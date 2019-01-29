12 известных актеров, которых мало кто видел молодыми

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Нередко актеры становятся звездами в юном возрасте, причем кто-то из них начинает уверенно строить свою карьеру с самого детства. Но есть и не менее вдохновляющие примеры, которые ломают стереотипы и доказывают, что всемирной славе даже зрелый возраст не помеха.

AdMe.ru выяснил, сколько лет было знаменитым актерам во время исполнения звездных ролей. И по-настоящему удивился, увидев их фотографии в молодости.

1. Кристоф Вальц, 53 года

Австрийский актер долгое время не был широко известен, хотя принимал участие во многих европейских кинопроектах, в том числе и успешных. Настоящую популярность Вальцу принесла роль в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» 2009 года. После этого актер не раз становился обладателем «Оскара», «Золотого глобуса» и прочих кинонаград.

2. Джессика Честейн, 34 года

Джессика Честейн начала строить свою карьеру в 27 лет с исполнения ролей в различных сериалах. Настоящим прорывом для нее стал фильм «Прислуга» 2011 года. За роль в этом фильме Джессика была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус».

3. Джереми Реннер, 37 лет

Звездной для американского актера стала роль в триллере «Повелитель бури» 2008 года. За ее исполнение Реннер был номинирован на «Оскар» (правда, награда досталась другому актеру). До этого Джереми играл в основном второстепенных персонажей, притом что его дебют в кино состоялся еще в первой половине 90-х годов.

4. Лиам Нисон, 41 год

Сниматься в кино ирландский актер начал еще в 70-х годах прошлого века. И сейчас на счету у 66-летнего Нисона больше 100 фильмов. Тем не менее настоящую славу актер снискал только после 40 лет, когда в 1993 году на экраны вышел фильм «Список Шиндлера». Интересно, что роль, сделавшая Лиама знаменитым, изначально была предложена Харрисону Форду, но тот от предложения отказался.

5. Стивен Сигал, 36 лет

Стивен Сигал впервые появился на съемочной площадке в 1982 году — в качестве консультанта по восточным единоборствам. Позже благодаря этому его имя все чаще стало звучать в голливудских кругах. А в 1988 году состоялся актерский дебют Стивена — и сразу в главной роли. Именно первый боевик Сигала под названием «Над законом» сделал его знаменитым.

6. Брендан Глисон, 52 года

Брендан Глисон дебютировал в кино почти 3 десятилетия назад, на тот момент ему было 34 года. Таким образом, всемирной известности ирландский актер добивался еще 18 лет, пока в 2007 году не вышел фильм с его участием «Залечь на дно в Брюгге». Роль в этом проекте принесла Глисону первые номинации на премию «Золотой глобус» и премию Британской киноакадемии.

7. Дэнни Трехо, 51 год

На съемочную площадку 41-летний Дэнни Трехо попал случайно. Его пригласили в качестве наставника по боксу для актера Эрика Робертса. Однако эти тренировки настолько впечатлили режиссера, что он решил дать Трехо небольшую роль в фильме. Почти 10 лет съемок во второстепенных ролях позже принесли актеру всемирную известность. Знаковым для него стал фильм Квентина Тарантино «От заката до рассвета» 1995 года.

8. Мелисса Маккарти, 41 год

Мелисса Маккарти выступала в жанре стендапа в нью-йоркских клубах. Ее кино- и телевизионная карьера началась после переезда в Лос-Анджелес. Популярность актриса начала постепенно набирать с начала 2000-х, но настоящая слава пришла к ней с выходом на экраны комедии «Девичник в Вегасе» в 2011 году.

9. Джин Хэкмен, 37 лет

Сейчас актеру 89 лет. Он является 2-кратным обладателем премии «Оскар» и 4-кратным обладателем награды «Золотой глобус». А начинал Хэкмен свою карьеру в театральной труппе, и лишь немногие верили в его успех. Настоящим прорывом для актера стала роль в фильме «Бонни и Клайд» в 1967 году. Она же принесла ему первую номинацию на престижную кинопремию.

10. Брайан Крэнстон, 52 года

Брайан Крэнстон — актер, сценарист, продюсер и режиссер. К моменту значимого прорыва в карьере стаж Крэнстона в кино насчитывал уже более 20 лет. Настоящая слава пришла к актеру после участия в сериале «Во все тяжкие» (2008–2013 гг.). Интересно, что начиная с 2008-го за данную роль актер получил премию «Эмми» аж 3 раза подряд.

11. Кен Джонг, 40 лет

Кен Джонг по профессии врач, медицинскую степень он получил в 1995 году. Но во второй половине 90-х началась и его актерская карьера. Джонг стартовал в качестве стендап-комика и вскоре дебютировал в кино. Популярность актеру принесла роль в фильме «Мальчишник в Вегасе» в 2009 году.

12. Мелисса Макбрайд, 45 лет

В начале 90-х годов Мелисса Макбрайд принимала участие в съемках рекламы на телевидении. Спустя время последовали небольшие роли в сериалах. Слава к актрисе пришла благодаря проекту «Ходячие мертвецы», первый сезон которого вышел на экраны в 2010 году. Интересно, что присутствие в сериале героини Макбрайд должно было быть совсем недолгим. Но персонаж настолько полюбился зрителям, что актриса до сих пор снимается в новых сезонах.