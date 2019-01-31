12 культовых персонажей, которых должны были сыграть другие актеры

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Сложно представить на месте главного героя любимого фильма другого актера. Но на стадии производства многие режиссеры рассчитывали на других артистов. К примеру, роль Клариссы Старлинг в «Молчании ягнят», за которую Джоди Фостер получила премию «Оскар», могла исполнить Мишель Пфайффер.

AdMe.ru проник в закулисье Голливуда и узнал, какими могли быть персонажи, которых любят миллионы. И хотя сегодня многие актеры жалеют об упущенных возможностях, нам кажется, что все сложилось так, как и должно быть.

Роберт Нэвилл (Я — легенда, 2007)

Для студии Warner Bros. фильм «Я — легенда» стал одним из самых непростых проектов. Начать съемки планировали еще в середине 90-х, а режиссерское кресло мог занять Ридли Скотт. В списке претендентов на главную роль значились Николас Кейдж, Арнольд Шварценеггер и Том Круз. Проект находился в подвешенном состоянии вплоть до 2004 года, пока в нем не появился подходящий продюсер — Акива Голдсман. Впечатленный работой Френсиса Лоуренса над картиной «Константин: Повелитель тьмы», Голдсман утвердил его на пост режиссера.

Джейн Смит (Мистер и миссис Смит, 2005)

Изначально на роль Джейн Смит была утверждена Николь Кидман, но из-за большой нагрузки в других проектах она была вынуждена покинуть съемочную площадку. После ухода австралийской актрисы Брэд Питт тоже покинул проект, но узнав, что на замену Кидман придет Джоли, вернулся. Плюс факт: Роль Джона Смита мог исполнить Джонни Депп, но напряженный график «пирата» не позволил ему принять участие в съемках.

Дэвид Миллс (Семь, 1995)

В интервью для журнала GQ Дензел Вашингтон признался, что жалеет о своем отказе Дэвиду Финчеру исполнить главную роль в фильме о серийном убийце. Когда актер прочитал сценарий, он показался ему чересчур мрачным и жестоким, поэтому он отклонил предложение. Плюс факт: По неподтвержденным данным, от роли Дэвида Миллса отказывался и Сильвестр Сталлоне.

Алекс Фоули (Полицейский из Беверли-Хиллз, 1984)

Прочитавшему сценарий Сталлоне не понравилось, что главный герой много шутит, ведь это не соответствовало привычному для звезды боевиков образу крутого парня. Он хотел минимума юмора и максимума экшена. В надежде взять ситуацию под контроль актер изменил образ своего героя и предложил его в качестве альтернативы. Продюсеры не оценили творческий подход Сталлоне и дали понять, что фильм будут снимать только по оригинальному сценарию — с ним или без него.

Эдвард Руки-Ножницы, 1990

Все знают о теплых отношениях Джонни Деппа с Тимом Бертоном. Об этом свидетельствует большое количество совместных работ. Но именно картина «Эдвард Руки-Ножницы» положила начало их дружбе; стало быть, первый совместный труд актера с режиссером можно назвать судьбоносным. Трудно представить, но на роль Эдварда претендовали весьма талантливые актеры: Том Круз, Джим Керри и Роберт Дауни — младший. А в список тех, кто отказался, вошли Том Хэнкс и Гэри Олдмен.

Энакин Скайуокер (Звездные войны. Эпизод 2: Атака клонов, 2002)

В интервью для Variety Ди Каприо сказал, что принципиально не снимается в сиквелах. Это объясняет, почему он отказался от предложений сыграть Энакина Скайуокера и Питера Паркера. Актер считает, что фильмы с его участием — это завершенные истории. Именно таким картинам он отдает приоритет.

Форрест Гамп, 1994

Перед началом работы над фильмом «Форрест Гамп» Роберт Земекис предлагал главную роль Джону Траволте. Актер отказался из-за возможности сняться в картине Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». И хотя успех фильма возродил карьеру звезды «Бриолина», Траволта признается, что жалеет о том, что не исполнил роль Форреста Гампа.

Джеймс Бонд (Казино Рояль, 2006)

На роль агента 007 для фильма «Казино Рояль» искали принципиально новое лицо, ведь казалось, что к 2006 году бондиана выдохлась, и было необходимо освежить франшизу. Из всех претендентов на главную роль больше всего подходил Хью Джекман, который побоялся принять предложение посреди съемок масштабного проекта о «Людях Икс». Актер сказал, что с таким плотным графиком ему пришлось бы жить на съемочной площадке.

Рик Декард (Бегущий по лезвию, 1982)

Сценарист Хэмптон Фэнчер представлял в образе Декарда Томми Ли Джонса, Роберта Митчема или Кристофера Уокена. Однако его видение картины не сошлось с задумками Ридли Скотта. Режиссер пригласил Дастина Хоффмана, который, по его мнению, мог сыграть кого угодно. В течение нескольких месяцев работу над фильмом вели с участием Хоффмана в роли Бегущего, но осенью 1980 года актер неожиданно покинул проект. По какой причине это случилось, неизвестно. Но Ридли Скотт предположил, что всему виной стал финансовый вопрос. Плюс факт: Ридли Скотт не читал книгу «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», по мотивам которой снят фильм.

Арагорн (Властелин колец: Братство кольца, 2001)

Дэниел Дэй-Льюис снимается раз в несколько лет и выбирает лишь те роли, которые находит крайне интересными. Роль Арагорна, предложенная Питером Джексоном, не заинтриговала актера, он отказался. Режиссер обращался к Дэй-Льюису по меньшей мере 7 раз, но тот был непреклонен в своем решении. Плюс факт: По неподтвержденным данным, роль Арагорна могли исполнить Рассел Кроу и Николас Кейдж.

Кларисса Старлинг (Молчание ягнят, 1990)

Причиной отказа Мишель Пфайффер от главной роли стал сценарий «Молчания ягнят». Она сочла его мрачным и нервирующим и решила, что такой фильм найдет признание лишь у поклонников ужастиков. Актриса жалеет о своем решении и признается, что для нее это не единичный случай. Пфайффер могла исполнить главную роль в «Основном инстинкте», но отклонила предложение. Подобные решения в карьере актриса объясняет тем, что у нее нет коммерческой жилки, которая помогла бы оценить перспективы того или иного проекта.

T-800 (Терминатор, 1984)

После совместной работы с Лэнсом Хэнриксеном на съемках фильма «Пираньи-2: Нерест» Джеймс Кэмерон твердо решил, что роль Т-800 должен исполнить он, и нарисовал с его лицом пару скетчей Терминатора. Все шло так, как хотел Кэмерон, пока боссы студии не настояли на том, что в роли робота должен быть более популярный актер. Продюсеры предлагали кандидатуру Шварценеггера на роль Кайла Риза, но Кэмерон не хотел с ним сотрудничать. Однако после личной встречи с актером режиссер не просто одобрил его участие, но и отдал Арни главную роль.

Бонус: эскизы Джеймса Кэмерона к Терминатору