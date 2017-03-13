12 комедий для тех, кто уже устал от глупых шуток

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Если вас уже откровенно достали фильмы, напичканные избитыми, пошлыми шутками, то эта подборка будет словно глоток чистого воздуха. AdMe.ru предлагает вашему вниманию 12 остроумных комедий, которые заставляют зрителя не только смеяться, но и думать. Вдобавок заряжают позитивом и помогают расслабиться.

Burn After Reading

В ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Фрэнсис Макдорманд, Джон Малкович, Тильда Суинтон Агент ЦРУ в отставке решил заняться написанием мемуаров и вдруг — такая неудача — потерял диск с секретными данными в раздевалке спортзала. Там его находит недальновидный тренер Чед и вместе с подругой Линдой начинает шантажировать несчастного агента. В итоге уже никто не понимает, что происходит, но каждый персонаж продолжает гнуть свою линию. Комедийный фильм с совершенно непредсказуемым сюжетом и бесподобным юмором.

Analyze This

В ролях: Роберт Де Ниро, Билли Кристал, Лиза Кудроу, Чазз Пальминтери Пол Витти — влиятельный мафиози, этакий крестный отец, у которого внезапно стали сдавать нервы. Все подопечные гангстеры в ужасе: как помочь боссу? Очень кстати на сцене появляется Бен Соболь — обычный психоаналитик. Теперь он должен срочно провести сеансы терапии с Полом, который тщетно пытается справиться с депрессией. Опасная, в общем, работенка.

Shaun of the Dead

В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Кейт Эшфилд, Люси Дэвис, Дилан Моран В жизни у Шона все идет наперекосяк: ему 29 лет, он работает продавцом в магазине бытовой техники, ссорится с соседями по квартире, а еще его бросает подружка. А тут, как назло, весь Лондон охватывает зомби-эпидемия. Шон вместе с другом Эдом выходят на тропу войны, чтобы спасти близких и выжить самим. Блестящая британская комедия с абсурдным юмором и капелькой трагизма. Также в картине можно разглядеть занятную метафору, согласно который все мы немного зомби.

Kiss Kiss Bang Bang

В ролях: Роберт Дауни — мл., Вэл Килмер, Мишель Монахэн, Корбин Бернсен Гарри — неудачливый вор, случайно нажавший кнопку сигнализации в магазине игрушек. Убегая с места преступления, он попадает на кинопробы в детективный фильм. Его приглашают в Голливуд. Чтобы подготовиться к роли, Гарри вместе с частным сыщиком едет на задание, после чего оказывается втянут в расследование настоящего убийства. Искрометная криминальная комедия, по ходу которой творится какой-то невероятный бред, но наблюдать за этим смешно и интересно.

Intolerable Cruelty

В ролях: Джордж Клуни, Кэтрин Зета-Джонс, Джеффри Раш, Билли Боб Торнтон Очаровательная свадебная аферистка в лице Кэтрин Зеты-Джонс пытается обдурить очередного богача, но стараниями блестящего адвоката, героя Джорджа Клуни, оказывается с носом. Обедневшая барышня вынашивает коварный план мести, а ни о чем не подозревающий Клуни продолжает восхищаться этой роковой женщиной. Ироничный фильм со своим особым обаянием и неповторимым юмором.

Scoop

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Хью Джекман, Иэн Макшейн, Вуди Аллен Погибший британский журналист Джо даже после смерти не может забыть о работе. Находясь в чистилище, он узнает сенсационную новость об убийце из Лондона. Но как поведать об этом миру? С помощью приехавшей в Англию американской студентки-журналистки Сондры, с которой Джо связывается во время выступления одного мага. Сондра бросается в погоню за сенсацией. Легкое изящное кино, которое подарит хорошее настроение.

Bienvenue chez les Ch’tis

В ролях: Кад Мерад, Дэни Бун, Энн Маривин, Зоэ Феликс Филипп, начальник почтового отделения на юге Франции, делает все, чтобы его перевели по службе в райский уголок близ Марселя. Но за мелкое нарушение его на 2 года ссылают в Берг на Севере Франции. Для людей с юга север — это полярный регион с существами, говорящими на непонятном языке. Однако Филипп обнаруживает там замечательное место, гостеприимных людей и новых друзей. Очаровательный фильм с изысканным и милым французским юмором.

Anger Management

В ролях: Адам Сэндлер, Джек Николсон, Мариса Томей, Луис Гусман Обычному скромному клерку жутко не повезло. Парня по обвинению в нападении на бортпроводницу самолета приговаривают к лечению у психиатра. Но кажется, что его психиатр сам немного не в себе. И как научиться управлению гнева в компании такого безумного наставника? Фильм, который заряжает позитивом и радует отличной игрой актеров.

Sideways

В ролях: Пол Джаматти, Томас Хейден Чёрч, Вирджиния Мэдсен, Сандра О Майлз, неудавшийся писатель, работающий школьным учителем литературы, берет своего лучшего друга, вышедшего в тираж актера Джека, в тур по винодельням Калифорнии. Это путешествие откроет им глаза на многие вещи и, возможно, даже изменит их жизни. Неторопливый, жизненный, забавный, местами грустный, где-то философский — отличный фильм, чтобы скрасить пасмурный вечер.

The Curse of the Jade Scorpion

В ролях: Вуди Аллен, Хелен Хант, Дэн Эйкройд, Шарлиз Терон Страховой агент Бриггс терпеть не может свою начальницу, но однажды на вечеринке в клубе «Нефритовый скорпион» они, став участниками гипнотического эксперимента, влюбляются друг в друга. Однако невинная шутка оборачивается подготовленной аферой, когда выясняется, что гипнотизер использует свою власть, чтобы без труда обворовывать состоятельных клиентов. И вот начинается настоящий кошмар. Детективная комедия, способная рассмешить любого зрителя.

Seven Psychopaths

В ролях: Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен, Вуди Харрельсон Герой Фаррелла — писатель, потерявший вдохновение. Он пытается придумать крутой сценарий, но жизнь подкидывает ему такие «сюрпризы», что сюжет уже не нужно искать. Из-за дружбы с одним эксцентричным парнем писатель оказывается втянутым в похищение собаки местного гангстера. В меру жестокая и смешная криминальная комедия, которая под конец раскрывается как настоящая философская притча. Кстати, сцена на кладбище просто шикарна.

American Ultra

В ролях: Джесси Айзенберг, Кристен Стюарт, Тофер Грейс, Конни Бриттон Майк работает в супермаркете, безмятежно читает комиксы и курит дурь. Но однажды славное прошлое настигает его. Оказывается, Майк — спецагент, обладающий уникальной боевой подготовкой и сверхинтеллектом, просто он об этом забыл. И теперь он — мишень № 1. Смешные диалоги, увлекательный сюжет и забавные романтические моменты. Это идеальный фильм для поднятия настроения.