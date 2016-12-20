12 грандиозных киноляпов, которые раньше никто не замечал
В некоторых фильмах мы замечаем неточности буквально с первого взгляда, но в любимом кино найти их особенно трудно, даже если сильно постараться.
AdMe.ru поставил для себя такую непростую задачу и подобрал 12 фильмов, в которых вы никак не ожидали увидеть ошибки.
Американский пирог
Стаканчик меняет свой цвет и прозрачность.
Безумный Макс: Дорога ярости
Постоянная смена оружия. Похоже, режиссер так и не определился, что в кадре смотрится эффектнее всего: два автомата или один пулемет.
Дэдпул
Обратите внимание, что написал Дэдпул в своем рисунке и что нам показывают в заставке.
Звездные войны: Пробуждение силы
Со сменой кадра меняется ткань на одежде героини.
Мистер и миссис Смит
Почему-то в фильмах чаще всего занимаются подменой автомобилей. Вот и здесь салон одного и того же авто изменился как по щелчку.
Один дома
У Кевина во время бега брюки успевают поменять свой фасон и цвет.
P.S. Я люблю тебя
Невозможно не заметить, как поменялось изображение на заднем фоне.
Реальная любовь
Интересно, что произошло с первым галстуком?
Теория большого взрыва
Кто знает, на что способны физики-теоретики, может, и на цветовые изменения предметов.
Трансформеры-2
Вот и еще одно превращение салона автомобиля — исчезла панорамная крыша.
Иллюзия обмана — 2
Кто успел надеть чехол на оборудование, прежде чем Уолтер подошел и снял его?
Отряд самоубийц
Харли — истинная женщина! Успела и оружие выбрать, и переодеться, да еще и незаметно для зрителя волосы покрасить.
Фото на превью Warner Bros.
По материалам moviemistakes