12 кинозвезд, которые так преданы делу, что не боятся потерять свое лицо ради роли

Одним из признаков сильного театрального актера считается умение перевоплощаться как внешне, так и внутренне. Публика хочет следить за персонажем истории, а не за человеком, который его играет. Актерам кино в этом плане даже сложнее, ведь зрители видят их гораздо ближе, чем артистов на сцене.

Мы в Adme.ru насчитали 12 актеров и актрис кино, которым точно выдали бы премию за мастерство перевоплощения. В бонусе вас ждет человек, которому за его невообразимые трансформации мы отдаем первое место вне конкурса.

1. Тим Карри

Помните метрдотеля во второй части фильма «Один дома»? Он постоянно совал нос в чужие дела и всем намекал, что пора бы дать на чай. Эта одна из самых известных ролей Тима Карри, но далеко не самая яркая. Именно этот улыбчивый мужчина сыграл злобного клоуна Пеннивайза в первой экранизации «Оно». А в далеких 70-х Тим снялся в экстравагантом мюзикле «Шоу ужасов Роки Хоррора», где предстал перед зрителями в образе безумного ученого.

2. Стэнли Туччи

Кажется, этот обаятельный актер может сыграть кого угодно. Просто сравните 3 его роли: дизайнер-трудоголик в «Дьявол носит Prada», эксцентричный ведущий в «Голодных играх», преступник в драме «Милые кости». За свою работу в «Милых костях» Туччи даже был номинирован на «Оскар», настолько правдоподобно он передал характер психически неуравновешенного человека.

3. Роуз Макгоуэн

Роль Пейдж Мэтьюс в сериале «Зачарованные» сделала Роуз Макгоуэн знаменитой. Многие видели в актрисе исключительно «новенькую» сестру Фиби и Пайпер, но девушка доказала, что может быть разной. Взять хотя бы Марику из «Конана-варвара» или Пэм из «Доказательства смерти» Квентина Тарантино.

4. Джеймс Макэвой

Сыграв персонажа с 24 личностями в фильме «Сплит», Джеймс Макэвой убедил всех, что может перевоплощаться буквально на ходу. Но этот талант был у него всегда. В «Искуплении» Макэвой умудрялся растрогать зрителей одним только взглядом, в «Хрониках Нарнии» веселил всех ужимками мистера Тумнуса. В драме «А в душе я танцую» Джеймс блестяще сыграл прикованного к креслу парня, который любит жизнь несмотря ни на что.

5. Антонио Бандерас

После роли в «Отчаянном» Антонио Бандерас у многих стал ассоциироваться исключительно с горячим испанским мачо. Но актер никогда не боялся выходить за рамки привычного амплуа и часто появлялся на экране в неожиданных образах. Например, бессмертного существа в «Интервью с вампиром» или уставшего от жизни человека в «Страховщике».

6. Мэгги Смит

Элагантной британской даме отлично удаются роли аристократок, мы сами видели это в «Аббатстве Даунтон». Но актерский диапазон Мэгги Смит гораздо шире. Она одинаково убедительно играет как настоятельницу женского монастыря («Действуй, сестра!»), так и ворчливую бездомную старушку («Леди в фургоне»).

7. Колин Фаррелл

Кто смотрел «Залечь на дно в Брюгге», тому сложно отделить Колина Фаррелла от образа депрессивного Рэя. Но предыдущие роли актера доказывают, что он никогда не боялся сойти с проторенной тропы. В «Александре» Колин воплотил образ великого полководца, а в «Сорвиголове» сыграл негативного, но очень обаятельного персонажа по имени Меченый.

8. Сэмюэл Л. Джексон

Этот актер так долго и активно снимался в кино, что для его фильмографии на «Википедии» выделили отдельную страницу. Предлагаем вспомнить 3 абсолютно непохожие роли Сэмюэла: злой гений в «Стекле», изворотливый дворецкий в «Джанго освобожденном», грозный Ник Фьюри в кинематографической вселенной Marvel.

9. Джим Керри

Джим Керри гармоничен в любых ролях: комедийных, драматических и тех, которые сложно отнести к одной категории. В фильме «Соник в кино» он сыграл отрицательного персонажа, но все равно очаровал зрителей. В трагикомедии «Я люблю тебя, Филипп Моррис» актер очень тонко показал внутренний мир человека, разрываемого душевными противоречиями. Ну а в картине «Невероятный Берт Уандерстоун» Джим Керри вообще стал уличным магом.

10. Сара Полсон

В свежем сериале «Рэтчед» актриса сыграла ту самую медсестру, которая через много лет будет изводить пациентов в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». В «Американской истории ужасов» Саре доверили сразу несколько персонажей, каждый из которых заслуживает отдельной истории. Но женщине прекрасно удаются и далекие от хоррора роли. В сериале «Американская история преступлений» она убедительно сыграла реальную женщину-прокурора.

11. Ник Стал

В фильме «Терминатор 3: Восстание машин» актер сыграл Джона Коннора, заменив покинувшего проект Эдварда Ферлонга. Позже Ник рискнул своим амплуа милого парня и скрыл лицо под отталкивающей маской для работы над «Городом грехов». Затем Стал попробовал себя в жанре хоррор и исполнил главную роль в фильме «Астрал на улице Арлетт».

12. Кэти Бэйтс

Все помнят эту талантливую актрису по роли добродушной Маргарет в «Титанике» или озлобленной Энни в «Мизери». Правда, немногие узнали Кэти Бэйтс в «Американской истории ужасов», где в одном из сезонов ее героиня ходит с бородой. Уверены, эта женщина еще не раз всех удивит.

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