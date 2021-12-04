12 крутых отечественных сериалов, которые сумели завоевать симпатии за рубежом

Российский кинематограф не стоит на месте и из года в год повышает уровень мастерства. Поэтому все чаще наши проекты составляют достойную конкуренцию иностранным продуктам и оказываются интересными не только отечественным зрителям, но и зарубежным.

Мы в AdMe.ru проанализировали рейтинги российских сериалов и отобрали достойные примеры деятельности киноиндустрии, которые заслужили успех не только у нас, но и на Западе.

Нежность (2020)

Рейтинг IMDb — 7,5 Финансовый директор крупной компании Елена Подберезкина всегда была сосредоточена на карьере и предпочитала не задумываться о романтических отношениях. Но однажды, во время спонтанной поездки в Санкт-Петербург, она внезапно встречает его — мужчину своей мечты. Вот только счастье продлилось недолго, и Елена быстро упустила его из рук. С этого момента женщина начинает полномасштабные поиски «принца», прибегая ко всем мыслимым и немыслимым ухищрениям.

Мажор (2014–2018)

Рейтинг IMDb — 7,7 Игорь Соколовский — сын высокопоставленных и богатых родителей. Поэтому, даже имея юридическое образование, не торопится приступать к работе и безответственно прожигает жизнь. Однажды он ввязывается в передрягу с участием полицейского при исполнении. В наказание отец лишает Игоря денег и отправляет работать в отделение полиции. Ситуация усугубляется тем, что таких, как он, то есть мажоров, там совсем не ждут и попросту презирают.

Годунов (2018 — настоящее время)

Рейтинг IMDb — 7,1 В основу сериала легли реальные исторические события, а в центре сюжета — судьба рода Годуновых. Героям придется пройти через огромное количество испытаний: интриги, предательства и большие потрясения. Крепкий сценарий эффектно дополняет поистине звездный состав. В съемках приняли участие Сергей Безруков, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Виктор Сухоруков и многие другие.

Отель «Элеон» (2016–2017)

Рейтинг IMDb — 7,8 Этот комедийный телесериал является спин-оффом ситкома «Кухня». В рабочей жизни сплоченного коллектива отеля «Элеон» внезапно появляется непутевый племянник прежней хозяйки по имени Павел, которому она передает бразды правления. Не собираясь утруждаться ведением дел, он нанимает суперменеджера Софию Толстую. Новая управляющая довольно быстро осваивается и устанавливает жесткие правила, которые переворачивают с ног на голову привычный уклад работы и жизни каждого сотрудника.

Полет (2021)

Рейтинг IMDb — 7,1 Сотрудники юридического отдела московской строительной компании отправляются в Пермь. Однако выясняется, что они перепутали аэропорт вылета. А позже герои узнают, что рейс, на который они не попали, потерпел крушение. Сильнейший стресс невольно вынуждает их пересмотреть свою жизнь и кардинально поменять планы на будущее.

Интерны (2010–2016)

Рейтинг IMDb — 7,1 Главные герои ситкома о врачах — группа молодых интернов, которые еще только набираются опыта, поэтому постоянно попадают в нелепые ситуации. За их деятельностью пристально наблюдает гениальный, но взбалмошный руководитель — доктор Быков. Однако он не только не торопится выручать своих подопечных, но и, напротив, подливает масла в огонь и с удовольствием доводит их до белого каления.

Отчий берег (2017)

Рейтинг IMDb — 8,4 Действие драматического сериала развивается на Урале. В центре сюжета — большая семья Морозовых, состоящая из Дарьи, Макара и их четверых детей: двух мальчиков и двух девочек. По мере взросления между детьми складываются непростые отношения и у них возникает все больше проблем. Однако пока они даже не подозревают, что главные испытания еще ждут впереди. Вскоре им предстоит понять, что такое настоящая верность и любовь, сметающая все преграды.

Чернобыль: Зона отчуждения (2014–2019)

Рейтинг IMDb — 7,2 Из квартиры родителей главного героя украдено ₽ 8 млн. Грабителем оказывается обычный московский айтишник, который сразу после совершения воровства решает записать видеоотчет, в котором сообщает, что направляется в Припять. Собрав четырех преданных друзей, главный герой садится в машину и едет на поиски вора. Вот только ребята даже не подозревают, что у Чернобыльской зоны отчуждения на них свои планы.

Сладкая жизнь (2014–2016)

Рейтинг IMDb — 7,1 Главные герои истории — шестеро вполне успешных 30-летних москвичей, ведущих пусть и неидеальный, но вполне размеренный образ жизни. Однако все меняется, когда появляется Саша — мать-одиночка из Перми, которая, стремясь заработать, оставила своего ребенка с бабушкой и приехала в гости к московской подруге Лере. С этого момента жизнь героев поворачивается на 180 ° всего за 8 дней, и каждый из них проявляет себя самым неожиданным образом.

Анна-детективъ (2016 — настоящее время)

Рейтинг IMDb — 8 Анна Миронова живет в маленьком городке и с детства выделяется острым умом, прямолинейностью и впечатлительностью. Сыщик из Петербурга по имени Яков Штольман также обладает проницательностью, однако отличается от героини прагматичностью и тем, что доверяет только фактам. Судьбы этих персонажей переплетаются, когда Яков наведывается в провинцию, чтобы расследовать серию загадочных преступлений.

Зона комфорта (2020)

Рейтинг IMDb — 7,3 Ярослав Костров владеет небольшой транспортной компанией в Мурманске. Однажды во время перевозки морепродуктов хамоватый и ушлый делец оказывается задержанным норвежскими полицейскими и попадает в тюрьму, уровень комфорта в которой напоминает хорошую гостиницу со всеми удобствами, интернетом и даже персональной уборщицей. Теперь Ярослава связывает с домом только скайп, по которому ему и придется продолжать решать проблемы с конкурентами, коллегами, женой и детьми.

Контакт (2021 — настоящее время)

Рейтинг IMDb — 7,5 Глеб Барнашов — отец-одиночка и инспектор по делам несовершеннолетних. Однако он абсолютно не понимает современных детей, поэтому дела не вяжутся ни на работе, ни дома. Чтобы наладить контакт и хотя бы приблизительно понять, чем живет его дочь, он хочет подружиться с ней в соцсетях, но она блокирует все его попытки, решительно добавляя в черный список. Наконец Глеб решает постучаться к ней с фейкового аккаунта.