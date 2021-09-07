12 легких фильмов для женщин, которые помогут перезагрузиться и подумать наконец-то о себе

Тяжелая рабочая неделя способна вымотать даже заядлую карьеристку. Еще и осень наступает, а значит, самое время отыскать на полке теплый плед, заварить горячий чай и хотя бы на пару часов забыть о проблемах за просмотром легкого фильма.

Мы в AdMe.ru решили сделать подарок женщинам, которые уже устали от начала нового учебного года, рабочих будней и быта. Эта подборка душевных кинолент последних лет специально для вас. Построение карьеры, дорога к мечте, счастье быть бабушкой и даже проблемы женщины-андроида — сегодня у нас фильмы на разный вкус.

Сердце вдребезги (2014)

У прожженного циника в исполнении Криса Эванса произошла катастрофа: он влюбился в девушку, а она обручена и готовится к свадьбе. Но главный герой не готов опускать руки, ведь у него есть сила, неподвластная многим, — страсть преодолевать препятствия. За просмотром «Сердца вдребезги» можно научиться многим жизненным мудростям. Например, понять, что не стоит сдаваться раньше времени и что родственные души всегда найдут друг друга. Рейтинг IMDb — 6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Мои парни — животные (2016)

Главная героиня ленты Эмма попадает в необычную ситуацию: в один день ее домашние питомцы превращаются в 2 идеальных мужчин. В реальности девушке посоветовали бы обратиться к доктору, однако экранная Эмма решила научиться по-другому воспринимать окружающий мир. В итоге получилась качественная и нетривиальная комедия о вечных ценностях. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Голая Джульетта (2018)

Энни с головой увязла в многострадальных отношениях, но внезапно ее судьба сделала крутой поворот. У девушки закрутился роман с суперзвездой Такером Кроу. И без того непростую ситуацию усугубляет то, что парень Энни души не чает в Такере и следит за его творческой жизнью уже много лет. Эта комедийная драма поднимает знакомые каждой женщине вопросы: стоит ли сохранять отношения, исчерпавшие себя, и как научиться снова чувствовать вкус к жизни? Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Отчаянная домохозяйка (2010)

Муж главной героини внезапно заболевает, и на плечи примерной жены-домохозяйки ложится управление крупной фабрикой. Общественность порой недооценивает женщин, однако многие из них, как и главная героиня фильма, не так просты, как кажутся на первый взгляд. Наблюдать за историей успеха зрелой женщины, долгое время находившейся в тени своего мужа, не только интересно, но еще и уморительно смешно. Катрин Денев удалось показать зрителю, как важно иногда выбираться из своего уютного кокона. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Всем парням: С любовью... (2021)

Заключительная часть трилогии «Всем парням...» рассказывает о судьбоносных изменениях, происходящих в жизни главной героини. Приближается выпускной, и девушке предстоит задуматься о том, что делать дальше со своей жизнью. Вместе с героиней зрительницы переосмыслят базовые вещи: отношения в семье, дружбу, любовь. И поймут, что в любой ситуации важно не забыть о самой себе и своих желаниях. Рейтинг IMDb — 6,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

2 сердца (2020)

Трогательная история о 2 влюбленных парах, которым никогда не суждено было встретиться, однако судьба кардинально изменила планы героев, связав их через время и расстояние. Основанный на реальной вдохновляющей истории фильм отправит зрителей в романтическое путешествие, воспевающее жизнь, любовь и человеческую доброту. Рейтинг IMDb — 6,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Прокачай нормальность (2019)

История Тодда и Рори явно уходит за рамки традиционных ромкомов. Романтике и физической близости главные герои предпочитают интеллектуальную беседу. Они не похожи на классическую парочку и даже не пытаются ею быть. Нештампованная и красивая история о несколько странных людях учит мыслить вне стереотипов и напоминает, что в жизни есть вещи поважнее, чем чужое мнение. Рейтинг IMDb — 6,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Сделано в Дагенхэме (2010)

Фильм в легкой и юмористической манере рассказывает о переломных событиях в истории борьбы за права женщин. Например, о забастовке 1968 года на заводе Форда, во время которой все женщины перестали работать в знак протеста против неравенства в оплате труда. Лента «Сделано в Дагенхэме» — это еще одно напоминание о том, что отстаивать свои взгляды и ценности необходимо всегда. Рейтинг IMDb — 7,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

(Не)идеальная женщина (2018)

Какой будет любовь в мире будущего? Об этом расскажет греческая мелодрама «(Не)идеальная женщина», где по сюжету преуспевающий бизнесмен разочаровался в любви и начал отношения с женщиной-андроидом. Нам точно стоит поучиться у роботов, как решать межличностные проблемы. Рейтинг IMDb — 6,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

50 весенних дней (2017)

Счастье быть молодой бабушкой, чьи жизненные перемены не пугают, а воодушевляют на новые свершения, стало главной идеей фильма «50 весенних дней». Аврора, героиня ленты, не боится течения времени и убеждает всех, что лучшее всегда начинается сейчас. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Обучение полетам (2012)

2 матери идут на отчаянный шаг и решают изменить всю учебную систему, чтобы обеспечить счастливое будущее своим детям. Главные героини в исполнении Мэгги Джилленхол и Виолы Дэвис на собственном примере доказывают, что если ты не можешь стать частью системы, то можешь ее изменить. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Певица на всю голову (2021)

Киноновинка этой осени — романтическая комедия «Певица на всю голову» — уже успела наделать шума по всему миру. Причина тому — неординарный и забавный сюжет. Главная героиня оставляет за спиной надоевшую работу и опостылевшие отношения, чтобы осуществить свою давнюю мечту и стать оперной певицей. Наблюдая за ее приключениями, хочется начать что-то делать и со своей жизнью. Рейтинг IMDb — 8,2