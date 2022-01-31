12 кинозвезд, которые не просто заучили реплики персонажа, но еще и проработали его образ до мелочей

Казалось бы, от кинозвезды требуется лишь надеть костюм персонажа и произнести его реплики так, чтобы зритель поверил. Но маститые артисты не всегда полагаются только на свой талант. Знаменитые актеры активно участвуют в проработке образа своего героя, будь то его внешность или черты характера.

Мы в AdMe.ru выведали о случаях, когда кинозвезды проявили инициативу во время съемочного процесса и их персонажи от этого только выиграли.

Генри Кавилл — «Ведьмак»

Во время съемок сериала Генри Кавилл практически не снимал контактные линзы, которые придавали его зрачкам желтый цвет. В какой-то момент их регулярная носка стала негативно сказываться на зрении актера, и офтальмолог настаивал на отказе от линз. Однако Кавилл пошел наперекор рекомендациям врачей. Он хотел, чтобы его коллеги по съемочной площадке привыкали к желтоглазому Геральту, а потому продолжал носить линзы. Также Кавилл не выходил из образа своего воинственного персонажа даже за кадром. Актер признавался: «Я проводил все свое свободное время с мечом в руке, чтобы привыкать к его весу. У меня было 3 меча дома и еще 4 на работе. Я практиковался без перерывов».

Эми Адамс — «Острые предметы»

В сериале актриса предстает в образе журналистки, которая злоупотребляет вредными привычками и нездоровой пищей. Чтобы внешность героини соответствовала ее образу жизни, Эми Адамс питалась продуктами, из-за которых появляется отечность, литрами пила кофе и, по словам создателей, определенно не высыпалась. Актриса призналась: «Когда я узнала, что потребуется предстать перед камерой без одежды, я захотела похудеть и привести тело в идеальную форму. А потом поняла, что не так должна выглядеть героиня, которая налегает на вредные напитки и питается лишь шоколадом».

Брэдли Купер — «Звезда родилась»

Актер дополнил образ своего персонажа особенной татуировкой, эскиз которой нарисовал сам. Изображение представляло собой мультяшного персонажа с отсылкой к американской крылатой фразе «Здесь был Килрой». Еще с середины прошлого века солдаты часто рисовали лысого человечка с длинным носом в самых неожиданных местах и подписывали рисунок этой фразой. Предполагалось, что эту татуировку герой сделал в память о своем отце. И несмотря на то, что в фильме не уделяется внимания семье персонажа, этот рисунок намекает на его связь с родителем. Вероятно, он также был солдатом. Но лишь внимательный зритель может разглядеть татуировку, потому что она мелькает только в одной сцене фильма.

Кейт Уинслет — «Аммонит»

Чтобы оказаться в шкуре своего персонажа, палеонтолога Мэри Эннинг, актриса неделями ходила по зимним пляжам в туфлях в стиле XIX века и собирала голыми руками окаменелости. Во время работы над фильмом звезда пачкала кисти рук в грязи, чтобы зритель видел ногти женщины, которая действительно имеет дело с песком. Также Кейт настолько изменила свою походку, что, когда она явилась на съемки, режиссер не узнал актрису.

Аня Тейлор-Джой — «Ход королевы»

Вряд ли кто-то остался равнодушным к игре Ани Тейлор-Джой в сериале «Ход королевы». Меж тем для того, чтобы лучше вжиться в роль, актриса дополнила образ персонажа... самодельными духами. Знаменитость увлекается составлением парфюмерных композиций на основе эфирных масел. Для своей героини девушка разработала специальные духи, которые соответствовали ее характеру. «Бет пахнет черным перцем и сандаловым деревом», — рассказала Аня.

Мерил Стрип — «Дьявол носит Prada»

Если бы не инициатива Мерил Стрип, мы бы не увидели Миранду Пристли с ее фирменным цветом волос. Актриса настолько восхищалась белыми локонами элегантной пожилой модели Кармен Делль‘Орефиче, что решила покрасить волосы своему персонажу. Продюсерам изначально не нравилась идея Стрип, но вскоре они изменили свое мнение. А «ледяную» манеру речи Мерил позаимствовала у героев Клинта Иствуда.

Леонардо Ди Каприо — «Не смотрите наверх»

Чтобы мастерски сыграть ученого, Леонардо Ди Каприо перед съемками решил значительно пополнить свой багаж знаний и погрузился в изучение точных наук. Он вел долгие беседы с настоящим астрономом, обсуждая математические законы. По словам продюсера, за 6 месяцев актер стал знатоком в области астродинамики.

Кейт Бланшетт — «Не смотрите наверх»

Коллега Леонардо Ди Каприо по фильму сосредоточилась на проработке внешнего вида героини. Она принесла из дома реквизит, который помог ей перевоплотиться в ведущую новостей. Кейт носила в кадре вставную челюсть и парик, что остались у актрисы со съемок других фильмов. С помощью этих атрибутов звезде удалось создать гипертрофированный образ работницы телеканала, чей внешний вид неестественно безупречен. Некоторые критики в итоге остались недовольны фильмом «Не смотрите наверх». Но претензии они предъявили сценаристам, а старания актеров похвалили.

Дэниел Рэдклифф — «Виктор Франкенштейн»

Роль Игоря требовала длинных волос. Но актер категорически отказался от парика. Он просто пошел и сделал наращивание волос. Дэниел испытал ряд неудобств в связи со своей новой прической, ведь ему приходилось разгуливать в таком виде и за пределами съемочной площадки в течение 4 месяцев.

Сирша Ронан — «Леди Берд»

На съемках актриса приняла решение не прятать свои несовершенства. Поначалу ей делали тяжелый макияж, и в какой-то момент на коже Сирши выступили прыщи. И тогда визажист предложила ей отказаться от косметики. Актриса призналась: «Я вдруг осознала, что у меня появилась уникальная возможность показать настоящего подростка. Во всех фильмах о старшеклассниках, что я видела ранее, играли 30-летние актрисы с безупречной кожей». Сирша показала прыщи, ставшие частью образа героини, и зрители остались в восторге от смелости знаменитости.

Роберт Паттинсон — «Дьявол всегда здесь»

В фильме «Дьявол всегда здесь» актер играет злодея, чья странная манера речи делает его образ еще более неприятным. И если включить кино без дубляжа и при этом закрыть глаза, невозможно узнать по голосу Паттинсона. Режиссер картины признался, что ожидал какого-нибудь сюрприза от актера. Так и случилось. На съемки Роберт пришел с пронзительным протяжным южным акцентом, который освоил самостоятельно.

Леди Гага — «Дом Gucci»

Леди Гага хотела обрести женственные пышные формы, как у Патриции Реджани. Казалось бы, дело нехитрое: достаточно есть побольше сладкого и фастфуда. Но знаменитость решила поправляться с помощью особой диеты. Звезда предпочла налегать на ту же пищу, с помощью которой обрела аппетитную фигуру и Реджани. Рацион Леди Гага состоял из блюд итальянской кухни с акцентом на выпечку и пасту.

Чей опыт работы над персонажем вам показался особенно крутым? Как думаете, стоил ли результат усилий актеров?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.