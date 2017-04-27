12 импровизаций, которые вошли в историю кино

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Когда создаются сценарии к фильмам, авторы предпочитают подробно прописать каждую реплику и жест актеров. Но когда талант, помноженный на чувство юмора и находчивость, берет верх над сценаристами и режиссерами, на свет появляются потрясающие сцены с импровизациями. AdMe.ru предлагает проникнуть за кулисы Голливуда и взглянуть на любимые фильмы под другим углом.

Красотка

Помните сцену, когда Ричард Гир дарит Джулии Робертс ожерелье? Актриса потянулась за украшением, а Ричард неожиданно захлопнул коробку. Этого жеста не было в сценарии, как и реакции Джулии.

Римские каникулы

В фильме есть такая сцена: персонаж Грегори Пека притворяется, что «Уста истины» откусили ему руку. Это было чистой импровизацией актера, и реакция Одри Хепберн получилась неподдельной.

От заката до рассвета

Раньше Джордж Клуни любил пошутить про свой статус заядлого холостяка, причем не только в жизни, но и в своих фильмах. Так, в картине «От заката до рассвета» героиня Сальмы Хайек уложила его на лопатки, поставила ногу на грудь и сказала, что сделает его своим рабом. На что Джордж сымпровизировал фразой «Спасибо, но я уже был женат».

Крестный отец

В одной из самых знаменитых сцен фильма, где Вито Корлеоне приказывает расправиться с обидчиком, он поглаживает кошку. Оказывается, в сценарии ее не было: кошка случайно забрела на съемочную площадку, а Марлон Брандо не растерялся и взял ее на руки.

Сияние

«А вот и Джонни!» — сказал герой Джека Николсона, прорубая топором дверь в ванную. Помните эту сцену из фильма «Сияние»? Оказывается, актер позаимствовал фразу из телешоу Джонни Карсона, который каждый раз начинал этим приветствием эфир.

Крепкий орешек

Те, кто смотрел фильм «Крепкий орешек», конечно же помнят смерть главного злодея в исполнении Алана Рикмана: его герой осознает, что план провалился, а сам он тем временем летит вниз с края здания. Оказалось, что режиссер столкнул актера на зеленый экран, когда тот совсем не ожидал, — именно поэтому сцена получилась такой реалистичной.

Отступники

И еще одна импровизация в исполнении Джека Николсона. Во время сцены беседы в кафе с персонажем Ди Каприо актер неожиданно достал пистолет, заметно напугав этим Лео. Но ведь не зря все так обожают Ди Каприо: он смог использовать внезапные эмоции и эпизод получился еще лучше, чем это было прописано в сценарии.

Терминатор 2: Судный день

В фильмах о Терминаторе герой Арнольда Шварценеггера не отличается особой разговорчивостью, и, возможно, именно по этой причине актер решил внести чуточку разнообразия в сценарий. Так, во 2-й части фильма изначально не было ставшей практически культовой фразы «Мне нужен отпуск» — это было чистой импровизацией актера, которую было решено оставить в финальной версии.

Трудности перевода

Если вы смотрели этот фильм Софии Копполы, то наверняка помните заключительную сцену с главными героями в исполнении Билла Мюррея и Скарлетт Йоханссон. По сценарию герои должны были всего лишь обниматься, но вышло иначе: Мюррей что-то шептал на ухо Скарлетт, а затем они и вовсе поцеловались.

Умница Уилл Хантинг

Робин Уильямс, благодаря большому опыту стендап-комика, был настоящим королем импровизаций. В фильме «Умница Уилл Хантинг» он рассказывает герою в исполнении Мэтта Дэймона историю о том, как его покойная жена испытывала трудности с пищеварением и периодически портила воздух, а однажды и вовсе проснулась от этих «аккордов». Этот рассказ о людских несовершенствах был полностью придуман Уильямсом буквально на ходу. Кстати, смеялся не только Дэймон, но и оператор: можно заметить, что картинка немного дрожит, но режиссер все равно оставил ее в финальной версии.

Леон

Гари Олдман тоже большой любитель импровизаций, и особенно хорошо ему удалось проявить этот навык во время съемок фильма «Леон». Беседа его героя с отцом Матильды была импровизацией — так он хотел заставить нервничать собеседника. Рассказ про Бетховена также является импровизацией, причем каждый дубль это была новая история.

Пираты Карибского моря

Джонни Депп много работал над созданием образа Джека Воробья и не боялся экспериментов. Так, во 2-й части «Пиратов» танец Воробья и песенка про баночку с землицей были импровизацией актера. А еще он придумал несколько коронных фраз, среди которых «Поплывем к горизонту!», «Смекаешь?» и немного риторический вопрос «А ты не евнух, дружок?».