12 актрис, которых никто не воспринимал всерьез. Но они плевать хотели на критику и показали, на что способны

В киноиндустрии есть термин typecasting. Так говорят, когда актер застревает в одном амплуа и ему все время предлагают играть одних и тех же персонажей. Например, комедийным актерам бывает сложно вырваться из этого жанра и получить роль в драматическом фильме.

Мы в AdMe.ru изучили фильмографии актрис, которые прославились благодаря комедийным образам легкомысленных девушек, но сумели побороть предубеждение режиссеров и проявить себя в серьезных ролях.

1. Риз Уизерспун

В начале своей карьеры Риз Уизерспун часто играла легкомысленных блондинок. В таком образе она предстала, например, в фильме «Блондинка в законе» и сериале «Друзья» (там она сыграла сестру Рэйчел Грин). Уизерспун поняла, что пора менять амплуа, когда отказалась сыграть в картине, сценарий к которой назвала едва ли не худшим в своей жизни. После этого она сама начала продюсировать фильмы. Это позволило ей подбирать для себя серьезные роли. Например, в ленте «Дикая», которая принесла ей номинацию на «Оскар».

2. Эми Адамс

Эми начала свою карьеру с небольших ролей в сериалах, а в фильмах она часто играла добрых и наивных девушек. Такими были ее героини в лентах «Зачарованная» и «Как выйти замуж за 3 дня». Сама Адамс не видит ничего плохого в этом амплуа: «Невинные люди часто бывают очень сложными». Но со временем она все же перешла к более серьезным ролям, которые заслужили одобрение критиков. Например, за роли в картинах «Сомнение» и «Власть» ее номинировали на «Оскар».

3. Кирстен Данст

Кирстен наиболее известна по фильмам, в которых сыграла в начале своей карьеры: «Джуманджи», «Добейся успеха» и трилогия «Человек-паук». В 2019 году она посетовала на то, что ее недостаточно ценят в киноиндустрии: «Возможно, они думают, что я просто та девушка из „Добейся успеха“». А ведь в ее фильмографии есть и серьезные роли. Например, в «Скрытых фигурах» она исполнила роль строгой руководительницы исследовательского центра. А за работу в вестерне «Власть пса» актрису в этом году номинировали на «Оскар».



4. Джулия Робертс

Роли Джулии Робертс в романтических фильмах знают даже те, кто их не смотрел. Первыми на ум, конечно, приходят «Красотка» и «Сбежавшая невеста». Но актриса не раз поражала зрителей серьезными ролями. Например, она сыграла правозащитницу Эрин Брокович в одноименном фильме. В картине «Тайна в их глазах» исполнила роль агента, которая расследует гибель собственной дочери.

5. Энн Хэтэуэй

Энн прославилась благодаря ролям королевских особ в серии фильмов «Как стать принцессой» и картине «Заколдованная Элла». Сменить амплуа оказалось не так просто: работу в ленте «Дьявол носит Prada» ей удалось получить не сразу, потому что продюсеры видели в этой роли другую актрису. Но теперь она чередует комедийные и драматические роли. За роль в картине «Отверженные» она получила «Оскар». На эту же премию ее номинировали за фильм «Рэйчел выходит замуж».

6. Дженнифер Лопес

В начале карьеры Дженнифер Лопес приходилось непросто: ей предлагали играть лишь служанок. Долгие годы она оставалась девушкой, которую звали только в комедии: «Свадебный переполох», «Госпожа горничная», «Если свекровь — монстр» и др. Но Джей Ло все же удалось стать сильной драматической актрисой. Например, роль коррумпированного детектива в сериале «Оттенки синего» принесла ей номинации на несколько наград.

7. Джессика Бил

Джессика начинала карьеру, снимаясь в комедиях о подростках («Летние игры», «Я буду дома к Рождеству»). Позже она начала чередовать фильмы разных жанров: романтические комедии («Легкое поведение»), боевики («Блэйд-3: Троица»), ужасы («Верзила»). Во всей красе ее талант раскрылся в сериале «Грешница»: в нем она сыграла женщину, совершившую преступление, мотивы которого неизвестны даже ей. Благодаря этой роли ее номинировали на несколько престижных наград.

8. Рэйчел Макадамс

Рэйчел известна многим по ролям в фильмах «Дрянные девчонки» и «Дневник памяти». Она сыграла в еще нескольких комедиях и мелодрамах, но при этом не боится пробовать себя и в других жанрах. Роль в журналистской драме «В центре внимания» принесла ей номинацию на «Оскар». Критики оценили и ее работу в сериале «Настоящий детектив».

9. Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид сыграла наивную девчушку в «Дрянных девчонках» вместе с Рэйчел Макадамс. После этого она снималась в разных фильмах и сериалах — от комедий до ужасов. А вот в 2010 году она сыграла женщину с тяжелой судьбой в драме «Дорогой Джон». Всеобщее признание Аманда получила недавно благодаря фильму Дэвида Финчера «Манк». За эту роль ее номинировали на «Оскар».

10. Эмма Робертс

Племянница Джулии Робертс прославилась благодаря подростковым фильмам и сериалам: «Нетакая», «Оторва», «Нэнси Дрю». Она играла то девочек-припевочек, то стервочек. Этим ее амплуа и ограничивалось. Но Робертс снималась и в драматических лентах о людях, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, в том числе в картинах о душевнобольных: «Это очень забавная история», «Взрослый мир» и «Меня зовут Майкл».

11. Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер известна в основном благодаря романтическим фильмам: «Дневник Бриджит Джонс», «Холостяк», «К черту любовь» и др. Но постепенно она раскрывалась как драматическая актриса. За оскароносной ролью в фильме «Холодная гора» последовала работа в картине «Мисс Поттер» (ее Зеллвегер спродюсировала сама). Еще один «Оскар» она получила за роль в картине «Джуди».

12. Зендея

С юных лет Зендея играла в подростковом сериале «Танцевальная лихорадка». После нескольких ролей в кино («Человек-паук: Возвращение домой», «Величайший шоумен» и др.) она вернулась к подростковым сериалам, но теперь совсем другого толка. Сериал «Эйфория», в котором Зендея играет сейчас, отличается мрачностью и спорностью поднимаемых в нем вопросов. За роль в нем актриса получила ряд наград, в том числе «Эмми».