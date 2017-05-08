12 известных фильмов, которые оказались под запретом в других странах

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Просмотр любимого кино уже давно стал отличным способом хорошо провести время. Но, как оказалось, популярные во всем мире фильмы в некоторых странах не доступны к просмотру.

AdMe.ru собрал 12 фильмов, которые подверглись цензуре по причинам, не всегда понятным нашему пониманию.