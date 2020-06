12 культовых сцен из фильмов, которые актеры придумали прямо на съемочной площадке

1. Поцелуй, «Грань будущего»

2. Разбитое зеркало, «Стрингер»

3. Песня, «Воины»

Этот фильм попал на 16-е место в списке 50 культовых фильмов мира. Если вы его не смотрели, самое время исправить эту промашку.

Одна из самых напряженных и безумных сцен была чистой воды импровизацией. Актер Дэвид Патрик Келли, сыгравший одного из главных персонажей, нашел 3 бутылки, отбил ими ритм и спел ставшую знаменитой песню «Warriors, come out to play». Лица других персонажей, по всей видимости, выражали искреннее недоумение, поскольку Келли никого не предупредил об этом экспромте.