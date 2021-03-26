12 киногероев, которые должны были вызывать в зрителях добрые чувства, а спровоцировали отторжение

Хорошие персонажи в книгах и фильмах созданы для того, чтобы мы могли им сопереживать и противопоставлять их злодеям. Но это в теории. В реальности же часто случается так, что злодеи выглядят гораздо харизматичнее добряков, а герои, представленные нам как положительные, раздражают и злят похлеще отпетых негодяев.

Мы в AdMe.ru в очередной раз пересмотрели популярные сериалы и кино, чтобы немного порассуждать о поведении положительных персонажей, которые оказались не такими уж приятными.

Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром»)

О Скарлетт многие говорят как о сильной и самостоятельной женщине. Да, она действительно способна на удивительные для девушки тех времен поступки, например своими силами управлять лесопилкой и находить выход из любой ситуации. Но раздражает в ней вовсе не это, а ее патологическая неспособность слушать других и думать о других. Скарлетт собрала в себе все мыслимые и немыслимые стереотипы о женском характере: она влюблена в деньги, взбалмошна и капризна.

Кейтилин Старк («Игра престолов»)

Кейтилин — персонаж правильный. Настолько правильный, что скулы сводит. Она, конечно, преданная своему супругу жена и любящая мать, но реальной пользы от нее немного. Кейтилин недальновидна (впрочем, эта черта в той или иной мере присуща всем Старкам) и с завидной регулярностью, не разобравшись в ситуации, совершает импульсивные поступки, которые впоследствии дорого обходятся семейству Старков. Взять хотя бы, к примеру, опрометчивое пленение Тириона или освобождение Джейме.

Гермиона Грейнджер («Гарри Поттер»)

Гермиона действительно умна. Вот только, по всей видимости, героиня считает, что ее ум позволяет ей вести себя так, как ей хочется. Например, она терпеть не может прорицание и даже при всей ее любви к дисциплине и учебе позволяет себе запросто грубить учителю и по собственной инициативе перестать посещать занятия. Не лишена Гермиона и двойных стандартов: когда на занятиях ей резко отвечает профессор Снейп, она молчит, но считает, что на профессоре Трелони можно отыграться ни за что. Совсем не такого поведения ожидаешь от той, что ревностно защищала домовых эльфов от тяжелого труда.

Дейенерис Таргариен («Игра престолов»)

Если вы поклонник «Игры престолов», к Дейенерис не получится относиться нейтрально. Героиню можно либо любить, с замиранием сердца следя за тем, как она стремится возродить величие Таргариенов, либо закатывать глаза при ее появлении в сцене, и многие фанаты прошли этот путь целиком. Ближе к концу сериала все выжившие персонажи нажили опыт и стали разумнее, но Дейенерис словно так и осталась инфантильной девочкой — только обзавелась огнедышащими драконами и мстительностью. И чем дальше, тем сильнее в ее характере проявляется склонность к истерикам, она становится попросту неспособна принимать взвешенные, «взрослые» решения и притормозить, когда это необходимо.

Сабрина Спеллман («Леденящие душу приключения Сабрины»)

Новая история Сабрины стала более мрачной и взрослой, в отличие от самой Сабрины. Логичностью не блещут поступки ни одного из персонажей сериала, но поведение главной героини стоит особняком. И ведь намерения у нее вроде бы самые благие: она искренне мечтает о мире во всем мире, хочет помочь всем вокруг, даже если это угрожает ее собственной жизни. Вот только делает она это настолько необдуманно, что впоследствии более разумным людям приходится исправлять ее ошибки. Из сезона в сезон Сабрина как персонаж практически не меняется, не развивается и не становится мудрее, а продолжает наступать на те же грабли и совершать глупости.

Скайлер Уайт («Во все тяжкие»)

На фоне Скайлер даже преступник Уолтер Уайт кажется добряком. Из нее, вероятно, хотели сделать разумного и нравственного персонажа, чья правильность будет служить противовесом аморальному образу жизни Уолтера, но получился из нее самый настоящий злодей. Когда она узнает, чем на самом деле занимается ее муж, она видит в нем только нарушителя закона, отказывается его поддерживать и портит ему жизнь, но брать заработанные нечестным бизнесом деньги для нее допустимо. Добавим к этому скандалы, которые Скайлер устраивает Уолтеру, и станет понятно, почему большинство поклонников сериала отзываются о ней негативно.

Рей («Звездные войны», трилогия сиквелов)

В новой трилогии «Звездных войн» фанатов возмущает многое, но поговорим мы конкретно о главной героине. Рей — джедай нового поколения, и на протяжении всех фильмов она учится управлять Силой и борется со злом, в том числе внутри себя. Многих в Рей раздражает то, что она этакая типичная Мэри Сью (персонаж, наделенный гипертрофированными, нереалистичными достоинствами, способностями и везением. — Прим. AdMe.ru). Молодая девушка-сирота, талантливый механик, боец, опытный пилот космического корабля, позже открывшая в себе еще и Силу. В ее жизни все складывается весьма успешно для простой мусорщицы с Джакку. Сама Рей с завидным постоянством пытается доказать Кайло Рену, что на самом деле он хороший, и раз за разом попадает в неприятности, из которых выпутывается играючи благодаря везению, удаче или Силе.

Лори Граймс («Ходячие мертвецы»)

Сценарист и автор комиксов, придумавший Лори, думал, что она получит больший отклик в сердцах людей. Но уже с первых эпизодов сериала героиня вызывает очень мало положительных эмоций: в то время как ее муж Рик считается погибшим, она практически сразу заводит роман с его лучшим другом. Может быть, супруг, вернувшийся в итоге живым, ее и простил, но вот зрители нет. В течение всего сериала Лори необоснованно груба с Риком. И ее постоянные перепады настроения, быть может, никому не навредили бы в обычной жизни, но в условиях зомби-апокалипсиса раздоры внутри группы только обостряют ситуацию.

Клэр Браун («Хороший доктор»)

В начале сериала Клэр Браун не вызывает отторжения, и ей даже хочется симпатизировать. Но, как это часто бывает, с количеством отснятых серий характер персонажа раскрывается не с лучшей стороны. Доктор Браун нередко проявляет заносчивость и бравирует тем, что она женщина. Тема феминизма в кино, безусловно, важна, но не менее важно подать эту тему не так нарочито, как это получилось в случае с Клэр. Кроме того, должность доктор Браун занимает далеко не ведущую, но при этом очень любит раздавать непрошеные советы окружающим и указывать на их недостатки, делая вид, будто сама является образцом для подражания.

Рита Беннетт-Морган («Декстер»)

Рита — правильная до абсурда. И если некоторые персонажи из этой статьи раздражают своей патологической неспособностью к самоанализу, то у этой героини, напротив, самокопание и рефлексия составляют основу ее личности и характера. А особенно невыносимой она стала после свадьбы с Декстером Морганом, превратившись из нежной девушки в истеричную, нервную особу. Да, она пострадала от рук бывшего мужа и заработала психологическую травму, но временами рядом с ней кажется адекватным даже сам Декстер.

Венди Торранс («Сияние»)

Безусловно, работа над фильмом для Шелли Дюваль была очень сложной, и актриса не раз признавалась в этом в интервью. И, скорее всего, ее героиня получилась именно такой, какой ее задумывал Стэнли Кубрик, потому что маэстро ничего не делает случайно и просто так. Тем не менее Венди Торранс большую часть своего экранного времени выглядит безумной, истеричной дамой, хоть и с ума сходить начал ее муж Джек, а не она. Венди то плачет, то кричит, и даже сам Стивен Кинг отозвался о героине фильма так: «Она там только для того, чтобы кричать и глупить. И это не та женщина, о которой я писал».

Белла Свон («Сумерки»)

Для мисс Свон создали образ этакой пай-девочки, милой и стеснительной, немного неуклюжей и трогательно влюбленной. Но на самом деле она тот еще манипулятор и ведет себя очень эгоистично по отношению ко всем, кто ее любит. Отцу устраивает сцены непослушания; от Эдварда, который пытался защитить ее и оградить от опасного общения с Джейкобом, сбегает к последнему; с самим Джейкобом же периодически флиртует, давая ему ложную надежду и не слишком заботясь о его чувствах. Кроме того, Белла регулярно идет на поводу у своих желаний, подвергая себя и остальных опасности, и всякий раз кому-нибудь приходится ее спасать.