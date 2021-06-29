12 крутых сериалов-экранизаций, про которые язык не повернется сказать: «А книга-то лучше!»

Любителям литературы и по совместительству киноманам нередко приходится сталкиваться с разочарованием в виде неудачных экранизаций их любимых произведений. Но если в случае с фильмами речь идет всего о паре часов, потраченных впустую, то сериалы могут занять гораздо больше времени, прежде чем станет очевидно, что сценаристы или режиссеры явно занимаются отсебятиной. Именно для того, чтобы вам больше не нужно было искать качественную адаптацию опытным путем, мы и решили сделать эту подборку.

Если вы любите хорошие книги и толковые экранизации по ним точно так же, как и мы в AdMe.ru, то вы определенно пришли по адресу. Заранее приятного просмотра!

12. Королева Юга (2016)

Рейтинг IMDb — 7,9 Роман «Королева Юга» впервые был опубликован в 2002 году. Он повествует о жизни мексиканской женщины по имени Тереза Мендоса, вынужденной бежать из Мексики в Испанию, где она позже становится заметной фигурой преступного синдиката. Данное произведение — самая известная работа испанского писателя и журналиста Артуро Переса-Реверте, книги которого в целом отличаются интригующим и увлекательным сюжетом. Бестселлер был экранизирован уже дважды, в 2011-м и 2016 годах, и оба раза вполне успешно. Так, для американского испаноязычного телеканала Telemundo сериал 2011 года стал самым успешным продуктом. Последняя серия, показанная в США, и вовсе заполучила самые большие рейтинги за долгую 19-летнюю историю канала. «Королева Юга» 2016 года была также вполне тепло оценена критиками, которые отметили, что у экранизации есть интригующий потенциал, добавив, что она вполне ловко разбавляет сложный сюжет книги динамикой и экшеном.

11. Милые магнолии (2020)

Рейтинг IMDb — 7,4 Американская писательница Шеррил Вудс окончила Университет штата Огайо по специальности «журналистика» и успела проработать в нескольких газетах, стать телевизионным редактором и президентом гильдии балета, прежде чем оставить журналистское ремесло в 1986 году, чтобы окончательно заняться творчеством. В общей сложности начиная с 1982 года из-под пера писательницы вышло более 110 романтических и детективных романов. Данный телесериал от Netflix основан на цикле ее книг под общим названием «Милые магнолии» и рассказывает о жизни 3 лучших подруг из Южной Каролины, знакомых с самого детства, которые выручают друг друга в романтических, карьерных и семейных делах. По своему настроению и атмосфере он определенно придется по вкусу всем, кто любит «Отчаянных домохозяек» и скучает по их эстетике.

10. Новый Амстердам (2018)

Рейтинг IMDb — 8,1 Доктор Макс Гудвин становится директором одной из старейших государственных больниц США под названием «Белвью» и встает на путь войны с бюрократией, стремясь реформировать заброшенное учреждение, чтобы исключительно и бесперебойно оказывать помощь пациентам. Картина снята по мотивам книги «12 пациентов. Жизнь и смерть в госпитале Белвью», которую написал доктор Эрик Мэнхеймер, бывший главный врач упомянутой больницы. Как известно из интервью, все началось с записей в блокноте, где доктор фиксировал истории пациентов, впервые прибыв в Белвью. В общей сложности у него накопилось около 150 записных книжек. Выбрав 12 пациентов, доктор наконец сел писать книгу в 2011 году и опубликовал ее уже в 2012-м. Позже работой заинтересовалось несколько телеканалов, но Эрик отдал предпочтение NBC, и так началась работа над проектом. Сериал обязательно понравится поклонникам жанра, а также всем любителям драмы и хорошей актерской игры.

9. Ты (2018)

Рейтинг IMDb — 7,7 Остросюжетный триллер «Ты», впоследствии расширенный до серии книг, написан американской писательницей и сценаристкой Кэролайн Кепнес, и повествует о социопате Джо Голдберге, чьи чувства к юной девушке Гвиневре Бек довольно быстро развиваются в опасную навязчивую идею. Книга подходит как для развлечения, благодаря прекрасно переданной тревожной атмосфере, так и для исследования, ибо затрагивает серьезные социальные темы. Например, то, как киноиндустрия постоянно преподносит нам антисоциальное поведение (одержимость, преследование и манипуляции) в качестве эталона романтических отношений. И в сериале, и в романе повествование ведется от лица обоих героев, благодаря чему читателю и зрителю удается лучше проследить процесс мышления и проникнуться мотивами персонажей, планомерно погружаясь вместе с ними в круговорот пугающих и токсичных отношений.

8. Неортодоксальная (2020)

Рейтинг IMDb — 8 Автобиографический бестселлер «Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней» написан американо-немецкой писательницей Деборой Фельдман и опубликован в 2012 году. В книге рассказывается о ее взрослении в строгой хасидской общине в Бруклине и дерзком побеге в Берлин. Позже Фельдман написала продолжение истории под названием «Исход. Воспоминания», в котором более подробно затрагиваются нюансы ее дальнейшей жизни вне общины. Драматический 4-серийный сериал от Netflix получил целых 8 номинаций на премию «Эмми» и широкое признание критиков. Создатели с особой тщательностью и трепетом адаптировали исходный материал, при этом постаравшись преподнести события более кинематографично и захватывающе. Позже студия также выпустила документальный фильм, в котором рассказывается о процессе съемок и обсуждаются различия между книгой и телешоу.

7. Оранжевый — хит сезона (2013)

Рейтинг IMDb — 8 «Оранжевый — хит сезона. Как я провела год в женской тюрьме» — это мемуары американской писательницы Пайпер Керман, опубликованные в 2010 году. В книге рассказывается о ее 15-месячном заключении в федеральном исправительном учреждении, где она оказалась в результате причастности к нежелательной деятельности. Фактически данное произведение — попытка автора сохранить свой стержень в условиях обезличенной бюрократии и лишений, которые являются бессменными спутниками тюремной жизни. «Оранжевый — хит сезона» стал одним из самых популярных и продолжительных сериалов Netflix, заслуживших признание зрителей и критиков. За один только первый сезон сериал получил целых 12 номинаций на премию «Эмми», в том числе как «выдающийся комедийный сериал». И книга, и телешоу действительно отличаются новаторским подходом, эмоциональным юмором и головокружительной динамикой, что позволило шоу сохранить свои высокие рейтинги вплоть до последнего сезона.

6. Риззуто (2017)

Рейтинг IMDb — 7,5 Данная криминальная драма основана на книге «Бизнес или кровь. Последняя война босса мафии Вито Риззуто», написанной итальянским писателем и по совместительству международным экспертом по вопросам организованной преступности Антонио Никасо. В общей сложности за свою писательскую карьеру автор опубликовал более 30 произведений. Премьера сериала состоялась в 2017 году, и в нем в хронологическом порядке рассказывается о реальных событиях, которые происходили в Монреале в связи с деятельностью и арестом крупного итальянского мафиози Вито Риззуто. Первоначально планировался мини-формат, однако в марте 2018 года сериал продлили на второй сезон, который, однако, к книге уже никакого отношения не имеет. Шоу получило положительные отзывы критиков, что неудивительно, так как его действительно можно назвать по-настоящему превосходной и увлекательной документальной драмой.

5. Народ против О. Джея Симпсона (2016)

Рейтинг IMDb — 8,4 Джеффри Тубин — американский адвокат, писатель и юридический аналитик CNN. Именно по его книге «Главный забег в его жизни. Народ против О. Джея Симпсона» и снят первый сезон антологии под названием «Американская история преступлений». Сюжет в нем вращается вокруг реального дела 1994 года, когда в совершении серьезного преступления был обвинен известный американский футболист и актер О. Джей Симпсон. Данное судебное разбирательство считается самым затяжным в истории Калифорнии, так как длилось оно более 9 месяцев. Экранизация о перипетиях процесса, а также о закулисных маневрах получила огромную поддержку зрителей и широкое признание критиков. «Народ против...» получил 22 номинации на премию «Эмми» в 13 категориях, из которых было выиграно 9, что позволило ему занять 2-е место после «Игры престолов», забравшей тогда 12 наград.

4. Большая маленькая ложь (2017)

Рейтинг IMDb — 8,5 Роман «Большая маленькая ложь» написан австралийской писательницей Лианой Мориарти и повествует о 5 женщинах, которые загадочным образом оказываются связаны с шокирующим событием, произошедшим на благотворительном балу. Произведение вошло в список бестселлеров The New York Times. По признанию автора, источником вдохновения для этой истории стало случайно услышанное ей радиоинтервью с женщиной, которая рассказывала о токсичных отношениях своих родителей. Премьера одноименного драматического сериала состоялась в феврале 2017 года. Он получил множество наград и номинаций, а также широкое признание критиков, что неудивительно, ведь, помимо добротной литературной основы, сериал может похвастаться поистине звездным составом в лице Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Лоры Дерн и Зои Кравиц. Интересно, что по роману Мориарти «Девять совсем незнакомых людей» также планируется экранизация, которая должна выйти в свет в 2021 году. Главную роль в ней исполнит Николь Кидман.

3. Аромат (2018)

Рейтинг IMDb — 7,1 Немецкий телесериал «Аромат» являет собой новое прочтение всемирно известного бестселлера Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы», по которому в 2006 году уже был снят одноименный фильм с Бенджамином Уишоу в главной роли. Роман значился в списке бестселлеров немецкого новостного журнала Der Spiegel в течение долгих 9 лет. В оригинальной истории действия происходят во Франции XVIII века. Рассказывается в ней о сироте Жан-Батисте Гренуе, родившемся с феноменальным обонянием, благодаря которому он способен различать невероятно широкий спектр запахов. Этот дар однажды побуждает юношу совершить преступление во имя создания непревзойденного аромата. В сериале же действия перенесены в современность и приобрели более детективный шлейф, так как в нем центром повествования становится не «парфюмер», а прокурор, который расследует цепь зловещих преступлений.

2. В ее глазах (2021)

Рейтинг IMDb — 7,5 Психологический триллер английской писательницы Сары Пинборо «В ее глазах» опубликован в январе 2017 года и является литературной основой для одноименного мини-сериала от Netflix. Сюжет романа повествует о матери-одиночке Луизе Барнсли и ее отношениях с загадочной женатой парой: начальником-психиатром, с которым она заводит роман, и его очаровательной женой, которая втягивает ее в тайную дружбу. В свое время книгу критики оценили более чем тепло и окрестили «фантастически жуткой». Теперь же, судя по высоким рейтингам, в этом смогли убедиться и заядлые киноманы. Ведь, несмотря на отсутствие яркой динамики, зрелище на экране буквально гипнотизирует, благодаря первоклассной операторской работе, удачному саундтреку и завораживающей внешности и игре Ив Хьюсон. Данная работа обязательно придется по душе ценителям деликатного и обволакивающего действа без незатейливых и громких скримеров.

1. Улица Светлячков (2021)

Рейтинг IMDb — 7,5 Роман «Улица Светлячков» написан американской писательницей Кристин Ханна, среди наиболее заметных работ которой также значатся «Зимний сад», «Один великий» и «Соловей». Последняя, кстати, является самой продаваемой работой писательницы: книга разошлась тиражом более 4,5 млн экземпляров по всему миру. А «Светлячки», в свою очередь, по состоянию на 2015 год разошлись тиражом более 1,2 млн экземпляров и 28 недель провели в списке бестселлеров The New York Times. Для написания данного романа автор черпала вдохновение из своей жизни и из опыта учебы в Вашингтонском университете. Милый, легкий и оптимистичный сериал, рассказывающий об отношениях двух лучших подруг, а также добротная актерская пара в лице Кэтрин Хайгл и Сары Чок моментально завоевали большую любовь зрителей. По данным Netflix, только за первый месяц после выхода экранизацию посмотрели 49 млн уникальных пользователей.