12 крутых сериалов для тех, кому надоело смотреть по двести серий подряд

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Иногда так хочется отвлечься от насущных забот и погрузиться с головой в захватывающий сюжет киноэпопеи. Но времени на сериалы длиной в несколько сезонов просто нет. Тогда на помощь приходят истории, «уместившиеся» всего в пару серий, но от этого не менее увлекательные и красочные.

AdMe.ru подготовил свежую порцию коротких сериалов, большинство из которых можно посмотреть не то что за выходные, а даже за один вечер.

Миниатюрист (The Miniaturist)

Амстердам, XVII век. Юная Нелла выходит замуж и переезжает в дом к мужу. В качестве свадебного подарка она получает кукольный домик — точную копию их дома — и, чтобы его обставить, делает заказ у миниатюриста. Однако мастер, с которым она никогда не встречалась, начинает присылать ей слишком реалистичную мебель, а заодно и мини-копии всех обитателей дома. Сперва Нелла лишь удивляется, но удивление быстро сменяется тревогой, и ей начинает казаться, что кукольный домик живет своей, пугающей жизнью. Рейтинг IMDb — 7

Тихий океан (The Pacific)

Основой для создания сериала послужили воспоминания солдат, принимавших участие в сражениях в Тихом океане. Сюжет сосредоточен вокруг трех морских пехотинцев из разных полков — Роберта Леки, Юджина Следжа и Джона Базилоне. Глазами простых солдат, а также их друзей, родных и возлюбленных показаны события Второй мировой войны, навсегда вошедшие в историю. Рейтинг IMDb — 8,3

Отель «Бо Сежур» (Beau Séjour)

Однажды девочка-подросток Като просыпается в номере отеля "Бо Сежур" вся в крови. Она не помнит, что произошло, но в скором времени понимает, что ее никто не видит и не слышит. Като догадывается, что ее убили, и ей не остается ничего иного, кроме как выяснить, кто это сделал. Вот только чем ближе правда, тем больше она шокирует. Рейтинг IMDb — 7,8

Ближайшие родственники (Next of Kin)

Мона Ширани живет в Лондоне и вот уже несколько лет счастлива в браке с талантливым политиком Гарри Харкором. Внезапно идиллия рушится: брата Моны убивают, а вслед за этим начинают раскрываться секреты, которые хранили близкие. Вскоре становится понятно, что семейное счастье Моны построено на лжи и предательстве. Рейтинг IMDb — 6,2

Шарите (Charité)

Берлин, XIX век. В знаменитой клинике «Шарите» трудятся врачи, которым суждено стать светилами европейской медицины. Они не только борются за жизнь пациентов в крайне стесненных условиях, но и совершают научные открытия. И хотя основное внимание в сериале уделено медицине, личные амбиции геров и их романтические переживания не отходят на второй план. Рейтинг IMDb — 7,6

Так близко (This Close)

Кейт и Майкл — лучшие друзья, и оба они глухие. Жизнь в Лос-Анджелесе бросает им одни и те же вызовы, вот только Майкл переживает болезненный разрыв, а Кейт недавно обручилась, хоть и не решается пока сказать об этом другу. Драма и комедия в одном флаконе при полном молчании главных героев. Рейтинг IMDb — 7,3

Баллада Бастера Скраггса (The Ballad of Buster Scruggs)

Сериал в жанре вестерна объединяет 6 новелл, не связанных друг с другом сюжетно. Общее у них только место действия — Дикий Запад. Там, в глухих городишках, среди прерий и высоких равнин, царит лишь одно правило: «Выживает сильнейший». Рейтинг IMDb — 7,4

Бесстрашная (Fearless)

Эмма Бенвилль — юрист и защитник прав человека. Разбирая старые бумаги, она обнаруживает ошибку в нашумевшем когда-то деле. Изучив документы, Эмма начинает подозревать, что 14 лет назад за убийство школьницы был осужден невиновный человек. Полиция и спецслужбы отказываются признавать свою ошибку, и Эмме ничего не остается, как бросить им вызов. Рейтинг IMDb — 7,6

Тайный город (Secret City)

Корреспондент Гарриет Данкли втянута в политический спор между Китаем и США и к тому же расследует старое загадочное дело о заказных убийствах. В ходе расследования ей удается раскрыть несколько крупных заговоров в Канберре — столице Австралии. Данкли собирается заявить о происходящем всему миру. Рейтинг IMDb — 7,4

Ангелы в Америке (Angels in America)

В этом мини-сериале оказываются связанными судьбы очень разных людей: пары влюбленных, один из которых болен СПИДом; жены мормона, принимающей валиум, чтобы сбежать от реальной жизни; самого мормона, который пытается подавить свои пристрастия, несовместимые с религиозными убеждениями; успешного юриста, который узнает, что скоро умрет. Их видения и фантазии сплетаются в единое целое, и в конце концов все осознают: ангелов в Америке больше нет. Рейтинг IMDb — 8,3

Говардс-Энд (Howards End)

Действие разворачивается в Англии начала XX века. Классическая британская семья Уилкокс случайно знакомится с двумя сестрами Шлегель. Елена приводит с собой молодого, но уже разоренного банковского клерка. Маргарет завязывает крепкую дружбу с главой семьи — престарелой миссис Уилкокс. Когда миссис Уилкокс находится при смерти, члены семьи неожиданно узнают, что все наследство достанется... Маргарет. Как такое могло произойти? Родственники решают разобраться, что к чему. Рейтинг IMDb — 7,3

Флеминг (Fleming)

Байопик о писателе, подарившем миру знаменитого шпиона — Джеймса Бонда. Лондон, 40-е годы. Ян Флеминг — обаятельный мужчина и любимец женщин, который тем не менее вынужден жить в тени строгой матери. Ян мечтает стать лучшим во всем, но ему предстоит скучная работа в конторе. Начинается Вторая мировая война, и герой получает возможность продемонстрировать свои таланты на службе в Управлении военно-морской разведки. Рейтинг IMDb — 7,3

А какие интересные мини-сериалы в последнее время смотрели вы?