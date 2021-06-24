12 нелюбимых всеми киноперсонажей, об истинных причинах поведения которых никто и не задумывался

Некоторые персонажи кинолент вызывают искреннее раздражение у зрителей. В основном это отрицательные герои, которые отвечают за создание конфликта в произведении. Но достается и неоднозначным или даже положительным личностям, чье поведение просто вызывает недоумение или досаду. При этом часть героев вовсе не заслуживает такого несправедливого отношения.

Мы в AdMe.ru решили выступить в роли адвокатов для тех героев, о мотивах поведения которых никто особенно и не задумывается.

Локи

Коварный бог Локи с первых кадров ленты «Тор» строил козни против своего бесхитростного брата. Однако интриги асгардца становятся по-настоящему опасными в фильме «Мстители». Локи задумывает поработить землян и отдать планету во власть расы захватчиков. При этом хитрец вовсе не является истинным воплощением зла. Локи — явный изгой в Асгарде. Здесь в почете физическая мощь, богатырская отвага и безрассудная храбрость. А Локи предпочитает решать все проблемы не с помощью силы, а посредством разума. За что его неприкрыто презирают. Он не является родным сыном Одина и чувствует, что в сердце отца занимает отнюдь не первое место. А затем его сознание подчиняет себе Камень разума и вынуждает персонажа начать кампанию по захвату Земли.

Энакин Скайуокер

Если образ Дарта Вейдера вызывал у фанатов «Звездных войн» искреннее восхищение и восторг, то Энакин Скайуокер не пришелся по душе многим. Ни в своем юном воплощении, ни в более взрослом «варианте». Его называли нытиком, говорили, что он слишком эмоционален и зависим от мнения других людей. И утверждали, что его переход на темную сторону произошел слишком быстро. При этом психическую неустойчивость парня легко понять. Сначала добрые джедаи без всяких угрызений совести оставили его мать в рабстве и в последующие годы никак не попытались выкупить ее. Лучший друг все время занят какими-то делами, а любимая женщина ставит нужды государства выше их отношений. Тут есть от чего впасть в отчаяние и злобу.

Долорес Амбридж

На первый взгляд Долорес Амбридж кажется отвратительным персонажем. Создается впечатление, что за ее милой внешностью и сладкой улыбочкой скрывается коварная злодейка. Она прикладывает невероятные усилия, чтобы испортить жизнь Гарри и его друзьям, нарушает привычный и уютный уклад в Хогвартсе и все время строит козни. Да, методы Амбридж более чем сомнительны, а ее педагогические приемы балансируют на грани с откровенной жестокостью. Но при этом она старалась привить хоть какие-то зачатки дисциплины преподавателям и ученикам школы. А мы говорим об учебном заведении, где из года в год дети влипали во всевозможные опасные приключения по недосмотру учителей. Так что, получается, она защищала детей. Она была трудолюбива и амбициозна, настойчиво добивалась своих целей. И наконец, Амбридж никогда не поддерживала Волан-де-Морта и не вступала в ряды Пожирателей смерти.

Белла Свон

С момента выхода первого фильма «Сумерки» Белла Свон обзавелась целым отрядом ненавистников. Девушка раздражала многих зрителей. Ее страдания казались надуманными, поступки иррациональными и порой эгоистичными. На деле Белла — обыкновенный закомплексованный подросток. Ее родители развелись, и она почти всю взрослую жизнь металась между ними. К тому же мать, с которой Белла в основном жила, не слишком ею интересовалась. Белла кажется себе глупой и несимпатичной, а переезд в новый город лишает ее остатков уверенности. А когда барышню с заниженной самооценкой выделяет самый интересный парень в школе, а потом посвящает в тайну и вводит в семью, она старается насладиться неожиданной любовью и восхищением этих удивительных людей по полной. В том числе и совершая глупые поступки. Как будто испытывая искренность их чувств на прочность.

Каледон Хокли

Каледон Хокли, подлый жених Роуз в фильме «Титаник», всячески мешал развитию любви между девушкой и Джеком, принуждал ее к замужеству, а в результате преследовал парочку, угрожая физической расправой. Он заслужил искреннюю ненависть зрителей и стал одним из главных злодеев фильма. На деле он был готов вступить в брак, который спас бы финансовое положение семейства Роуз. А вместо ожидаемой благодарности был вынужден наблюдать за тем, как его невеста флиртует с другим мужчиной. А потом еще и обнаружил в своем сейфе ее портрет, где барышню украшал лишь подаренный им бриллиант. Причем этот рисунок Роуз туда положила намеренно. Так что его злость и гнев были вполне предсказуемой реакцией.

Миранда Пристли

Бесчувственная и холодная начальница Миранда Пристли в фильме «Дьявол носит Prada» вызывала мало симпатии у зрителей. Напротив, ее поведение на работе раздражало. Неожиданные распоряжения, бесконечные придирки и критика, которыми она терзала свою помощницу Энди, вызывали искренний гнев у сочувствующей публики. Выступить в защиту своего персонажа решила Мерил Стрип, которая исполняла эту роль. Она заметила, что от женщин, которые занимают руководящие должности, часто требуют эмпатии и более мягкого стиля руководства. А вот к мужчинам-боссам относятся совершенно иначе. Понятно, что в таком популярном издании редактор настолько загружен работой, что времени на дополнительные объяснения, лирические разговоры и милые комплименты у него или у нее просто нет. Поэтому героиня и не нянчилась с сотрудниками.

Эми Данн

Эми Данн, которая сознательно и хладнокровно терзает супруга и разрушает жизни других людей, ничего, кроме искреннего отвращения и ужаса, не вызывает. Она кажется очаровательным монстром, которому безразличны страдания других людей. И часть правды в этом действительно есть. Но ее поведение легко объяснить. Идеальный брак лежит в руинах. Семейная пара оставила Нью-Йорк, который Эми так любила, и переехала в захолустье. Супруг, который раньше восхищался ею, стал лгать и даже изменять. И когда Эми предал любимый муж, она решила отомстить. Хотя нужно отметить, что на этом пути девушка зашла чересчур далеко.

Алекс Форрест

Безумная Алекс в ленте «Роковое влечение» терроризировала бедного Дэна Галлагера после короткой интрижки. Она преследовала мужчину, мучила его семью и творила множество других пугающих вещей. Поэтому окончание истории было вполне предсказуемым, а судьба Алекс ни у кого не вызвала сочувствия. Гленн Клоуз, которая исполняла эту роль, считает подобное отношение несправедливым. Она долго обсуждала поведение своего персонажа с психиатрами и специалистами и решила, что Алекс была не безумной злодейкой, а глубоко травмированной женщиной. Скорее всего, корни ее страданий скрывались в тяжелом детстве. Поэтому, когда понравившийся ей мужчина оказался лжецом, а все мечты об отношениях развеялись, Алекс сорвалась.

Мачеха Золушки

Образ мачехи из сказок тесно связан в нашем восприятии с отрицательным персонажем. Эти коварные женщины вечно притесняют своих падчериц, издеваются над ними, держат в черном теле, а иногда и вовсе пытаются сжить со свету. Не стала исключением и мачеха Золушки, которая явно обижала бедную девушку. С другой стороны, есть оправдание поведению этой женщины. Она была вынуждена вступить в новый брак, когда потеряла мужа. И вовсе не по велению чувств, а чтобы спасти своих дочерей от нищеты. Юная и прекрасная падчерица, которую супруг явно любил больше, чем своих приемных дочерей, вызывала у нее закономерную ревность. А сама Золушка в некотором смысле представляла угрозу для будущего ее девочек.

Хоумлендер

Этот герой сериала «Пацаны» производит на зрителей тягостное впечатление. Он не задумываясь разрушает чужие жизни, ведет себя так, как будто простые люди — это существа второго сорта, и не раздумывая берет все, что захочет. Но является ли он настоящим злодеем этого произведения? Хоумлендер, несомненно, отрицательный персонаж. Но все отвратительные качества были в нем старательно взращены руководителями корпорации. А неустойчивая психика — результат бесконечных психологических манипуляций. Он никогда не знал своей настоящей истории, а потому новые открывающиеся факты из собственной биографии толкают его на безумные поступки.

Йеннифер

Экранный образ коварной волшебницы из произведения «Ведьмак» вызвал немало раздражения у зрителей. Ее поведение не всегда было обоснованным, а поступки порой казались лишенными логики. Йеннифер предстает глубоко эгоистичной и во многом безжалостной особой, которая вызывает мало сочувствия. При этом предыстория девушки частично объясняет ее поведение. Ведь ее продала родная семья. Да и в литературной серии она выглядит более интересным и проработанным персонажем. Ее мотивы не исчерпываются исключительно желанием получить могущество любой ценой.

Токио

Хотя, по сути, Токио не является злодейкой в сериале «Бумажный дом» (главные антагонисты здесь — представители властей), ее поведение вызывает раздражение. Героиня импульсивна, мало задумывается о последствиях своих поступков. И этим частенько ставит своих напарников в сложное положение, подвергает опасности всю команду. Однако такому поведению можно найти оправдание. Нам мало что известно о прошлом Токио, но ясно, что детство ее было непростым. Она недоверчиво относится к людям и с трудом идет на сближение. Девушка одинока, и у нее занижена самооценка. Поэтому порой она напоминает испуганного ребенка, который торопится обозвать приятеля, опасаясь, что ему самому могут причинить боль.