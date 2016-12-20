12 грандиозных киноляпов, которые раньше никто не замечал

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В некоторых фильмах мы замечаем неточности буквально с первого взгляда, но в любимом кино найти их особенно трудно, даже если сильно постараться.

AdMe.ru поставил для себя такую непростую задачу и подобрал 12 фильмов, в которых вы никак не ожидали увидеть ошибки.