12 имен героев мультфильмов, которые на самом деле имеют значение

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Знакомые еще с детства имена главных героев всеми любимых мультиков порой казались странными и смешными, но всегда легко запоминались и оставались в нашей памяти на долгие годы. Да, порой вам нелегко вспомнить имя вашего коллеги в дальнем углу офиса, но вам, наверное, не составит никакого труда назвать сейчас лучшего друга суриката Тимона из «Короля Льва».

Мы в AdMe.ru задумались, а что на самом деле означают имена героев зарубежных мультфильмов и есть ли в них какой-то скрытый смысл.

1. Миньон

Миньонами во Франции в XVI веке назывались фавориты или любимчики высокопоставленных особ. При королевском дворе они выполняли роль советников, стражников и являлись членами свиты правителя.

2. Пумба

Имя неуклюжего жизнерадостного бородавочника выбрано неслучайно. На языке суахили оно означает «быть тупым, слабоумным, бестолковым и ленивым».

3. Моана

Имя главной героини мультфильма действительно распространено среди жителей Полинезии. Оно переводится с гавайского и языка маори как «океан».

4. Дейзи Дак

Имя подружки Дональда Дака с английского языка переводится как «что-то первоклассное, первосортное», а также еще одно значение — это «маргаритка».

5. Мулан

В основу мультфильма была положена древняя китайская баллада о Хуа Мулань, девушке, пошедшей на войну вместо своего престарелого отца. Имя героини на китайском языке означает магнолию лилиецветную.

6. Глория

Имя очаровательной гиппопотамихи из мультфильма «Мадагаскар» с латинского языка переводится как «слава».

7. Том

В английском языке имя самого известного и шкодливого мультипликационного кота означает «самец». Также Томом могут называть обыкновенного, простого человека.

8. Вальентэ

Имя одного из героев мультфильма о жизни быков с испанского языка переводится как «отважный, смелый, сильный, храбрый».

9. Гиджет

В мультфильме «Тайная жизнь домашних животных» одну из героинь, девочку-шпица, зовут Гиджет. На американском сленге это слово часто используется вместо обращения «смазливая девчонка» или «клевая чувиха», да и вообще когда речь идет о любой привлекательной молодой особе.

10. Симба

Имя главного героя мультфильма про царя зверей с языка суахили переводится просто — лев. Симбой в Танзании также иногда называют храброго, воинственного и свирепого человека.

11. Нала

Подруга детства Симбы тоже имеет скрытый смысл в своем имени. Ее имя на суахили означает «дар, подарок».

12. Рафики

Имя мудрого старого мандрила, наставника маленького Симбы, тоже было позаимствовано из языка суахили и переводится как «друг».