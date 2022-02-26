12 корейских сериалов, которые с первых минут способны пригвоздить зрителей к экрану
Корейские сериалы, или, как их еще называют, дорамы, семимильными шагами захватывают внимание зрителей по всему миру. Вспомним хотя бы ошеломительный успех «Игры в кальмара», которая стала известнейшей лентой Netflix. Популярность корейских проектов объясняют разнообразием жанров, лихими сюжетными поворотами и качественной актерской игрой.
Мы в AdMe.ru отобрали свежие корейские сериалы разных жанров, среди которых нетипичные триллеры, драмы о любви, запутанные детективы и научная фантастика. Поверьте, эти проекты смогут увлечь даже искушенных зрителей.
Королевство (2019–2020)
Телесериал для тех, кто любит пощекотать нервы историями о зомби, но устал от клишированных сюжетов. Действие разворачивается в древнем корейском государстве. Короля не видно уже несколько дней, поэтому обеспокоенный принц тайно проникает в покои отца и обнаруживает там ужасного монстра. Герой сбегает и отправляется искать бывшего королевского врача, который сможет объяснить происходящее. Но все не так просто, как предполагал принц.
Винченцо (2021)
Когда главному герою было 8 лет, его усыновили итальянцы и увезли из Южной Кореи. Он получил образование в Италии и стал известным адвокатом по имени Винченцо Казано. Только вот защищает он интересы не простых граждан, а мафии. Сложившиеся обстоятельства и распри между мафиозными кланами вынуждают Винченцо вернуться на историческую родину, где его ждет немало сюрпризов.
Отель «Дель Луна» (2019)
В центре Сеула расположен таинственный отель, который обычный человек увидеть не способен. Его владелица в далеком прошлом совершила непростительный поступок и вот уже больше тысячи лет не может покинуть мир живых. В качестве наказания она должна вечно обслуживать призраков, которые забрели в отель. Но однажды к ней на работу устраивается новый управляющий, с приходом которого все меняется.
Подснежник (2021)
Главная героиня — студентка, изучающая литературу. Однажды в женском общежитии она случайно сталкивается с молодым парнем, который скрывается от преследования. Девушка решает помочь беглецу и укрывает его в университете на свой страх и риск. Герои влюбляются. Но ожидает ли их счастливое будущее?
Милый дом (2020 — ...)
Главный герой — замкнутый старшеклассник-сирота. Он вынужден покинуть родной дом и переехать в старый жилой комплекс. Но вот незадача: в этом месте происходит нечто необъяснимое, и дом заполоняют жуткие чудовища. Юноша объединяется с другими жильцами, чтобы противостоять невиданным существам.
Снова 18 (2020)
В центре этого комедийного сериала показана судьба 37-летнего мужчины. В юности он был популярным, привлекательным и успешным. Но сейчас его жизнь пошла под откос: отношения с женой трещат по швам, с работы выгнали, и даже дети считают главу семейства неудачником. Герой с тоской вспоминает беспечную молодость, как вдруг жизнь делает ему щедрый подарок и возвращает в тело 18-летнего парня.
Пентхаус (2020–2021)
В центре Сеула стоит ни с чем не сравнимый 100-этажный пентхаус. Здесь живут богатые и влиятельные люди, которые привыкли любыми средствами добиваться поставленных целей. Но однажды респектабельное строение оказывается главным героем новостных сводок: на 47-м этаже произошла трагедия. Полиция начинает расследование, а между коварными соседями разгораются нешуточные страсти.
Охотник за дезертирами (2021 — ...)
Главный герой служит в армии и сталкивается с дедовщиной и безнаказанностью. Вскоре его переводят в специальное подразделение, которое занимается поиском и поимкой дезертиров. Вместе с юмористом-капралом парень выясняет, почему солдаты уходят в самоволку. За каждым расследуемым случаем скрывается непростая, а порой и трагическая история.
Цветок зла (2020)
Главная героиня — любящая жена и мать. Ее семью можно назвать идеальной: заботливый муж отлично зарабатывает и бережно относится к супруге и ребенку. А женщина всецело погружена в работу: она детектив. Однажды ей поручают сложное дело, в ходе которого она начинает подозревать, что ее муж совсем не тот, кем пытался казаться все это время.
На пути к небесам (2021)
Главный герой живет с синдромом Аспергера и работает в отцовской фирме «На пути к небесам». Сотрудники компании наводят порядок в домах усопших и передают важные памятные вещи родственникам. Внезапно юноша остается сиротой, и его временным опекуном становится недавно вышедший из тюрьмы дядя. Чтобы стать полноценным владельцем бизнеса и получить полную опеку над племянником, бывший заключенный должен 3 месяца вести себя прилежно.
Врачебная мудрость (2020–2021)
История пятерых людей, которых связывает крепкая 15-летняя дружба. Герои учились вместе, а теперь работают в одной больнице врачами и медсестрами. Каждый день они сталкиваются с разными человеческими судьбами и понимают о жизни нечто новое и важное.
Мы все мертвы (2022)
Загадочный вирус превращает жизнь простых школьников в катастрофу. Зараженные ученики и учителя превращаются в зомби и жаждут только одного — распространить эпидемию. Полиция и службы спасения сначала не верят словам подростков и не реагируют на просьбы о помощи, но вскоре понимают, что это никакой не розыгрыш. Правда, слишком поздно. Горстке выживших приходится надеяться только на свои силы.
Этот новый корейский зомби-триллер всего лишь за 7 дней стал хитом Netflix. Его даже называют новой «Игрой в кальмара». Сейчас проект «Мы все мертвы» занимает 5-е место среди самых популярных сериалов платформы.
А вы любите корейские сериалы? Что посоветуете посмотреть?