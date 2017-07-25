12 киноляпов, от которых фильмы только выиграли

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Иногда случайные моменты оказываются настолько хороши, что затмевают собой то, что было запланировано на самом деле. Довольно часто такое происходит на съемочной площадке. AdMe.ru нашел 12 моментов, когда съемки пошли не по плану, но фильмы от этого стали только интереснее.

12. «Стражи Галактики» — сцена со сферой

По словам режиссера, Крис Пратт уронил сферу с Камнем Бесконечности не преднамеренно, а из-за своей неуклюжести. Актер выронил сферу из рук, но при этом ухитрился не выйти из образа, поэтому его оплошность выглядит так, словно она была в сценарии.

11. «Мстители» — черника

Роберт Дауни — младший так вжился в роль Железного человека, что «привил» ему некоторые свои манеры, в том числе привычку постоянно перекусывать. Сцена, где он предлагает чернику Капитану Америке и Халку, не значится в сценарии и была чистой воды импровизацией.

10. «Как стать принцессой» — падение

Этот момент не был запланирован, но внезапное падение Энн Хэтэуэй настолько соответствовало поведению неловкой принцессы Мии, что его было решено оставить в фильме.

9. «Властелин колец: Братство кольца» — метание ножа

Сцена могла бы закончиться трагически, если бы не молниеносная реакция Вигго Мортенсена. Нож, который метал актер-орк, выскользнул и полетел прямо в лицо Вигго, но тот сумел инстинктивно отбить его мечом, так что нож разлетелся на куски. Похоже, тренировки с оружием не прошли для Мортенсена даром, а в фильме стало на один эффектный момент больше.

8. «Полуночный ковбой» — такси

Дастин Хоффман буквально перевоплотился в своего героя, мелкого мошенника Ратсо. Когда во время съемок его по неосторожности чуть не сбило такси, Хоффман принялся кричать на водителя, не выходя из образа: «Ты куда прешь?!»

7. «Казино „Рояль“» — сцена на пляже

Этот запоминающийся момент появился в фильме по недоразумению: Дэниел Крэйг упал в воду, но съемку почему-то не остановили. Так что вместо очередной красотки в бикини зрители увидели агента 007 в плавках. Согласитесь, это более чем достойная замена. Кстати, эти плавки впоследствии были проданы на аукционе за $ 72 тыс.

6. «Темный рыцарь» — взрыв больницы

Во время съемок этой сцены возникла техническая неполадка и серия взрывов остановилась, едва успев начаться. Реакция Хита Леджера — это блестящая импровизация, которая спасла сцену, ведь ее предполагалось снимать одним дублем из-за высокой стоимости пиротехнических эффектов.

5. «Снайпер» — сцена с младенцем

У малыша, которого предполагалось снять в этой сцене, внезапно поднялась температура, поэтому Брэдли Куперу пришлось нянчить пластиковую куклу. Актер пытался сделать это как можно правдоподобнее, но если присмотреться, то можно заметить, как Купер трогает ручку фальшивого младенца, заставляя ее шевелиться.

4. «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» — поединок

Изначально планировалось снять длинный поединок с плохим парнем в черном, но в тот день Харрисон Форд неважно себя чувствовал. Стивену Спилбергу не хотелось нарушать график съемок, поэтому он предложил Форду не драться с противником, а просто пристрелить его, что тот и сделал.

3. «Джанго освобожденный» — сцена в столовой

Леонардо Ди Каприо так увлекся игрой, что не заметил, как порезал руку. Квентин Тарантино не стал останавливать съемку, поэтому сцена вышла такой эффектной. Что ж, это еще одно доказательство того, что Лео на самом деле заслужил свой «Оскар», пусть он и получил его за роль в совсем другом фильме.

2. «Подозрительные лица» — сцена в полицейском участке

Коллективный приступ смеха в этой сцене не был запланирован в сценарии. Причиной такой реакции стал Бенисио Дель Торо, который умудрился неоднократно испортить воздух во время съемки. Это объясняет, почему Гэбриэл Бирн прикрывал свой нос рукой.

1. «Первый мститель» — прикосновение

Хейли Этвелл призналась, что в сценарии не было момента, когда ее героиня прикасается рукой к груди Капитана Америки. На самом деле актриса была так поражена превосходной физической формой Криса Эванса, что просто не смогла удержаться от искушения. Не очень-то вежливо с ее стороны. Тем не менее режиссеру понравился этот жест и он оставил его в картине.