфильме «Гадкий я». Однако как таковых киноработ у нее очень мало. В фильме «Восьмой класс» юная актриса дебютирует в главной роли. Она играет закомплексованную девочку-подростка Кейли, которая создает свой YouTube-канал, где рассуждает и дает другим советы об обретении уверенности в себе.

8. Ю А-Ин — «Пылающий»

Несмотря на то что Ю А-Ин сейчас достаточно востребован в Южной Корее, в мире его имя стало известным лишь в 2018 году, после роли в фильме «Пылающий». Картина основывается на рассказе Харуки Мураками «Сжечь сарай». Начинающий писатель Чжонсу влюбляется в девушку Хаэми, но однажды она исчезает. Главный герой пытается отыскать ее, но подозревает, что девушку убил их общий знакомый Бен. Триллер «Пылающий» получил много положительных отзывов и уже был удостоен приза ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале.

9. Ялица Апарисио — «Рим»

Картина «Рим» знаменитого режиссера Альфонса Куарона уже получила главную премию на Венецианском кинофестивале и была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Уникально то, что главную роль отдали Ялице Апарисио, которая до этого не снималась в кино. Тем не менее критики отметили, что простая крестьянка сыграла как настоящая актриса. Черно-белая драма повествует о событиях в Мехико, когда солдаты расстреливали студентов, а в центре сюжета — обычная семья среднего класса.

10. Эмма Стоун, Оливия Колман, Рэйчел Вайс — «Фаворитка»

Фильм «Фаворитка» стал одним из самых обсуждаемых в прошлом году: он номинирован на премию «Оскар» в 10 категориях, к тому же чего стоит один только актерский состав — сразу 3 оскароносные актрисы: Рэйчел Вайс, Эмма Стоун и Оливия Колман. Лента рассказывает об английской королеве Анне и ее отношениях с 2 служанками. И так как сюжет крутится вокруг нескольких женщин, The New York Times решил отметить сразу 3 актрис этого фильма.

Бонус

The New York Times снял танцевальное видео, в котором приняли участие все лучшие актеры года. Постановкой занимался знаменитый хореограф — резидент Нью-Йоркского балета Джастин Пек.