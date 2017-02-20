12 коротких сериалов для тех, кому вечно не хватает времени

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После длинного дня так хочется уютно расположиться у монитора и окунуться в увлекательный мир. Но где найти время на это удовольствие, если многие сериалы рассчитаны на целые месяцы просмотра? AdMe.ru подобрал для вас 12 коротких и захватывающих сериалов. Запасаемся попкорном заранее, потому что от экрана вам будет просто не оторваться.

Wuthering Heights, 2009

В главных ролях: Том Харди, Шарлотта Райли Готическая драма, которая рассказывает о семейных кланах Эрншоу и Линтон, а также о сложной судьбе и роковом проклятии двух возлюбленных — Хитклиффа и Кэти. Как раз во время съемок этой экранизации знаменитого романа Эмили Бронте вспыхнул роман между ведущими актерами — Томом Харди и Шарлоттой Райли. Сейчас пара живет в браке и воспитывает ребенка. Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,7; IMDb — 7,7

The Red Tent, 2014

В главных ролях: Минни Драйвер, Морена Баккарин, Ребекка Фергюсон Эту непростую историю нам рассказывает Дина, дочь Иакова, печально известная тем, что послужила причиной безобразной бойни, учиненной ее братьями. Это взгляд на те события женщины, которая жила во времена, когда история творилась коллективным разумом, а представительницы слабого пола могли быть собой лишь под покровами красного шатра. Там они делились знаниями, мудростью и тайнами, которые не дано постичь мужчинам. Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,1; IMDb — 7,4

Tin Man, 2007

В главных ролях: Зои Дешанель, Алан Камминг ДиДжи всегда чувствовала себя не в своей тарелке в нашем мире. Однажды девушке стали сниться фантастические сны, и вскоре на ее семью напали странные люди. Чтобы спасти ДиДжи, родители бросили девушку в торнадо, которое унесло ее в волшебное королевство. Потрясающая магическая атмосфера в этом прочтении всем известной сказки вам обеспечена. Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,04; IMDb — 7,20

The Newsroom, 2012–2014

В главных ролях: Джефф Дэниэлс, Эмили Мортимер В отделе новостей кабельного канала полностью меняется политика. Новый продюсер решил делать «честные новости» и рассказывать только то, что важно, не подслащивая пилюлю. Поначалу все идет отлично, пока на них не обрушивается шквал критики и недовольства. Отдел хотят закрыть. Но сотрудники не сдаются и вступают в борьбу с глупыми зрителями и жадными продюсерами. Этот сериал как глоток свежего воздуха. Огромный плюс — шикарные диалоги. Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,9; IMDb — 8,6

The Escape Artist, 2013

В главных ролях: Дэвид Теннант, Тоби Кеббелл Уилл Бертон — талантливый адвокат, обладающий не только высоким интеллектом, но и невероятным обаянием. Уилл специализируется на делах по тяжким уголовным преступлениям и еще ни разу не проигрывал. Но однажды он оправдывает подозреваемого в ужасном убийстве, и это приводит к пугающим последствиям. Продуманный, захватывающий сюжет и отличная игра актеров. Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,7; IMDb — 7,7

Scream Queens, 2015—...

В главных ролях: Эмма Робертс, Лиа Мишель, Эбигейл Бреслин, Джейми Ли Кёртис Маленький университетский городок потрясает серия убийств. Сначала кажется, что выбор жертв совершенно случаен, но вскоре только слепой не замечает: члены двух студенческих сообществ в большой опасности. Пародийный сериал, щедро сдобренный черным юмором. Всем поклонникам культового фильма 90-х «Крик» смотреть обязательно. Рейтинг: «Кинопоиск» — 6,8; IMDb — 7,2

Going Postal, 2010

В главных ролях: Стив Пембертон, Тэмсин Грег, Мадхав Шарма Мойст ван Липвиг не просто мошенник, он знаток своего дела. Но даже ему не удается избежать наказания. Перед ним стоит выбор: быть повешенным или вступить в ряды почтовой Службы Анк-Морпорка и следить, чтобы письма и посылки всегда находили своих адресатов. С тяжелым сердцем он выбирает последний вариант. Этот мини-сериал снят по мотивам одноименного романа Терри Пратчетта. Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,7; IMDb — 7,8

The Casual Vacancy, 2015

В главных ролях: Рори Киннер, Эмили Беван, Майкл Гэмбон В маленьком английском городке умирает член местного Совета, после чего начинается предвыборная гонка за лакомый кусочек власти. Параллельно на поверхность вылезают грязные секреты, старые конфликты, ложь и прочие неприглядные вещи, которые были тщательно спрятаны за красивыми фасадами и тихими улицами. Сериал является экранизацией произведения Джоан Роулинг. Рейтинг: «Кинопоиск» — 6,5; IMDb — 6,6

iZombie, 2015—...

В главных ролях: Роуз МакАйвер, Малкольм Гудвин Для Оливии, студентки медицинского факультета, последствие одной из вечеринок стало переломным моментом в жизни. Оливия превращается в зомби и устраивается на работу в офис к коронеру, чтобы всегда иметь доступ к человеческим мозгам. Но с каждый съеденным мозгом девушка получает еще и воспоминания покойника. Теперь с помощью врача, узнавшего ее секрет, и детектива Оливия разгадывает убийства. Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,5; IMDb — 8,0

The Expanse, 2015— ...

В главных ролях: Томас Джейн, Стивен Стрейт, Кэс Анвар, Доминик Типпер XXIII век. Некий сыщик, привыкший каждое дело доводить до конца, оказывается на борту звездолета, капитан которого согласился помочь ему в расследовании дела об исчезновении молодой девушки. Интриги и величайшие заговоры в истории человечества вам гарантированы. Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,6; IMDb — 8,2

The Five, 2016—...

В главых ролях: Том Каллен, Ханна Артертон, О. Т. Фагбенли Когда Марку, Прю, Дэнни и Слэйду было всего 12, они отправились на прогулку. За ними увязался надоедливый младший брат Марка Джесси. Дети разозлились на него и отправили домой. Джесси убежал, но домой не вернулся. Спустя 20 лет Дэнни, ставший детективом, узнает, что на месте убийства нашли ДНК Джесси. Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,3; IMDb — 7,5

Harper’s Island, 2009

В главных ролях: Элейн Кэссиди, Кристофер Горам, Кэти Кэссиди Группа друзей и родственников отправляются на прекрасный остров, чтобы отпраздновать свадьбу. Примечательно, что остров отрезан от всего мира и семь лет назад на нем свирепствовал маньяк. А как известно, история любит повторения. Местами триллер, местами детектив и жестокий хоррор, не лишенный смешных моментов. Большое преимущество сериала — интрига «кто убийца» держится до самого конца. Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,5; IMDb — 7,5