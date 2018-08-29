12 киноимпровизаций, которые достойны «Оскара»

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И в реальной жизни, и в кино далеко не все всегда идет по плану. Но порой случайности бывают настолько удачными, что кажется, будто все так и было задумано, а от актерской импровизации большинство картин только выигрывают. Можете ли вы представить сцену из «Крестного отца» без котика на коленях дона Корлеоне? А ведь этого не было в сценарии, как, впрочем, и шаурмы в «Мстителях» или забавного рассказа про жену в фильме «Умница Уилл Хантинг».

AdMe.ru составил небольшой список из блестящих киносцен, которые были сыграны совсем не так, как было указано в сценарии.

12. «Мстители: Война бесконечности» — сцена, где Человек-паук, Железный человек и Доктор Стрэндж впервые встречаются со Стражами Галактики

В этом фильме есть немало смешных моментов, но не все знают, что некоторые из них не были прописаны в сценарии. Например, в той сцене, где Питер Квилл спрашивает, где Гамора, подразумевалось, что Тони Старк ответит: «У меня есть вопрос получше: кто такая Гамора?» Но актер Дэйв Батиста (Дракс) неожиданно выдал: «У меня есть вопрос получше: почему Гамора?»

11. «Умница Уилл Хантинг» — рассказ про жену

Рассказ психотерапевта о маленьком несовершенстве его покойной жены («Она обладала всеми видами идиосинкразии, она даже во сне пукала. Однажды она сделала это так громко, что разбудила себя и собаку») был импровизацией Робина Уильямса. Поэтому смех Мэтта Деймона в этой сцене самый настоящий. И если присмотреться, можно заметить, что камера слегка трясется, поскольку оператор тоже не смог сдержать смеха.

10. «Человек дождя» — сцена в телефонной будке

Во время съемок этого эпизода с Дастином Хоффманом приключился конфуз: актер нечаянно испортил воздух в телефонной будке, на что Том Круз и сам Дастин, не выходя из образа, отреагировали так, словно это было предусмотрено сценарием.

9. «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» — признание в любви

Согласно сценарию, Хан на признание Леи должен был ответить «Я тоже тебя люблю», но эта реплика показалась Харрисону Форду слишком примитивной, и вместо нее он произнес другую фразу — «Я знаю».

8. «Отступники» — пистолет в руках Фрэнка Костелло

Это не первый случай, когда Джек Николсон импровизирует на съемочной площадке, но стоит отметить и талантливую игру Леонардо Ди Каприо. Лео буквально дрожал от испуга, когда глава преступной группировки Фрэнк Костелло в исполнении Николсона во время беседы внезапно наставил на него оружие. По словам режиссера Мартина Скорсезе, эта сцена до сих пор вызывает у него мурашки. Пистолет, который вытащил Джек, был настоящим: актер тайком, никого не предупредив, пронес его на съемочную площадку и спрятал под одеждой, чтобы достать в самый неожиданный момент.

7. «Эта дурацкая любовь» — прыжок из «Грязных танцев»

В сценарии прыжок не значился, но Райан Гослинг решил, что здесь он будет как нельзя кстати. Эта идея пришла ему в голову потому, что актер не раз проделывал этот трюк со своими друзьями во время походов по барам и ночным клубам.

6. «Крестный отец» — кошка на руках у дона Корлеоне

Животное не было указано в сценарии — считается, что кошка, которая случайным образом оказалась на съемочной площадке, сама запрыгнула Марлону Брандо на колени. Актеру ничего не оставалось, как сыграть дона Корлеоне гладящим кошку во время не самого приятного разговора.

5. «Волк с Уолл-стрит» — песня в ресторане

Эпизод, в котором герои Мэттью Макконахи и Леонардо Ди Каприо напевают или, скорее, мычат песню, постукивая себя при этом кулаком в грудь, изначально должен был выглядеть иначе. Но Мэттью решил сымпровизировать и начал исполнять своеобразный ритуал: актер использует его в реальной жизни, чтобы расслабиться, а Ди Каприо последовал его примеру, едва сдерживая смех.

4. «Образцовый самец» — беседа на кладбище

Порой импровизации рождаются из-за того, что актеры внезапно забывают свой текст. Именно так вышло у Бена Стиллера и Дэвида Духовны. Герой Дэвида рассказывал о том, что индустрия моды стоит за всеми громкими политическими убийствами последних ста лет, в ответ на что Зуландер спрашивает: «Почему мужчины-модели?» Герой Духовны объясняет, но тут Бен Стиллер забывает свою реплику и вместо нее повторяет тот же вопрос. Дэвид не растерялся и сымпровизировал в ответ: «Ты шутишь? Я только что объяснил тебе это». Впрочем, такое поведение вполне соответствует характеру Зуландера.

3. «Жизнь прекрасна» — стрижка под ноль

Джозеф Гордон-Левитт на самом деле полностью состриг свои волосы во время съемок, причем это действие актера не было прописано в сценарии. Это объясняет неподдельный ужас на лице Сета Рогена.

2. «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» — финальная речь Волдеморта

По словам актеров, занятых в этой сцене, Рэйф Файнс, игравший Волдеморта, по-разному произносил свою речь в каждом дубле, чтобы получить на нее неподдельную реакцию. Мэттью Льюис (Невилл Лонгботтом) признался, что такое поведение Файнса помогло ему по-настоящему разозлиться на Волдеморта и тем самым лучше вжиться в роль.

1. «Мстители: Эра Альтрона» — шаурма

После того как персонаж Роберта Дауни — младшего едва не погибает (его вовремя спасает Халк), он спрашивает у остальных героев: «Вы пробовали шаурму? В двух кварталах отсюда делают какую-то шаурму. Не знаю, что это, но мне хочется». Этой реплики не было в сценарии, но идея так понравилась создателям фильма, что они добавили сцену поедания шаурмы после финальных титров.