12 клише из романтических фильмов, в которых куда больше смысла, чем мы привыкли думать

Романтические фильмы строятся на правилах и формулах, которые зрители уже давно выучили: лучшие друзья внезапно влюбляются друг в друга, а простые люди покоряют сердца знаменитостей. Из-за этого мы перестаем всерьез воспринимать отдельные клише и считаем, что в реальности таких ситуаций быть просто не может. Но и в приторных ромкомах можно найти здравый смысл и мудрые советы.

Мы в AdMe.ru попробовали беспристрастно взглянуть на главные клише романтических фильмов и понять, есть ли место таким ситуациям и поступкам в реальном мире.

1. Поездка в другой город или страну после расставания

Сценаристы часто отправляют персонажа с разбитым сердцем путешествовать в другие страны. И как только он оказывается на новом месте, тут же находит хороших друзей и встречает любовь всей жизни. Выходит, что смена обстановки после расставания или другого травмирующего события ― и правда хорошая идея. Это подтверждают психологи и отдельные исследования: на отдыхе мы забываем о рутине и встречаем новых людей, что делает нас счастливее. Где можно встретить: «Под солнцем Тосканы» (2003), «Отпуск по обмену» (2006), «Ешь, молись, люби» (2010) и т. д.

2. Героиня пишет об отношениях в личном дневнике или колонке

Главными героями романтических фильмов нередко оказываются писатели и журналисты. Профессия может быть связана с их личной жизнью: они пишут статьи и колонки о своих отношениях. Даже тем, кто работает в другой сфере, полезно изливать душу на бумагу. Ведение личного дневника помогает выразить свои страхи и переживания, научиться выявлять негативные мысли и отслеживать изменения эмоций. Где можно встретить: «Дневник Бриджит Джонс» (2001), «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003), «Неспящие в Сиэтле» (1993) и т. д.

3. Смена стиля меняет жизнь

Мы не раз видели разные интерпретации «Золушки» в кино. Кому-то истории о том, как смена стиля и прически меняет всю жизнь героини, кажутся скучными. Но ведь в них есть здравый смысл. Одно исследование подтвердило, что людей действительно встречают по одежке. Участникам эксперимента предлагали оценивать профессионализм незнакомцев на фотографиях. Выше оценивали тех, кто был одет лучше. Где можно встретить: «Это все она» (1998), «Мисс Конгениальность» (2000), «Бестолковые» (1995) и т. д.

4. Свидание в любимом тайном месте

Симпатия в фильмах часто перерастает в любовь после того, как один герой делится с другим своей мечтой или приводит его на свидание в любимое тайное место. И это имеет смысл: когда мы открываемся людям, рассказываем им о своих интересах, они начинают лучше нас понимать. Где можно встретить: «Ла-Ла Ленд» (2016), «Назови меня своим именем» (2017), «Дневник памяти» (2004) и т. д.

5. Любовь со второго взгляда

Бывает трудно поверить в то, что человек, на которого персонаж поначалу даже не обращает внимания, в конце фильма окажется для него или для нее «тем самым». Идея любви с первого взгляда звучит красиво, но пора признать, что посыл таких фильмов вполне справедлив: стоит получше узнавать людей, прежде чем отказываться от общения с ними. Где можно встретить: «Не та девушка» (2020), «Сбежавшая невеста» (1999), «Вам письмо» (1998) и т. д.

6. Герой отказывается от жизни в мегаполисе и возвращается в родной городок

Да, путешествия помогают героям фильмов залечивать душевные раны. Но иногда они решают переехать в другое место не просто ради смены обстановки. Они верят, что сам по себе переезд в другое место сделает их счастливее. Но это оказывается не так, и они возвращаются в родные города. Исследования объясняют, почему людям бывает трудно жить в местах, в которые они так стремились: просто в них низкий уровень счастья. Этот показатель определяют по опросам местных жителей. В счастливом регионе человек и сам становится жизнерадостнее, а из депрессивного стремится домой. И ради комфорта он готов пожертвовать даже карьерой. Где можно встретить: «Стильная штучка» (2002), «Месть от кутюр» (2015), «Из 13 в 30» (2004) и т. д.

7. Внезапное знакомство

В эпоху приложений для знакомств неожиданные судьбоносные встречи в фильмах кажутся нереалистичными. Сложно поверить в то, что случайный незнакомец окажется родственной душой. Специалистка по управлению стрессом Пола Дэвис (Paula Davis) считает общение с незнакомцами полезной практикой. Даже благодаря разговорам с таксистами она нашла новых друзей и получила полезные советы, которые пригодились ей в отношениях. Где можно встретить: «Свадебный переполох» (2001), «Тутси» (1982), «Интуиция» (2001) и т. д.

8. Героиня понимает, что ее идеальный парень ей не подходит

Сколько раз героини в фильмах отказывались от мужчин, которые казались им идеальными, в пользу тех, кто подходил им меньше? Общие интересы, внешность и богатство меркнут на фоне чувств. Доктор Лиза Файрстоун (Lisa Firestone) считает, что люди, соответствующие нашим идеалам, не всегда нам подходят. По ее мнению, важнее не столько найти идеального человека, сколько научиться работать над отношениями. Где можно встретить: «Дьявол носит Prada» (2006), «Замуж на 2 дня» (2012), «Больше чем друг» (2010) и т. д.

9. Карьерист понимает, что счастье не в работе

В начале многих романтических фильмов нам показывают сильных успешных героев, которые постепенно понимают, что работа не приносит им радости. Исправить положение помогает так удачно подвернувшаяся любовь. Не стоит их критиковать и забрасывать экран попкорном. Исследования показывают, что трудоголизм действительно не доводит до добра: зависимые от работы люди чаще страдают от депрессии и проблем со сном. Полезно иногда отвлекаться от карьеры и обращать внимание на другие стороны своей жизни. Где можно встретить: «План Б» (2010), «Предложение» (2009), «Большая маленькая Я» (2010) и т. д.

10. После расставания герои решают дать отношениям еще один шанс

Герои в романтических фильмах то и дело расстаются и сходятся вновь. Конечно, вряд ли кто-то из них побил рекорд Росса и Рэйчел из «Друзей» по количеству расставаний. Но наблюдать за этой любовной чехардой все равно интересно. А в том, чтобы спустя месяцы или годы снова сойтись с партнером, нет ничего плохого. Возможно, причины расставания за это время утратили свое значение. И не стоит забывать о том, что люди меняются, поэтому важно давать им второй шанс. Где можно встретить: «Лучшее во мне» (2014), «Дорогой Джон» (2010), «Mamma Mia!» (2008) и т. д.

11. Близкий человек, который помогает принять верное решение

Если бы не помощь многочисленных друзей и родственников, герои доброй половины романтических фильмов никогда бы не сошлись со своими возлюбленными. Именно близкие в решающий момент выступают голосом разума и дают героям мудрые советы. В реальной жизни тоже важно прислушиваться к окружающим, которые хорошо нас знают и готовы трезво оценить ситуацию. Где можно встретить: «Свадьба лучшего друга» (1997), «Свадебный переполох» (2001), «27 свадеб» (2008) и т. д.

12. Признание в любви в последний момент

Герои романтических фильмов обожают тянуть до последнего и признаваться в своих чувствах в неподходящий момент: на свадьбе возлюбленного или прямо перед его отъездом в другую страну. Конечно, лучше говорить о своих чувствах сразу. Но людям нужно время, чтобы осознать и принять их. И позднее признание лучше, чем молчание. Не стоит держать эмоции в себе, а потом гадать, как сложилась бы жизнь, если бы вы во всем признались ему или ей. Где можно встретить: «Певец на свадьбе» (1998), «Жених напрокат» (2011), «Реальная любовь» (2003) и т. д.