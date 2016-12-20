12 грандиозных киноляпов, которые раньше никто не замечал

В некоторых фильмах мы замечаем неточности буквально с первого взгляда, но в любимом кино найти их особенно трудно, даже если сильно постараться.

AdMe.ru поставил для себя такую непростую задачу и подобрал 12 фильмов, в которых вы никак не ожидали увидеть ошибки.

Американский пирог

Стаканчик меняет свой цвет и прозрачность.

Безумный Макс: Дорога ярости

Постоянная смена оружия. Похоже, режиссер так и не определился, что в кадре смотрится эффектнее всего: два автомата или один пулемет.

Дэдпул

Обратите внимание, что написал Дэдпул в своем рисунке и что нам показывают в заставке.

Звездные войны: Пробуждение силы

Со сменой кадра меняется ткань на одежде героини.

Мистер и миссис Смит

Почему-то в фильмах чаще всего занимаются подменой автомобилей. Вот и здесь салон одного и того же авто изменился как по щелчку.

Один дома

У Кевина во время бега брюки успевают поменять свой фасон и цвет.

P.S. Я люблю тебя

Невозможно не заметить, как поменялось изображение на заднем фоне.

Реальная любовь

Интересно, что произошло с первым галстуком?

Теория большого взрыва

Кто знает, на что способны физики-теоретики, может, и на цветовые изменения предметов.

Трансформеры-2

Вот и еще одно превращение салона автомобиля — исчезла панорамная крыша.

Иллюзия обмана — 2

Кто успел надеть чехол на оборудование, прежде чем Уолтер подошел и снял его?

Отряд самоубийц

Харли — истинная женщина! Успела и оружие выбрать, и переодеться, да еще и незаметно для зрителя волосы покрасить.

Фото на превью Warner Bros.
По материалам moviemistakes

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