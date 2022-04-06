12 костюмов, которые намекают на скрытый смысл фильмов

Зачастую разработка костюмов для фильма или сериала выходит за рамки создания просто красивой одежды. Наряды героев могут быть неотъемлемой частью развития сюжета и служить дополнением к истории персонажа, раскрывая его сущность посредством цвета, стиля или каких-либо деталей.

Мы в AdMe.ru покажем вам несколько кинолент, в которых костюмы скрывали в себе некоторые важные намеки или отсылки.

1. Одежда работников в фильме «Отель „Гранд Будапешт“»

Режиссер Уэс Андерсон уделяет много внимания дизайну костюмов и декораций. Работая над фильмом «Отель „Гранд Будапешт“», в частности над созданием униформы сотрудников, художник по костюмам Милена Канонеро вдохновлялась эскизами итальянского портного Умберто Тирелли. Например, по короткому жакету и кепке с надписью «Lobby boy» Зеро Мустафы (Тони Револори) можно понять, что он ученик мсье Густава (Рэйф Файнс), чья униформа выглядит классически элегантной, но в то же время отображает эксцентричный характер героя.

2. Одежда Клиффа Бута и Рика Далтона в картине «Однажды в Голливуде»

Своим фильмом «Однажды в Голливуде» Квентин Тарантино отдал дань уважения кинематографу конца 1960-х — начала 1970-х годов, на котором он вырос. Вместе с художником по костюмам Арианной Филлипс они тщательно продумали гардероб персонажей вплоть до самых незначительных деталей. Например, Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) носит ковбойские сапоги, и это отражает его стремление показать себя крутым парнем в кино или на телевидении. Изящные мокасины его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт) намекают на то, что именно он на самом деле является крутым парнем.

3. Наручи Арагорна и Боромира в трилогии «Властелин колец»

Арагорн — один из самых важных персонажей знаменитой экранизации книг Дж. Р. Р. Толкина. Чтобы лучше вжиться в этот образ, актер Вигго Мортенсен принимал участие в разработке костюмов, а также носил их даже в свободное время, стремясь привыкнуть к ним и не чувствовать себя стесненным в движениях. Внимательные зрители заметили еще одну важную деталь, которая касается одежды героев: Арагорн носит наручи Боромира, который погиб в 1-й части трилогии, отдавая таким образом дань уважения павшему товарищу.

4. Костюм Индианы Джонса в фильме «Индиана Джонс и храм судьбы»

Если костюм, который носил Харрисон Форд в ленте «Индиана Джонс и храм судьбы», кажется вам знакомым, то вы не ошибаетесь. Так и было задумано: это копия костюма, который носил Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери в «Голдфингере». Таким образом один харизматичный персонаж отдал дань уважения другому. Любопытно, что позже Шон Коннери и Харрисон Форд вместе снялись в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход», где сыграли отца и сына.

5. Туфли Мии на балу в «Ла-Ла Ленде»

Одна из самых запоминающихся сцен в «Ла-Ла Ленде» — это танец героев Райана Гослинга и Эммы Стоун на обочине дороги. Миа невзначай снимает каблуки и надевает туфли для степа, и эта деталь очень важна, хотя на первый взгляд кажется, что она ничего не значит. Но на самом деле, сняв туфли на каблуках, Миа больше не надевает их, пока ее отношения с Себастьяном не завершаются. И это символизирует те огромные усилия, которые она приложила, чтобы ему соответствовать.

6. Костюмы членов общества Бене Гессерит в «Дюне»

Одна из самых интересных находок в новой экранизации культового научно-фантастического романа «Дюна» — это ареол тайны, который окружает фигуры членов ордена Бене Гессерит. Закутанные в темные одежды и вуали, придающие им очень мрачный, но притягательный вид, они выглядят поистине впечатляюще. Художник по костюмам Жаклин Уэст говорит, что при создании этих нарядов она черпала вдохновение в картах таро, форме шахматного ферзя и одеянии средневековых монахинь.

7. Скрытые детали в костюмах Осы и Человека-муравья

Костюмы Человека-муравья и его напарницы Осы на первый взгляд выглядят как обычная супергеройская броня. Но если внимательно посмотреть на грудь обоих костюмов, то можно увидеть очертания, напоминающие голову муравья, на броне Человека-муравья и голову осы на броне Осы.

8. Цвета платьев в «Анне Карениной»

Дизайнерам по костюмам, которые работали над экранизацией «Анны Карениной» 2012 года, удалось создать образы, сочетающие в себе черты одежды Российской империи 1870-х годов и моды середины XX века. Также важную роль в раскрытии образов главных героев в этом фильме играет цвет. Например, бунтарскому характеру Анны Карениной соответствуют более темные платья, а невинность Китти подчеркивается белыми нарядами.

9. Свитер героя Криса Эванса в ленте «Достать ножи»

Иногда даже самые незначительные детали в костюме героя могут многое о нем рассказать. Персонаж Криса Эванса в картине «Достать ножи» носит свитер с дыркой, и такая одежда демонстрирует его безразличие и неуважение к окружающим.

10. Пижама Юэна Макгрегора в фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Юэн Макгрегор сыграл харизматичного злодея в фильме о приключениях Харли Квинн. Его характер настолько эгоистичен, что почти все его личные вещи сделаны специально для него. Взять, к примеру, пижаму героя: в узорах на ткани можно увидеть очертания его лица.

11. Перемены в костюмах Малефисенты

Классическая злодейка Малефисента из сказки «Спящая красавица» в исполнении Анджелины Джоли обладает яркой индивидуальностью и харизмой. Одно из самых значительных различий между 1-м и 2-м фильмами — разница в одеянии главной героини. В сиквеле пышное платье Малефисенты сменилось на более мягкий шелковый наряд, который лучше сочетался с крыльями героини.

12. Одежда Алисы в фильме «Алиса в Стране чудес»

Тим Бертон известен своей любовью к проработке деталей в мирах, которые он создает. В своей версии «Алисы в Стране чудес» режиссер попытался подчеркнуть характер перемен, происходящих с личностью главной героини, с помощью костюмов. В начале фильма Алиса носит голубое платье, как в диснеевском мультфильме, но по ходу сюжета ее одежда меняется и приобретает совершенно иной вид, более характерный для стиля режиссера.