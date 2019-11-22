12 киносцен, о которых актеры предпочли бы забыть как о страшном сне

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Артистам во время работы нередко приходится выходить из зоны комфорта и расширять границы собственных представлений о допустимом. При этом они должны выглядеть естественно, ведь публика не должна ничего заподозрить. Чтобы полностью погрузиться в роль и быть убедительными на экране, им приходится делать действительно странные и неприятные вещи. Часто такая самоотверженность окупается зрительским признанием, а иногда становится кошмаром для всех участников съемочного процесса.

Мы в AdMe.ru были немного обескуражены тем, какие именно сцены из популярных фильмов вызывают у актеров неприятные воспоминания.

1. Шэрон Стоун — «Основной инстинкт»

Про знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун говорила, что она изменила ее жизнь. Дело в том, что актриса не знала, как будет выглядеть момент с перекидыванием ног, до финального монтажа. Стоун утверждала, что режиссер Пол Верховен уговорил ее снять нижнее белье, чтобы, во-первых, подчеркнуть превосходство героини над мужчинами, а во-вторых, отвлечь зрителей от последующего выстрела. При этом режиссер уверял Шэрон, что никто не увидит ничего лишнего в кадре. Однако после премьеры актриса была сильно потрясена и не знала, куда деться от стыда. Говорят, она даже залепила Верховену пощечину.

2. Тейлор Лотнер — «Сумерки. Сага»

Мускулистый Джейкоб из «Сумерек» в свое время покорил сердца могих девушек. В фильме было немало сцен, где Тейлору Лотнеру пришлось демонстрировать свой накачанный торс во время перевоплощения в гигантского волка. Только вот актер был совсем не в восторге от того, что ему нужно было оставаться практически голым перед камерой. В интервью он говорил, что если бы у него был выбор, то он предпочел бы никогда больше не снимать рубашку во время съемок. Лотнер хотел, чтобы зрители и коллеги обращали внимание на его актерскую работу, а не на тело.

3. Кейт Уинслет — «Титаник»

Помните сцену в фильме, где Роуз приходит к Джеку и просит ее нарисовать «как одну из его французских подружек», то есть обнаженной? Оказывается, этот момент дался Кейт Уинслет довольно непросто, так как она стеснялась своей фигуры. Кроме того, ей было неловко оголяться перед своим другом Леонардо Ди Каприо. Тем не менее многие поклонники просят актрису поставить автограф именно на этих обнаженных снимках, чем невероятно смущают Кейт. Она даже призналась, что отказывается подписывать подобные фотографии, ведь сейчас она мама троих детей и серьезная актриса.

4. Джим Керри — «Пипец-2»

В 2013 году Джим Керри сыграл довольно нетипичную для себя роль супергероя по имени Полковник Звезд и Полос в фильме «Пипец-2». Так вот, позднее актер признавался, что ему очень неловко за все сцены насилия с его участием. Керри отметил, что подобный уровень жестокости неприемлем, даже если речь идет о комедийном боевике.

5. Натали Портман — «Черный лебедь»

За роль балерины из триллера Даррена Аронофски «Черный лебедь» Натали Портман получила заслуженный «Оскар», но вот один эпизод все еще вызывает у нее неприятные воспоминания. Речь идет об интимной сцене с ее коллегой по фильму Милой Кунис. В интервью Портман говорила, что «это было просто сумасшествие, поскольку Мила и я близкие подруги». Актриса даже хотела, чтобы вместо нее взяли дублершу, но в итоге сама справилась с этой непростой задачей.

6. Марго Робби — «Отряд самоубийц»

Злодейка Харли Квинн из «Отряда самоубийц» — одна из самых ярких героинь фильма, но вот Марго Робби была явно не в восторге от некоторых сцен. Во-первых, ей было неловко, когда она вынуждена была щеголять в одних мини-шортах и порванной майке: Робби попросту стеснялась такого вызывающего наряда. Во-вторых, актриса с содроганием вспоминает эпизод, когда ее героиня падает в большой чан с химикатами. По словам Марго, это был самый ужасный момент за всю ее актерскую карьеру: жидкость попала в нос, уши и глаза, было очень некомфортно. Тем не менее, после того как она вынырнула, ей нужно было смотреть влюбленными глазами на Джокера. Это получилось не очень правдоподобно.

7. Курт Рассел — «Омерзительная восьмерка»

В картине Квентина Тарантино есть эпизод, где героиня актрисы Дженнифер Джейсон Ли играет на гитаре старинную балладу, а потом охотник за головами в исполнении Курта Рассела внезапно вырывает у нее инструмент и разбивает его на части. Так вот, гитара, которую сломал Рассел, была ценным антикварным инструментом стоимостью $ 40 тыс., а не реквизитом. Конечно, актер об этом не знал, но позже признался, что ему очень стыдно за эту сцену.

8. Кира Найтли — «Опасный метод»

Фильм «Опасный метод» рассказывает о взаимоотношениях психотерапевта Карла Юнга с его пациенткой. По сюжету в одной из эротических сцен героиню Киры Найтли должен был отшлепать персонаж Майкла Фассбендера. Этот момент стал настоящим испытанием для актрисы. В интервью она даже призналась, что снимала стресс с помощью нескольких шотов водки до съемок и бокала шампанского после.

9. Эллен Пейдж — «Джуно»

Именно фильм «Джуно» принес юной Эллен Пейдж настоящую славу. Тем не менее в картине есть один эпизод, которым актриса совсем не гордится. Так, обсуждая потенциальное имя будущего ребенка, героиня Пейдж произносит гомофобную шутку. Когда ее партнер предлагает назвать ребенка Мэдисон, она отвечает: «Разве это не имя для маленького гея?» Позднее актриса говорила, что очень стыдится этой реплики и сейчас, став старше, понимает всю глупость сказанного в кадре.

10. Джош Бролин — «Мстители: Война бесконечности»

Джош Бролин сыграл Таноса в «Мстителях» очень убедительно, но при этом актер признается, что эпизод с убийством Локи был для него очень неприятным. По сюжету хитрый Локи несколько раз инсценировал свою смерть, поэтому Таносу нужно было убить его, что называется, наверняка. Однако сцена, когда злодей душит своего соперника, показалась актеру слишком жестокой. К тому же Джош отметил, что ему было жаль Тома Хиддлстона в этот момент, ведь он так долго был со своим персонажем, а теперь расстался с ним навсегда.

11. Дакота Джонсон, Джейми Дорнан — «Пятьдесят оттенков серого»

Исполнители главных ролей в этом фильме в один голос признаются, что съемки всех интимных сцен были для них настоящим адом. Им было жарко, потно и совершенно некомфортно. Кроме того, некоторые эпизоды снимали очень долго, так что актерам приходилось лежать связанными и с завязанными глазами по нескольку часов. Тем обиднее, что зрители не оценили работу Дакоты и Джейми и назвали их одной из самых неубедительных экранных пар.

12. Крис Хемсворт — «Тор-2: Царство тьмы»

Кто бы мог подумать, но красавчик Крис Хемсворт тоже не любит хвастаться своим накачанным телом в кадре. Поэтому, когда ему пришлось снять рубашку для фильма «Тор-2: Царство тьмы», он чувствовал себя очень неуютно. В интервью он сказал, что пытался убедить режиссера обойтись без топлес-сцены, но тот его не послушал. Аналогичная история произошла с Хемсвортом на съемках фильма «Тор: Рагнарек». По словам актера, он был счастлив, что в первой части фильма он был одет, но потом режиссер сказал, что картинке нужно добавить немного пикантности.

Бонус: Эмилия Кларк — «Игра престолов»

«Игра престолов» считается одним из самых откровенных сериалов на современном телевидении. Иногда пикантные сцены сопровождались курьезами. Так, звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк в одном из интервью со смехом рассказала, что во время съемки постельной сцены между ней и актером Джейсоном Момоа он прикрыл то, что находится ниже пояса, розовым пушистым носком. Так Джейсон хотел разрядить обстановку, поскольку видел, что Кларк очень нервничала. По словам Эмилии, у нее случилась истерика, от смеха она забыла все слова и движения. Так что съемки были сорваны.

Представьте, что вы актер или актриса. Как думаете, в каких сценах вам было бы неловко сниматься?