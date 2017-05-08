12 известных фильмов, которые оказались под запретом в других странах

Просмотр любимого кино уже давно стал отличным способом хорошо провести время. Но, как оказалось, популярные во всем мире фильмы в некоторых странах не доступны к просмотру.

AdMe.ru собрал 12 фильмов, которые подверглись цензуре по причинам, не всегда понятным нашему пониманию.

Трилогия «Назад в будущее»

Back to the Future (1985, 1989, 1990)

Запрещен: КНР

Причина: в постановлении от 2011 года комиссия по цензуре запретила прокат на территории страны любых фильмов о путешествиях во времени.

Код да Винчи

The Da Vinci Code (2006)

Запрещен: Филиппины, Пакистан, Таиланд, Сингапур, Самоа, Индия, Соломоновы острова, КНР, Шри-Ланка, Ливан.

Причина: оскорбление чувств верующих.

Инопланетянин

E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

Запрещен: Финляндия, Норвегия, Швеция.

Причина: скандинавские власти решили, что взрослые в этом фильме предстают врагами детей, и запретили фильм к просмотру детям младше 12 лет.

Район № 9

District 9 (2009)

Запрещен: Нигерия.

Причина: негативный образ нигерийцев в фильме.

Аватар

Avatar (2009)

Запрещен: КНР.

Причина: для поддержки отечественного кинематографа 2-D версия фильма была снята с проката.

Список Шиндлера

Schindler’s List (1993)

Запрещен: Египет, Индонезия.

Причина: по официальной версии, фильм был запрещен из-за обилия обнаженной натуры.

Криминальное чтиво

Pulp Fiction (1994)

Запрещен: Малайзия.

Причина: изображение в фильме человеческих пороков.

Жасмин

Blue Jasmine (2013)

Запрещен: Индия.

Причина: отказ вырезать сцены курения.

Волк с Уолл-стрит

The Wolf of Wall Street (2013)

Запрещен: Кения, Уганда.

Причина: наличие нецензурной лексики и сцен употребления наркотиков.

Голодные игры

The Hunger Games (2012)

Запрещен: Вьетнам.

Причина: сцены жестокого обращения с детьми.

2012

Запрещен: Северная Корея.

Причина: 2012 год стал годом столетнего юбилея со дня рождения Ким Ир Сена. Запретив этот фильм, цензоры пытались избежать негативной ассоциации с этой датой.

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца

Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006)

Запрещен: КНР.

Причина: показ в фильме сверхъестественных существ и сцен каннибализма.

Фото на превью 20th Century Fox

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