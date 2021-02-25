12 крутых сериалов, которые заинтересуют даже тех, кто думает, что видел все

Не сомневаемся, что настоящие фанаты сериалов слышали о большинстве проектов из списка 250 лучших на портале IMDb. Конечно, о «Во все тяжкие», «Игре престолов», «Чернобыле» и «Ходе королевы» говорили все. Но есть менее заметные, но не менее качественные шоу.

С ними AdMe.ru и хочет вас познакомить.

Постучись в мою дверь

Новый турецкий сериал рассказывает о молодой Эде, которая мечтает о профессии ландшафтного дизайнера. Девушка готовится уехать на стажировку в Италию, но в последний момент узнает, что ее поездка отменяется: владелец известной архитектурной фирмы Серкан передумал брать ее на работу. Эда решает поговорить с ним. Серкан соглашается пересмотреть свое решение, но просит о необычном одолжении. Рейтинг IMDb — 7,6

Это грех

«Это грех» — британский телесериал, который переносит нас в 80-е годы прошлого века. Мы знакомимся с пятеркой друзьей, которые переехали в Лондон. На наших глазах эти ребята будут взрослеть, влюбляться, разочаровываться в жизни и мечтать о будущем. Рейтинг IMDb — 8,9

Засланец из космоса

Этот сериал объединяет в себе два необычных жанра: научную фантастику и комедийную драму. В нем пойдет речь о докторе Гарри Вендершпигле, внутри которого прячется пришелец, планирующий уничтожить Землю. Пришелец мечтает, чтобы нашу планету населили его собратья, но чем дольше он находится на Земле, тем больше мыслей по этому поводу у него возникает. Рейтинг IMDb — 8,3

30 сребреников

Отец Вергара хочет начать новую жизнь. Для этого он переезжает в маленький испанский город. Но призраки прошлого его не оставляют. Вскоре даже реальность вокруг героя начинает мистическим образом меняться. Рейтинг IMDb — 7,2

Битые пиксели

Сериал «Битые пиксели» рассказывает о четверке друзей-геймеров, которые увлечены компьютерной игрой Kingdom Scrolls. Для них виртуальный мир становится важнее реальности. Герои готовы пожертвовать общением с родными, сбежать со свидания или пропустить важную встречу только для того, чтобы снова оказаться онлайн. Рейтинг IMDb — 7,3

Монстр

Молодая девушка Софи знакомится с харизматичным парнем и вскоре выходит за него замуж. Через какое-то время героиня понимает, что муж контролирует ее жизнь. Но уйти от манипулятора оказывается не так просто. Рейтинг IMDb — 8

Такая жизнь

События сериала разворачиваются в многоквартирном доме в Манчестере. Там уживаются разные люди. Сценаристы «Такой жизни» предлагают нам познакомиться с этими персонажами. Среди них разведенная женщина, которая решает начать новую жизнь; преподаватель, которому понравилась одна из учениц; 70-летняя Гейл, которая встречается со старым другом и начинает сомневаться в своем браке. Рейтинг IMDb — 7,7

Германия-89

Мартин когда-то был шпионом, а сейчас наслаждается спокойной жизнью и заслуженным отдыхом. Он не собирается возвращаться к работе, но внезапная просьба меняет его планы. Только вот беда: миссия, которую ему поручили, заведомо обречена на провал. Рейтинг IMDb — 7,8

Медвежий угол

«Медвежий угол» — шведский мини-сериал, снятый по одноименному роману Фредрика Бакмана. Действие разворачивается в небольшом провинциальном городе. Когда в нем происходит трагедия, люди начинают подозревать друг друга. Напряжение постепенно нарастает и может привести к катастрофе. Рейтинг IMDb — 7,2

Ослепленные

Журналистка Беа узнает, что парень, с которым она встречается, замешан в банковских махинациях. Девушка не может разделить работу и личную жизнь, поэтому втайне от любимого берется расследовать его деятельность. Рейтинг IMDb — 7,1

О всех созданиях — больших и малых

Действие сериала разворачивается в 30-х годах прошлого века. Молодой неопытный ветеринар Джеймс Хэрриот приезжает в деревню, чтобы начать практику под руководством Зигфрида Фарнона. Но новичка ждет много испытаний. Рейтинг IMDb — 8,4

Скользкий путь

Этот британский триллер рассказывает о политике, чья карьера идет в гору. Все испортить могут только малоприятные подробности его личной жизни. Так сложилось, что у героя есть немало недоброжелателей, которые хотят погубить его репутацию. Рейтинг IMDb — 6,8