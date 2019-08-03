12 легендарных персонажей, которых срисовали с реальных людей

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Великий режиссер Альфред Хичкок говорил, что кинематограф — это реальная жизнь, из которой вырезали самые скучные куски. И это похоже на правду: так, например, некоторые вымышленные персонажи кино и мультфильмов были списаны с живых людей. Иногда сценаристы копировали только внешность, в других случаях наших любимых героев наделяли чертами характера выдающихся (и не очень) личностей.

AdMe.ru провел собственное расследование и выяснил, кто стал прообразом ярких героев в истории кино.

1. Харли Квинн (Вселенная DC) — Арлин Соркин

Суперзлодейка Харли Квинн срисована с актрисы Арлин Соркин. Арлин — самый настоящий универсал: она снималась в сериалах, танцевала в кабаре и вела телешоу. Сценарист мультфильма «Бэтмен» Пол Дини придумал Харли Квинн, чтобы заделать «дыру» в сценарии. По сюжету, в серии «Уловка Джокера» кто-то должен был выскочить из торта в комнате, полной полицейских. Самому Джокеру это было делать странно, поэтому придумали девушку-клоуна. Пол Дини вдохновился костюмом своей подруги Арлин, в котором та однажды появилась в одной из серий мыльной оперы «Дни нашей жизни». Он решил, что Харли Квинн должна быть именно такой — стройной, веселой и слегка не в себе. Кстати, в мультфильмах и видеоиграх Харли Квинн говорит голосом Арлин Соркин.

Так Арлин Соркин выглядит в реальной жизни.

2. Джокер (Вселенная DC) — Конрад Фейдт

Один из самых харизматичных негодяев в мире кино — Джокер тоже не возник из воздуха. И если с именем персонажа все понятно (это игральная карта из французской колоды), то почему он имеет такую внешность, долго оставалось загадкой. Оказалось, что прототипом злодея стал немецкий актер Конрад Фейдт. В 1928 году Фейдт исполнил роль Гуинплена в фильме «Человек, который смеется». За страшным обликом изуродованного героя скрывалось доброе сердце. Сегодня лучшим Джокером считается Хит Леджер, который показал зрителям, что и у злодеев тоже есть душа.

«Отец» всех Джокеров Конрад Фейдт в образе Гуинплена.

3. Джабба Хатт («Звездные войны») — Сидни Гринстрит

Сидни Гринстрит — английский актер театра и кино 40-х, а еще прототип Джаббы Хатта из «Звездных войн». Сидни всю жизнь страдал от лишнего веса, но играл обаятельных и находчивых мошенников. Нет ничего удивительного в том, что босс межгалактической преступности Джабба Хатт так похож на актера. Ведь создатели вселенной «Звездных войн» вдохновились собирательным образом ролей Сидни Гринстрита.

4. Бифф Таннен («Назад в будущее — 2») — Дональд Трамп

Фильм «Назад в будущее — 2» сняли 30 лет назад, и в те времена никто не думал, что Дональд Трамп может стать президентом. Однако уже тогда он был известным бизнесменом, которому принадлежали строительные корпорации и права на конкурс красоты «Мисс Вселенная». В образе постаревшего злодея Биффа Таннена угадываются многие черты и обстоятельства жизни Трампа. Это и характерная прическа, и небоскреб, напоминающий Трамп-тауэр, и стремление жить на широкую ногу.

5. Чарльз Манц («Вверх») — Чарльз Минц

Главный злодей из мультфильма «Вверх» Чарльз Манц всю жизнь охотится на редкую птицу и мечтает отомстить ученым, которые не признали его открытий. Мультяшный Чарльз появился благодаря давнему конфликту Уолта Диснея и продюсера Чарльза Минца. В 1928 году Минц отвовевал права на мультперсонажа Кролика Освальда у Уолта Диснея. Чарльз Минц сделал Кролика символом студии Universal Pictures, и вся прибыль от использования рисованного образа ушла новой компании. Спустя много лет создатели мультфильма «Вверх» провели историческую параллель: экранный злодей гоняется за птицей, а его прототип преследует Кролика.

6. Лорд Фаркуад («Шрек») — Майкл Айснер

Главный злодей из первого мультфильма о Шреке лорд Фаркуад тоже получил свою внешность благодаря старой ссоре двух кинобоссов. Бывший председатель конгломерата Disney Макл Айснер и продюсер этой же компании Джеффри Катценберг очень не любили друг друга. Дошло до того, что Катценберг уволился и организовал собственную студию — DreamWorks. Однако этим он не ограничился и в своем новом мультфильме изобразил старого врага в образе лорда — психопата и коротышки. На самом деле Айснер имеет высокий рост, но мстительного Катценберга это не остановило.

7. Рэймонд Бэббитт («Человек дождя») — Лоуренс Ким Пик

Главный герой фильма «Человек дождя» Рэймонд Бэббитт — аутист с выдающимися математическими способностями. Он может запомнить огромное количество информации, но не способен как следует застегнуть пуговицы на рубашке. Рэймонд по умственному развитию почти ребенок и живет в доме инвалидов. Ким Пик прославился своей феноменальной памятью и стал прообразом Рэймонда Бэббитта. Лоуренс родился с грыжей головного мозга. К тому же в его мозгу отсутствовало мозолистое тело, которое соединяет правое и левое полушария. Однако организм Пика адаптировался и создал новые нейронные соединения, а необычные способности стали побочным эффектом. Ким Пик выучился читать в 16 месяцев, помнил наизусть тысячи книг, но совершенно не мог обслуживать себя в быту.

8. Соник (Sonic the Hedgehog) — Майкл Джексон и Билл Клинтон

В начале 90-х японская компания Sega решила выйти на мировой рынок с игрой Sonic the Hedgehog. Чтобы герой стал популярным, дизайнеры решили воплотить в его образе все самое крутое из самой передовой страны в мире — США. В 1991 году «крутость» олицетворяли Майкл Джексон и Билл Клинтон. Поэтому компьютерному ежу достались ботинки из клипа Майкла Джексона «Ваd» и улыбка молодого перспективного политика Клинтона. Поначалу создатели игры хотели дать в напарницы Сонику девушку, которая напоминала бы поп-диву Мадонну, однако позже от этой идеи отказались.

9. Рокки Бальбоа («Рокки») — Чак Уэпнер

Сильвестр Сталлоне сам написал сценарий к уже классическому фильму «Рокки» и исполнил в нем главную роль. По сюжету, боксер-неудачник Рокки Бальбоа смог победить легенду спорта. А все благодаря упорным тренировкам и любви к прекрасной девушке. Чак Уэпнер — американский боксер-профессионал, который стал известен благодаря поединку с Мохаммедом Али. Уэпнер продержался целых 15 раундов и даже отправил Али в нокдаун. Правда, бой он все равно проиграл. По утверждению инсайдеров, Сталлоне вдохновлялся стойкостью Вепнера.

10. Мисс Пигги («Маппет-шоу») — Пегги Ли

Мисс Пигги — одна из главных героинь «Маппет-шоу». Гламурная свинка с непредсказуемым характером так полюбилась зрителям, что попала в список «50 величайших ТВ-звезд всех времен». Пигги рекламирует одежду в реальном глянцевом журнале и участвует в компании косметического бренда МАС. Прототипом для Мисс Пигги стала легендарная джазовая певица Пегги Ли. Поначалу у свинки было имя Пигги Ли, но из-за негативных ассоциаций с животным окончание «Ли» убрали. Создатели Пигги заявляли, что хотели отдать дань уважения великой артистке.

11. Трэвис Бикл («Таксист») — Артур Бремер

Ветеран войны Трэвис Бикл — герой классического фильма Мартина Скорсезе «Таксист» — устраивается на работу таксистом и колесит по ночным улицам Нью-Йорка, чтобы справиться с бессонницей. Скоро мужчина начинает сходить с ума и решает очистить город от греха, подобно ветхозаветному пророку. Прототипом героя фильма стал Артур Бремер — стеснительный парень, который тоже потихоньку начал лишаться разума. Артур тоже решил очистить мир от зла, на роль «представителей» которого он назначил политиков Ричарда Никсона и Джорджа Уоллеса. Однако Никсона Бремеру убить не удалось, а при попытке покушения на Уоллеса мужчина был задержан.

12. Кратос (God of War) — Эдвард Нортон в роли Дерека Виньярда («Американская история Икс»)

Кратос — главный антигерой серии компьютерных игр God of War. Это противоречивый персонаж: с одной стороны, он иногда совершает гадкие поступки, а сдругой — игроки ему симпатизируют. Кратос даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как величайший компьютерный персонаж. Дизайнеры игры вдохновились образом Эдварда Нортона из фильма «Американская история Икс». В эпизоде, где героя Нортона арестовывают полицейские, на его лице смесь агрессии и презрения. Эти эмоции, а заодно и внешний облик накачанного бородача создатели игры постарались передать в своем персонаже.