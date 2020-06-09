12 культовых сцен из фильмов, которые актеры придумали прямо на съемочной площадке

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Съемки фильма — процесс весьма непредсказуемый. Часто актеры, желая внести свой вклад в создание шедевра, ведут себя совсем не по сценарию: одни внезапно целуют партнеров по съемкам, другие случайно оговариваются, ну а третьи и пощечину могут влепить.

Редакция AdMe.ru заглянула за кулисы Голливуда. Теперь на некоторые сцены в знакомых фильмах мы смотрим совсем иначе.

1. Поцелуй, «Грань будущего»

Создатели этого боевика признаются, что не собирались делать очередную романтическую историю, однако им очень хотелось показать, что между Кейджем и Вратарски имеется сильная эмоциональная связь. Но всякий раз, когда сценаристы пытались включить в фильм поцелуй, он выходил настолько неестественным, что от него в конце концов пришлось отказаться. Во время очередной съемки Эмили Блант просто поцеловала Тома Круза на прощание. Этого не было в сценарии, это больше даже не обсуждалось — поцелуй стал неожиданностью для всех. Сама актриса позже объяснила свой экспромт так: «Я почувствовала, что так нужно. Это было правильно, и я это сделала».

2. Разбитое зеркало, «Стрингер»

В одной из сцен Джейк Джилленхол вместо того, чтобы просто кричать на самого себя в зеркало, так увлекся, что в порыве чувств размолотил его кулаком. Сцена, конечно же, вошла в фильм. Актер же всего спустя 6 часов вернулся к работе после 4-часовой операции и 46 наложенных швов.

3. Песня, «Воины»

Этот фильм попал на 16-е место в списке 50 культовых фильмов мира. Если вы его не смотрели, самое время исправить эту промашку. Одна из самых напряженных и безумных сцен была чистой воды импровизацией. Актер Дэвид Патрик Келли, сыгравший одного из главных персонажей, нашел 3 бутылки, отбил ими ритм и спел ставшую знаменитой песню «Warriors, come out to play». Лица других персонажей, по всей видимости, выражали искреннее недоумение, поскольку Келли никого не предупредил об этом экспромте.

4. Эпиляция, «Сорокалетний девственник»

Одна из самых запоминающихся сцен в фильме — удаление волос с груди главного персонажа. Актер Стив Карелл, по его же собственной задумке, был подвергнут настоящей восковой эпиляции, так что все крики, которые мы слышим в этой сцене, — вовсе не игра.

5. Упавшая швабра, «Доктор Стрэндж»

Когда персонаж Бенедикта Камбербэтча уходит через портал из больницы, его провожает героиня Рейчел Макадамс. В финале этой сцены за спиной актрисы падает швабра, и Макадамс кричит от страха. Швабра упала совершенно случайно, но сцену решили оставить, поскольку она идеально вписывалась в сценарий.

6. Запах инопланетянина, «День независимости»

Когда герой Уилла Смита тащит инопланетного гостя по пустыне, актер бросает свою ношу, кричит: «Чем, черт побери, здесь воняет?» — и пинает пришельца. Дело в том, что Смита никто не предупредил, что в этой местности порой стоит невыносимый запах, который приносит ветер с Большого Соленого озера. Источником ужасного запаха являются миллионы погибших креветок.

7. Сцена с полотенцем, «Счастливое число Слевина»

По сценарию, Джош Хартнетт снимает полотенце, когда героиня Люси Лью входит к нему в квартиру. Однако никто не предупредил актрису о том, что под полотенцем у Хартнетта ничего не окажется, так что ее реакция в этой сцене абсолютно искренняя.

8. Обнаженный мужской торс, «Парк юрского периода»

Культовая сцена с голым торсом Джеффа Голдблюма была целиком и полностью идеей актера. Он объяснил импровизацию так: «Это же Коста-Рика, верно? Здесь безумно жарко, так что у меня даже поднялась температура. Вот вам и следствие — надо срочно расстегнуть мокрую рубашку».

9. Поцелуй, «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2»

После выхода последней части «Голодных игр» Вуди Харрельсон признался, что поцелуй с Элизабет Бэнкс был экспромтом: «Я влюблен в нее, потому что она очень красивая женщина и потрясающая актриса. Элизабет не знала, что я собираюсь сделать, — я просто поцеловал ее».

10. Пробитая стенка, «Охотник на лис»

Ченнинг Татум, как и Джилленхол, вошел в раж и разбил зеркало собственной головой. По сценарию персонаж должен был несколько раз ударить себя по лицу, а потом посмотреться в отражение. После чего Татум внезапно трижды ударился головой о зеркало, да так, что пробил стену из гипсокартона, на которой оно висело. Сцена оказалась настолько мощной, что ее решили оставить в фильме.

11. Оговорка, «Новый Человек-паук. Высокое напряжение»

Перед финальной битвой с Электро девушка главного героя, которую играла Эмма Стоун, желает помочь Человеку-пауку, однако он обманом заставляет ее остаться на месте, чтобы она не попала в самую гущу схватки. Возмущенная героиня Эммы Стоун кричит: «Питер!» — а потом быстро закрывает себе рот рукой. Дело в том, что настоящее имя супергероя произносить не стоило, но у актрисы оно буквально вырвалось. Сцену сочли забавной и решили оставить.

12. Пощечина, «Волк с Уолл-стрит»

На прослушивании Марго Робби так впечатлила Мартина Скорсезе, что ей мгновенно предложили роль. По сценарию, Робби и Ди Каприо должны были поцеловаться, но актриса внезапно влепила партнеру пощечину. Это ошеломило и покорило всех. Сцена оказалась настолько интересной, что ее было решено взять в фильм, правда, в несколько измененном виде: когда Джордан пытается поцеловать Наоми, она отталкивает его, приговаривая: «Никаких прикосновений». Робби объяснила свой поступок так: «У меня оставалось около 30 секунд, и я понимала: нужно срочно выкинуть что-то из ряда вон. Ди Каприо сказал: „Иди сюда и поцелуй меня“. Я подумала: когда еще у меня будет шанс поцеловать Ди Каприо? А потом в голове что-то щелкнуло, и я отвесила ему пощечину. Все замерли в ужасе. Я тоже замерла».

Какие из этих импровизаций вы считаете успешными, а какие — не особенно?