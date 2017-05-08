12 известных фильмов, которые оказались под запретом в других странах
Просмотр любимого кино уже давно стал отличным способом хорошо провести время. Но, как оказалось, популярные во всем мире фильмы в некоторых странах не доступны к просмотру.
AdMe.ru собрал 12 фильмов, которые подверглись цензуре по причинам, не всегда понятным нашему пониманию.
Трилогия «Назад в будущее»
Back to the Future (1985, 1989, 1990)
Запрещен: КНР
Причина: в постановлении от 2011 года комиссия по цензуре запретила прокат на территории страны любых фильмов о путешествиях во времени.
Код да Винчи
The Da Vinci Code (2006)
Запрещен: Филиппины, Пакистан, Таиланд, Сингапур, Самоа, Индия, Соломоновы острова, КНР, Шри-Ланка, Ливан.
Причина: оскорбление чувств верующих.
Инопланетянин
E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
Запрещен: Финляндия, Норвегия, Швеция.
Причина: скандинавские власти решили, что взрослые в этом фильме предстают врагами детей, и запретили фильм к просмотру детям младше 12 лет.
Район № 9
District 9 (2009)
Запрещен: Нигерия.
Причина: негативный образ нигерийцев в фильме.
Аватар
Avatar (2009)
Запрещен: КНР.
Причина: для поддержки отечественного кинематографа 2-D версия фильма была снята с проката.
Список Шиндлера
Schindler’s List (1993)
Запрещен: Египет, Индонезия.
Причина: по официальной версии, фильм был запрещен из-за обилия обнаженной натуры.
Криминальное чтиво
Pulp Fiction (1994)
Запрещен: Малайзия.
Причина: изображение в фильме человеческих пороков.
Жасмин
Blue Jasmine (2013)
Запрещен: Индия.
Причина: отказ вырезать сцены курения.
Волк с Уолл-стрит
The Wolf of Wall Street (2013)
Запрещен: Кения, Уганда.
Причина: наличие нецензурной лексики и сцен употребления наркотиков.
Голодные игры
The Hunger Games (2012)
Запрещен: Вьетнам.
Причина: сцены жестокого обращения с детьми.
2012
Запрещен: Северная Корея.
Причина: 2012 год стал годом столетнего юбилея со дня рождения Ким Ир Сена. Запретив этот фильм, цензоры пытались избежать негативной ассоциации с этой датой.
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006)
Запрещен: КНР.
Причина: показ в фильме сверхъестественных существ и сцен каннибализма.
Фото на превью 20th Century Fox