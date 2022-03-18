12 кинозвезд, которые подпортили себе карьеру неудачной ролью, а потом засияли ярче прежнего

Многие актеры по собственному опыту знают, что всего одна неудачная роль может разрушить карьеру. Тейлор Лотнер, Алисия Сильверстоун и другие бывшие любимцы публики так и не сумели оправиться от поражения и попасть в успешные проекты.

Но мы в AdMe.ru решили вспомнить актеров и актрис, которым неудачи не помешали позже проявить свой талант в других фильмах. Многие из них стали суперзвездами, а их провальные роли теперь вспомнят лишь заядлые киноманы.

1. Хэлли Берри

В 2002 году Хэлли Берри получила «Оскар» за исполнение роли в фильме «Бал монстров», но 2 года спустя ее карьере нанесли урон съемки в картине «Женщина-кошка». После ее выхода к списку наград Берри добавилась «Золотая малина». Критики утверждали, что актрисе не хватало уверенности в этом образе и что на нее было стыдно смотреть. Но Хэлли продолжала работать и вернула репутацию сильной актрисы. В спортивной драме «Удары» (2020) от нее глаз не оторвать. Берри срежиссировала ленту и исполнила главную роль, сыграв женщину, которая вынуждена вернуться в опасный спорт ради семьи. И режиссерская, и актерская работа Берри были отмечены номинациями на престижные награды.

2. Энтони Хопкинс

До воплощения легендарного персонажа в триллере «Молчание ягнят» (1991) Энтони Хопкинс успел столкнуться с неудачей: его номинировали на «Золотую малину» за роль в романтической комедии «Смена сезонов» (1980). Это не подкосило актера, и он снялся во множестве блестящих фильмов. Среди них, например, история образцового дворецкого «На исходе дня» (1993). За роль в этой ленте он получил премию BAFTA.

3. Пенелопа Крус

Среди первых англоязычных работ Пенелопы было несколько неудачных романтических картин, в том числе «Ванильное небо» (2001) и «Выбор капитана Корелли» (2001). Работу Крус в последнем фильме критики посчитали особенно неудачной, ведь она играла гречанку, но не смогла изобразить нужный акцент. Зато за роль в семейной драме «Параллельные матери» (2021) Крус получила престижные награды. Ее даже номинировали на «Оскар».

4. Майкл Кейн

Для Кейна провальной стала работа в триллере «Остров» (1980). Это экранизация одноименного романа Питера Бенчли, автора «Челюстей». И режиссера картины, и самого Кейна номинировали на «Золотую малину». Но актер реабилитировался и доказал, что достоин престижных наград. В том числе премии BAFTA за роль университетского преподавателя в драме «Воспитание Риты» (1983) и «Оскара» за роль врача и наставника главного героя в ленте «Правила виноделов» (1999).

5. Наоми Уоттс

Наоми раскритиковали за исполнение роли принцессы в биографической драме «Диана: История любви» (2013). По мнению некоторых кинокритиков, она не справилась с ней и явно перестаралась, пытаясь усложнить образ Дианы. Зато в картине «Стеклянный замок» (2017) Уоттс отработала на все сто. За роль эксцентричной матери она получила премию Goldene Kamera как лучшая международная актриса 2018 года.

6. Ричард Гир

За попытку изобразить легендарного правителя прошлого в фильме «Царь Давид» (1985) Ричард Гир едва не отхватил «Золотую малину». И это была единственная номинация, которой «удостоилась» лента. После полного провала у Гира было несколько удачных работ, но настоящий восторг вызвала роль адвоката в мюзикле «Чикаго» (2002). За нее он получил престижные награды, в том числе «Золотой глобус».

7. Кэтрин Зета-Джонс

По мнению критиков, в фильме «Западня» (1999) не хватило «химии» между исполнителями главных ролей — Кэтрин Зетой-Джонс и Шоном Коннери. Кэтрин даже номинировали на «Золотую малину» как худшую актрису. Реабилитироваться ей, как и Ричарду Гиру, помог мюзикл «Чикаго» (2002). За исполнение роли второго плана актриса получила «Оскар».

8. Колин Фаррелл

Критики низко оценили фильм о великом полководце «Александр» (2004), а Колин Фаррелл был близок к тому, чтобы получить за главную роль в нем «Золотую малину». Актер продолжил сниматься и удостоился премий. Например, картина «Лобстер» (2015) принесла ему «Золотой глобус» и еще несколько наград.

9. Джессика Лэнг

В 1995 году Джессика получила свой первый «Оскар» как актриса первого плана за роль в фильме «Голубое небо». Но через 3 года подпортила карьеру, взявшись за воплощение на экране образа неприятной свекрови в картине «Наследство». Критики отмечали, что она не смогла убедительно изобразить злобу своей героини. Спустя годы Джессике удалось реабилитироваться благодаря участию в успешных проектах. В их числе сериал о противостоянии кинозвезд «Вражда» (2017), за роль в котором ее номинировали на «Эмми», «Золотой глобус» и другие премии.

10. Джейми Дорнан

Критики посчитали, что Джейми Дорнану не удалось убедительно сыграть альфа-самца в мелодраме «Пятьдесят оттенков серого» (2015). За эту роль он даже получил «Золотую малину». Но Дорнан быстро вернул уважение киноведов. В 2017 году его номинировали на несколько наград за роль второго плана в основанной на реальных событиях драме «Антропоид». А фильм «Белфаст» (2021) принес ему несколько побед на кинофестивалях.

11. Кейт Бекинсейл

Кинокритики плохо отзывались о фильме «Вспомнить все» (2012) в целом, но отдельно досталось Кейт Бекинсейл. Ее игру называли «деревянной». А еще Бекинсейл едва не стала худшей британской актрисой по версии Irina Palm d’Or. А вот в 2017 году Лондонский кружок кинокритиков признал ее лучшей британской актрисой за работу в комедии «Любовь и дружба» (2016).

12. Джек Николсон

Киноведы писали, что в мелодраме о дрессировщике собак «Мужские хлопоты» (1992) прежде талантливый Джек Николсон потерял весь свой блеск. Но Николсон смог вернуть былую славу в том же году. Он исполнил серьезную роль в судебной драме «Несколько хороших парней» и даже был номинирован на «Оскар». В 1997 году актер все же получил эту награду за роль эксцентричного писателя в фильме «Лучше не бывает».