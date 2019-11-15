12 культовых ролей в советских фильмах, которые еще чуть-чуть и могли быть сыграны другими актерами

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Все мы любим пересматривать советские фильмы и даже не представляем себе, что какому-то другому актеру могла достаться роль Д’Артаньяна, Остапа Бендера или Юрия Деточкина. Однако режиссеры наших легендарных картин рассматривали множество кандидатур на ту или иную роль, даже утверждали актеров, но в конечном итоге что-то срывалось и им приходилось искать других артистов.

Мы в AdMe.ru решили переворошить старые архивы и найти информацию о том, кто бы мог сыграть наших любимых культовых персонажей.

1. «Ирония судьбы, или С легким паром» — Евгений Лукашин

Изначально Эльдар Рязанов в роли статного Ипполита видел Андрея Миронова, однако сам актер хотел сыграть неуклюжего Женю Лукашина. Режиссер уже почти внял мольбам Миронова и предложил ему на кинопробах один эпизод, который считал одним из знаковых в фильме. Но когда тот начал произносить фразу Лукашина: «Я у женщин никогда не пользовался успехом... еще со школьной скамьи...», в это сложно было поверить.

2. «Берегись автомобиля» — Юрий Деточкин

В одном из своих интервью Юрий Никулин признавался: «Когда Рязанов задумал снимать фильм „Берегись автомобиля“, сценарий писали на меня». Однако Никулин гастролировал с цирком по Японии и не смог принять участие в съемках. Позднее картину запретили к постановке. Спустя несколько лет все-таки дали добро, но тут уже предполагаемый исполнитель главной роли отказался от съемок: «Для меня главное оставалось непонятным: почему мужик взялся воровать машины? Мне надо твердо знать, почему миллионы живут себе спокойно, а я стал угонщиком». Тогда этим самым «угонщиком» стал Иннокентий Смоктуновский.

3. «Место встречи изменить нельзя» — Владимир Шарапов

Иван Бортник претендовал на роль Владимира Шарапова. Увидеть его в этой ипостаси хотел близкий друг и экранный Глеб Жеглов — Владимир Высоцкий. Однако режиссер фильма Станислав Говорухин был уверен, что своим блистательным актерским талантом он оставит в тени Высоцкого. В итоге зрители увидели Ивана Бортника в этой культовой картине в яркой роли бандита Промокашки.

4. «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» — Шурик

Мало кто знает, но роль Шурика могла достаться тогда еще 19-летнему Евгению Петросяну. Юморист успешно прошел фотопробы и уже начал репетировать с режиссером Леонидом Гайдаем. Однако позже понял, что Шурик — лирический герой, а он хотел стать комедийным артистом. Юморист вспоминает: «Гайдай настаивал: „А ты найди в лирическом герое трогательные, комедийные моменты“. Я проронил: „Здесь бы был хорош Демьяненко“».

5. «Д’Артаньян и три мушкетера» — Д’Артаньян

Роль отважного и романтичного Д’Артаньяна предлагали воплотить Владимиру Высоцкому, Виссариону Какабадзе, однако успешно прошел фотопробы лишь Александр Абдулов. Режиссер картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич уже утвердил его, однако вскоре изменил свое решение и позвал на эту роль Михаила Боярского. Он был уверен, что певец лучше справится с вокальными партиями. Кандидатуру поддержал и композитор фильма Максим Дунаевский. Актер более чем успешно справился с предсъемочными испытаниями и предстал на экране в образе неугомонного гасконца.

6. «Москва слезам не верит» — Георгий Иванович

Мало кто знает, но Гошей из фильма «Москва слезам не верит» мог стать Виталий Соломин. Он успешно сыграл ключевую сцену знакомства с Катериной в электричке, и худсовет единогласно одобрил его кандидатуру, однако режиссеру Владимиру Меньшову чего-то не хватало в Соломине. В отчаянии он уже хотел примерить на себя роль Гоши, однако случайно увидел фильм «Дорогой мой человек» с Алексеем Баталовым и понял, что именно ему он должен отдать эту роль.

7. «Гусарская баллада» — Шурочка Азарова

Людмила Гурченко считается одной из любимых актрис Эльдара Рязанова. Режиссер вспоминал: «Я, конечно же, наметил Гурченко как одну из кандидаток на главную роль. Однако кинопроба получилась неудачной. Она оказалась не готова к съемке, путала текст, играла вяло, неуверенно. Это огорчило меня. Потом, уже много лет спустя, я узнал, что кинопроба совпала с трудным периодом жизни артистки». Таким образом, роль Шурочки исполнила Лариса Голубкина, для которой эта картина стала визитной карточкой.

8. «12 стульев» — Остап Бендер

На роль Остапа Бендера пробовались Евгений Евстигнеев, Александр Ширвиндт, Валентин Гафт, однако был утвержден Владимир Высоцкий. Режиссер хотел приступить к съемкам, но у актера начались проблемы с алкоголем. Тогда Леонид Гайдай пригласил Александра Белявского. Съемки стартовали, однако рядом с Сергеем Филипповым (Кисой Воробьяниновым) актер смотрелся неубедительно. Тогда кто-то рассказал режиссеру о грузинском актере Арчиле Гомиашвили, который много лет играл главного героя в спектакле «Похождения Остапа Бендера». Он успешно прошел пробы и блестяще воплотил на экране великого комбинатора.

9. «Зимняя вишня» — Ольга Ивановна

На примете у режиссера на роль Ольги Ивановны в «Зимней вишне» были Татьяна Догилева и Наталья Андрейченко. Утвердили последнюю, на нее уже даже сшили костюмы. В это время актриса была задействована в съемках американского фильма «Петр Великий», попросила подождать. Однако вскоре терпение режиссера лопнуло, он связался со съемочной группой «Петра Великого», ему сказали, что Елена влюбилась в Максимилиана Шелла (исполнителя роли Петра I) и возвращаться не собирается. Тогда Игорь Масленников пригласил на съемки в то время еще не очень известную Елену Сафонову.

10. «Зимняя вишня» — Вадим Дашков

На роль Вадима Дашкова режиссер сразу же утвердил Сергея Шакурова. Однако когда стало известно, что роль главной героини будет сыграна не Натальей Андрейченко, а Еленой Сафоновой, то Шакуров внезапно отказался от съемок, хотя им были уже сыграны несколько эпизодов. Тогда Игорь Масленников пригласил Виталия Соломина. Тот сразу же принял приглашение, не читая сценарий (ранее Соломин и Масленников работали на площадке съемок «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона»).

11. «Неоконченная пьеса для механического пианино» — Софья Войницева

Одной из главных претенденток на роль Софьи Войницевой в «Неоконченной пьесе для механического пианино» была Ирина Муравьева. Однако по неизвестным причинам что-то пошло не так и на роль утвердили любимую актрису Никиты Михалкова Елену Соловей, которая за несколько месяцев до съемок стала мамой. Режиссер перевез ее в Пущино вместе с ребенком и создал все необходимые условия для их комфортного пребывания.

12. «Веселые ребята» — Анюта

На роль Анюты в «Веселых ребятах» Клавдию Шульженко протежировал Леонид Утесов, который также сыграл в фильме. На мгновение режиссер Григорий Александров поддался уговорам певца и уже чуть было не утвердил ее на роль. Однако в самый последний момент сделал выбор в пользу Любови Орловой.