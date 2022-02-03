12 ролей, ради которых звездам пришлось пожертвовать природной красотой, а иногда и физическим здоровьем

Неспроста говорят, что тяжела и неказиста жизнь народного артиста. Как показывает практика, до «Оскара» идут путем тягот и лишений. Одни кинозвезды то набирают, то сбрасывают вес для роли, другие — проводят по несколько часов в кресле гримера перед каждой съемочной сменой.

Мы в AdMe.ru разузнали, кому из наших любимых артистов пришлось тяжелее остальных. Как выяснилось, ради искусства лицедеи оставляют на площадке и душевные силы, и драгоценное здоровье.

Джаред Лето

Хоть Джаред Лето и экспериментирует с образами в кино, но запомнили мы его как подтянутого и нестареющего красавца. После 22 кг грима и накладок артиста едва ли можно узнать в биографической драме «Дом Gucci». Чтобы придать схожести с Паоло Гуччи, дизайнер пластического грима Йоран Лундстрем за рекордные 3 недели изготовил для Лето специальные накладки. При этом мастер даже не встретился с Джаредом. Вместо этого он использовал данные 3D-сканирования. Результат превзошел все ожидания. Аль Пачино, исполнивший в фильме роль отца Паоло, не сразу понял, что с ним говорит загримированный Джаред Лето.

Колин Фаррелл

В «Бэтмене» Мэтта Ривза суперзлодея по прозвищу Пингвин сыграл Коллин Фаррелл. Для ирландского актера это одно из самых ярких перевоплощений. И действительно, знакомые всем черты едва ли угадываются под слоями пластического грима. За прекрасно выполненную работу следует благодарить визажиста Майка Марино. Именно он создал костюм толстяка, который позволил Фарреллу не набирать вес. Актер признался, что его предыдущий опыт набора килограммов для мини-сериала «Северные воды» закончился проблемами со здоровьем и ему не хотелось бы повторять этого.

Рэйчел Броснахэн

Иногда красота требует самых настоящих жертв. Рэйчел Броснахэн убедилась в этом на собственном опыте. Для создания образа миссис Мейзел актрисе пришлось облачиться в тугой корсет по моде 50-х. Во время разговорных сцен звезде едва ли удавалось дышать. Рэйчел каким-то неслыханным образом корсетом повредила ребра. Проблемы с дыханием актрису беспокоят и по сей день.

Том Харди

Тома Харди состарили и изуродовали для роли, пожалуй, самого известного гангстера в истории — легендарного Аль Капоне. Фильм не был тепло встречен критиками, а вот перевоплощение актера не осталось без внимания. Артист и раньше набирал вес. Чтобы сыграть злодея в фильме «Темный рыцарь: восстание», Харди увеличил мышечную массу на 13 килограммов. В этот раз задача была другой — нужно было выглядеть старше и дороднее.

Последние штрихи, превратившие Харди в Капоне, добавил визажист Одри Дойл. Благодаря ее мастерству на лице актера появились характерные шрамы, а на голове — залысины.

Кристиан Бейл

Подготовка к съемкам «Аферы по-американски» требовала от Кристиана Бейла небывалых усилий. Актера посадили на жесткую 2-месячную диету, состоящую из пончиков и чизбургеров. И это сработало. К началу съемок Бейл поправился на 19 килограммов и выглядел почти как прототип его героя — делец Мел Вайнберг (на фото слева). С от природы густой шевелюрой пришлось ненадолго расстаться. Кристиан выбрил часть головы, чтобы еще больше походить на Вайнберга. А вот о желании воссоздать характерную для его героя сутулость Бейл позже пожалел. В результате артист заработал грыжу межпозвоночного диска.

Кара Делевинь

Для роли в сериале «Карнивал Роу» Каре Делевинь пришлось пожертвовать не только длинными волосами. Актриса стала еще одной жертвой тугого корсета. По сюжету героиня Делевинь — слуга в доме обеспеченных людей, и сковывающий движения наряд указывает на ее низкий социальный статус. Звезде такой модный выбор принес одни неудобства. Каре приходилось носить корсет каждый день во время съемок, что, по ее словам, мешало ей нормально дышать и говорить. В итоге актриса потеряла голос из-за корсета.

Дональд Гловер

Дональда Гловера в образе Тедди Перкинса не узнали даже на съемочной площадке сериала «Атланта». Его партнер по сцене Лакит Стэнфилд забрасывал актера наводящими вопросами, но даже во время беседы не смог вычислить старого друга. Из-за толстого слоя грима и накладок Гловера и родная мама бы не узнала.

Шарлиз Терон

Роль журналистки Мегин Келли принесла Шарлиз Терон номинацию на «Оскар». Главный приз актриса тогда не получила, но фильм одержал победу в категории «Лучший грим и прически». Над внешним видом героев «Скандала» работала опытная команда гримеров и парикмахеров во главе с Кадзу Хиро. За 6 недель подготовки Кадзу и его помощники изучили лица актеров и прототипов вдоль и поперек и на основе 3D-сканов создали удивительно точные накладки. Шарлиз приходила в гримерную загодя и через 3 часа выходила на съемочную площадку буквально другим человеком. При помощи грима и накладных ресниц актрисе изменили форму глаз и бровей. Накладки из силикона, посаженные на медицинский клей, придали нужный объем подбородку и нижней челюсти. А чтобы сделать ноздри визуально шире, Терон снималась с пробками в носу.

Кумэйл Нанджиани

Для роли в фильме «Вечные» Нанджиани пришлось поселиться в тренажерном зале и сесть на диету из протеиновых коктейлей и батончиков. До этого актер не отличался атлетическим телосложением, но для супергеройского проекта Marvel он решил измениться. «Я хочу выглядеть как человек, который может зависать с Тором и Капитаном Америкой», — заявил Нанджиани и принялся за работу.

Стив Карелл

Стив Карелл, известный своим комическим амплуа, исполнил роль эксцентричного мультимиллионера Джона Дюпона в драме «Охотник на лис». По словам актера, на время съемок он и его коллеги как будто бы исчезли. И сложносочиненный грим способствовал такому погружению в роль. Над внешним видом актеров колдовал визажист Билл Корсо. Чтобы придать схожести с оригиналом, Корсо создал для Карелла специальную накладку на кончик носа, которая воссоздавала орлиный профиль Дюпона. Накладка на лоб скрывала объемные от природы брови артиста. Финальным штрихом служила искусственная нижняя губа. Она полностью изменила форму рта актера и способствовала наибольшей трансформации.

Натали Портман

Натали Портман призналась, что опасалась за собственную жизнь во время работы над «Черным лебедем». Актриса всегда отличалась хрупким телосложением, но для роли балерины ей пришлось сбросить еще 9 килограммов. Натали очень скромно питалась, в основном морковью и миндалем, и по 8 часов в день проводила на репетициях.

За роль в «Черном лебеде» Портман получила «Оскар». Дополнительным бонусом стала судьбоносная встреча с будущим мужем. С французским хореографом Бенжаменом Мильпье она познакомилась на съемочной площадке психологического триллера.

Уилл Смит

Всю свою жизнь Уилл Смит находился в спортивной форме. Впервые набрать вес для роли ему пришлось в 51 год. Уиллу предстояло сыграть отца звезд тенниса Серены и Винус Уильямс. После окончания съемок «Короля Ричарда» набранные килограммы не торопились уходить. Но актер не опустил руки и рассказал о «худшей форме в своей жизни» на странице в Instagram.

Уилл, как настоящий шоумен, сделал из своей истории похудения документальный сериал. За 20 недель он потерял 9 килограммов, дописал долгожданные мемуары и появился на премьере «Короля Ричарда» в лучшей форме в его жизни — физически и ментально.

А что вы думаете о подобных трансформациях? Стоит ли набор веса или экстремальное похудение роли в кино? Или здоровье дороже?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.