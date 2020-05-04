12 киносцен, которые заняли считанные минуты, а обошлись в баснословные суммы

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Снимать кино — дело хлопотное и затратное. В среднем создание одной сцены с использованием компьютерных спецэффектов стоит от 10 до $ 60 тыс. Но в некоторых случаях на съемку одного фрагмента уходят такие суммы, которые могли бы стать бюджетом отдельного фильма. Взорвать больницу, выстроить километр шоссе, разбить вдребезги целый автопарк, увезти 2 десятка звезд на съемку в глуши, перекрыть центр города — все это по плечу режиссерам, которые задумали снять отличное кино.

Мы в AdMe.ru прочесали весь интернет и нашли самые дорогие эпизоды в истории кино, которые занимают совсем немного экранного времени.

12. Темный рыцарь (2008)

В фильме есть фрагмент, в котором Джокер выходит из больницы, а она за его спиной взрывается. Данный эпизод считается самым дорогим в фильме, и это не компьютерная графика. Для того, чтобы снять эту сцену, купили заброшенное здание кондитерской фабрики, оформили его как больницу и устроили большой впечатляющий взрыв. Дело обошлось одним дублем. Было установлено более 20 камер, а 5 вертолетов снимали взрыв с воздуха.

11. Человек-паук: Возвращение домой (2017)

Кто смотрел фильм, тот помнит трогательное, почти отеческое отношение Тони Старка к юному Спайдермену. Для того, чтобы показать в фильме сцены с Железным Человеком, Роберту Дауни — младшему заплатили $10 млн всего за 15 минут экранного времени. В эти 15 минут вошли как кадры в костюме Железного Человека, так и без него.

10. Ванильное небо (2001)

Главному герою фильма Дэвиду Эймсу снится сон, в котором он выезжает на совершенно безлюдную Таймс-сквер. Сцена заняла в фильме 30 секунд, но для ее съемок понадобилось потратить более $ 1 млн, чтобы перекрыть самую оживленную улицу Нью-Йорка с 5 до 8 утра. Режиссер Кэмерон Кроу понимал, что этот фрагмент несет большой смысл для повествования, и не хотел создавать его с помощью компьютерной графики. В результате все получилось как нельзя лучше. Еще бы, за миллион-то.

9. Я — легенда (2007)

В фильме «Я — легенда» самой дорогой оказалась сцена эвакуации, когда доктор Роберт Невилл (Уилл Смит) пытается спасти жену и дочь, а военные бомбят Бруклинский мост. Для этих съемок было собрано около 1 000 статистов, привлечены 14 государственных организаций и 250 членов съемочной группы. В итоге сцена обошлась создателям фильма в $ 5 млн.

8. Перл-Харбор (2001)

Знаменитая сцена с нападением японцев на Перл-Харбор стоила создателям фильма больше, чем реальное нападение 26 ноября 1941 года. Сообщается, что для съемок этого впечатляющего своим размахом боя режиссер Майкл Бэй потратил $ 7,5 млн.

7. 007: Спектр (2015)

Когда думаешь о Джеймсе Бонде, на ум, конечно, приходят не только его удивительные гаджеты, несгибаемая сила воли и красивые девушки, но и его машины. В фильме «007: Спектр» Бонд был за рулем Aston Martin DB10, который даже еще не поступил в продажу. В фильме не обошлось без погонь, взрывов и аварий. 7 из 10 машин Бонда не дотянули до окончания съемок. При общем бюджете в $ 300–350 млн съемочная группа уничтожила автомобилей на $ 36 млн.

6. Матрица. Перезагрузка (2003)

Для съемок сцены, в которой близнецы гонятся за Тринити и Морфиусом, режиссеры Вачовски не хотели использовать много компьютерной графики. Вместо этого они решили выстроить для погони настоящее шоссе длиной в полмили. В итоге сцена стала самой дорогой в фильме. Одно только строительство участка дороги обошлось в $ 2,5 млн. А еще нужно учитывать компьютерную графику, без которой было не обойтись.

5. Трансформеры: Последний рыцарь (2017)

Для того, чтобы снять сцену на свалке, создателям «Последнего рыцаря» пришлось на два месяца углубиться в пустыню и перевезти туда всю съемочную группу. На месте было нанято еще порядка 90 человек и арендовано в совокупности 3 000 ночей в отелях. Только на хозяйственную часть было потрачено $ 15 млн, и это не считая компьютерной графики и всего остального.

4. День святого Валентина (2010)

Информация о заплате Джулии Робертс за участие в фильме «День святого Валентина» взорвала интернет. За 6 минут экранного времени актриса получила $ 3 млн. Всего за свою короткую сцену она сказала 251 слово. Получается, за каждое произнесенное слово актрисе заплатили $ 11 952. Кстати, это не единственная работа, за которую Робертс получила баснословную сумму. В фильме «День матери» она тоже заработала $ 3 млн, на этот раз за 4 съемочных дня.

3. Начало (2010)

Для того, чтобы снять драку в гостинице, Кристофер Нолан решил построить специальный коридор, который мог вращаться со скоростью 6 оборотов в минуту. Был выстроен еще и его вертикальный вариант. Актер Джозеф Гордон-Левитт 2 недели тренировался с каскадерами, чтобы научиться правильно двигаться в этом сооружении. Cцена, которую снимали 3 недели при участии 500 членов съемочной группы, заняла всего 3 минуты экранного времени. Точная ее стоимость не была обнародована, но есть все основания полагать, что на реализацию идеи ушла немалая часть бюджета, который в итоге составил $ 160 млн.

2. Корона (2016)

В сериале «Корона» свадьбу тогда еще принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена снимали 5 дней. Самым ответственным делом стало платье. Шелк цвета слоновой кости, вышивка в виде королевских лилий и цветов флердоранжа, 10 тыс. жемчужин и великолепный шлейф — команда костюмеров воссоздавала свадебный образ в течение нескольких недель. В итоге точная копия подвенечного платья Елизаветы за $ 37 тыс. появляется в кадре всего на 9 минут.

1. Мстители: Финал (2019)

Одной из самых дорогих сцен без спецэффектов стали похороны Тони Старка в фильме «Мстители: Финал». Пришлось собрать в одном месте целую толпу звезд: Крис Эванс, Марк Руффало, Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд, Крис Пратт, конечно, Гвинет Пэлтроу и еще три десятка актеров, без которых невозможно представить себе вселенную «Марвел». Режиссер Джо Руссо сказал: «Мы шутили, и не такая уж это и шутка, что это, наверное, самые дорогие кадры в истории кино. Это самый дорогой день статистов в истории кино». И действительно, актеры получили большие деньги просто за то, что стояли в кадре.

Как по-вашему, какие сцены действительно стоили своих денег?