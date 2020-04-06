12 экранных злодеев, чьим сильным качествам могут позавидовать даже положительные герои

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В фильмах и сериалах злодеи привлекают не меньше внимания, чем главные герои. Особенно если это злые гении, чей интеллект и личная харизма завораживают зрителя с первых минут появления на экране.

Редакция AdMe.ru не пытается оправдать киношных злодеев, но отмечает, что и они могут преподать ценные уроки. Мы вспомнили 12 антагонистов, чьи личные качества достойны того, чтобы взять их на вооружение. А в бонусе выделили антигероя из любимых советских фильмов.

1. Волан-де-Морт из цикла фильмов о Гарри Поттере

Главный злодей поттерианы обладал несомненным достоинством — умением планировать сложные операции со множеством ходов. Так в 4-й части под названием «Гарри Поттер и Кубок огня» он на год вперед разработал стратегию, как заманить Гарри на кладбище. Были учтены и детали — от ненавязчивых подсказок, как выиграть турнир, до портала, который перенес к нему заклятого врага. Даже Дамблдор, которого все считают умным волшебником, ни о чем не догадался. Кроме того, Волан-де-Морту не чужда самокритичность. В той же части он охотно признает ошибки прямо перед своими последователями: «Должен признаться, друзья мои, я просчитался. Мое заклятие было отражено глупой жертвой этой женщины и обратилось против меня самого».

2. Беллатриса Лестрейндж из цикла фильмов о Гарри Поттере

Для Беллатрисы стрессоустойчивость — не строчка в резюме, а стиль жизни. За 13 лет в тюрьме для волшебников она сохранила не только верность общему делу, но и недюжинную магическую силу. Так, в последних 4 фильмах поттерианы ее боятся не меньше, чем самого Волан-де-Морта.

3. Геллерт Грин-де-Вальд из серии фильмов «Фантастические твари»

Если в фильмах о Гарри Поттере мы наблюдаем Волан-де-Морта на вершине успеха и с целой армией соратников, то в «Фантастических тварях» Грин-де-Вальд только начинал свой путь. Мы видим, с какой ловкостью он привлекает сторонников, оперируя тем, что в маркетинге называют «индивидуальный подход». Грин-де-Вальд убеждал примкнуть к нему простым способом: он заходил со стороны выгоды будущих соратников. Так, Криденсу, если тот присоединится, Грин-де-Вальд пообещал найти семью и раскрыть тайну происхождения.

4. Олимпиада из фильма «Александр»

Если у самого Александра ярко выделялся полководческий талант, то его мать — Олимпиада — явно имела политическое дарование. У нее было четкое стратегическое видение того, как должна развиваться карьера сына, и пошаговый план, как получить корону. Александр мамины методы не одобрял, но именно они помогли ему сесть на трон.

5. Джеймс Мориарти из сериала «Шерлок»

Главный антагонист Шерлока умел эффективно использовать ресурсы и политические связи. Вместе с тем он четко прорабатывал план действий с учетом всех последствий. С таким талантом он мог позволить себе дорогие развлечения, вроде таких, как примерить британскую корону в Тауэре и выйти из зала суда совершенно безнаказанным.

6. Эми Данн из фильма «Исчезнувшая»

Как и Волан-де-Морт, Эми может похвастаться сильными навыками планирования. Она разработала план побега и обвинения мужа в своем убийстве с учетом множества деталей. Вроде следов ее крови, светившихся в ультрафиолете. Кроме того, Эми присуща гибкость. Изначально она планировала убить себя и окончательно засадить мужа в тюрьму, но потом увидела его интервью и все поменяла. Причем новый план сообразила на скорую руку, но ни капли не просела в эффективности. Как результат, в финальной сцене фильма выигрыш явно на ее стороне.

7. Гарри из фильма «Один дома»

У вора Гарри вполне можно поучиться скромности. Он не любил хвастаться своими успехами и предпочитал оставаться в тени. Чего не скажешь о его коллеге Марве, который мечтал о славе «мокрых бандитов» и постоянно оставлял следы на местах преступления.

8. Капитан Барбосса из кинофраншизы «Пираты Карибского моря»

Хотя для нас главным капитаном всегда будет Джек Воробей, надо отметить, что такого управленческого таланта, как у Барбоссы, у него не было. Неудивительно, что первая серьезная менеджерская работа Джека закончилась бунтом команды, который и организовал Барбосса. Он отлично умел управлять коллективом, чувствовать общее настроение и мотивировать команду на продуктивную работу.

9. Бенджамин Лайнус из сериала «Остаться в живых»

Лидер «Других» умел мастерски убеждать людей. К 5-му сезону главные герои давно знали, что он лжец, но все равно делали то, что он хочет. Секрет Бенджамина в непререкаемой уверенности в себе. Все, что говорил Лайнус, произносилось с твердой убежденностью в своей правоте. Вот что приемная дочь Бенджамина говорит об отце: «Это то, что делает мой отец, — манипулирует людьми. Он внушает, что это твоя идея, но на самом деле его».

10. Джокер из фильма «Темный рыцарь»

Обычный злодей может использовать любые методы, но суперзлодей обязан эффектно презентовать результат своей работы. Джокер понимал, что книгу покупают по обложке, и уделял много внимания репутации. То, что сейчас называется «личный бренд», у Джокера включало эффектные шоу-злодейства. Непременно с огоньком. В итоге во вселенной DC Джокер знаменит не меньше, чем Бэтмен.

11. Миранда Пристли из фильма «Дьявол носит Prada»

Мало кто хотел бы работать с таким начальником, как Миранда. Но, уверены, собственники бизнеса всем довольны. Ведь «дьявол» отличается высокой работоспособностью и поразительной преданностью делу. С последним качеством может посоперничать разве что вышеупомянутая Беллатриса Лестрейндж.

12. Джордан Белфорт из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Герой Леонардо Ди Каприо весь фильм жульничал, развратничал, пил и принимал запрещенные вещества. Но вместе с тем демонстрировал, как сильная мотивация и огромные амбиции могут привести к успеху. Джордан потрясающе работоспособен, прекрасно мотивирует работников, умеет выстроить имидж компании и поднять командный дух. Не зря в середине фильма была показана очередь из желающих устроиться к нему на работу.

Бонус: верзила из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Стереотипный пьяница и тунеядец из первой новеллы «Приключений Шурика» явно умел радоваться мелочам. Например, бесплатному обеду на стройке, где отбывал административное наказание. Такому оптимизму можно только поучиться, учитывая плачевные жизненные обстоятельства героя.