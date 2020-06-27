12 горячих актрис начала 2000-х, которые внезапно исчезли из поля нашего зрения

Миллионы людей во всем мире мечтают сделать карьеру актера и блистать на киноэкранах. И некоторым это удается: они становятся настоящими звездами и объектом пристального внимания всего мира. Однако иногда слава бывает довольно быстротечной, и на смену вчерашним кумирам приходят новые. Но случается и так, что артисты сами отказываются от большого экрана и либо уходят в независимый кинематограф, либо и вовсе находят себе иное занятие.

AdMe.ru вернулся в прошлое десятилетие, чтобы вспомнить актрис, которые блистали в те годы на телевизионных и киноэкранах.

Джессика Альба

Несмотря на широкую популярность в 1-й половине 1-го десятилетия прошлого века, Джессика Альба предпочла кинокарьере семью. В 2008 году она вышла замуж и родила дочь, а спустя 3 года еще одну. Сейчас актриса воспитывает троих детей. Сегодня она изредка появляется на киноэкране, однако основное ее занятие помимо семьи — собственное производство экологически чистых товаров. Стоимость ее компании оценивается более чем в $ 1 млрд, а в 2015 году журнал Forbes поместил Альбу на одну из своих обложек.

Элизабет Херли

Английская актриса Элизабет Херли — одна из тех, кого называют секс-символом. Несмотря на то, что роли соблазнительниц она играла и раньше, этот статус она получила благодаря фильму «Ослепленный желаниями» с Бренданом Фрэйзером, вышедшему на экраны в 2000 году. Сейчас Херли снимается в основном в телесериалах и активно занимается благотворительностью.

Дженнифер Лав Хьюитт

Широкую славу Дженнифер Лав Хьюитт принес молодежный хоррор «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и его продолжение, вышедшие в конце 1990-х годов. Однако по-настоящему популярной и востребованной актриса стала после роли в комедии 2001 года «Сердцеедки», где она и Сигурни Уивер сыграли дочь и мать, которые одурачивают мужчин. Но уже с середины прошлого десятилетия после ряда неудач в кино Хьюитт снимается в основном в телесериалах, и главной ее работой стала роль Мелинды Гордон в сериале «Говорящая с призраками», выходившем с 2005 по 2010 годы.

Хилари Дафф

Хилари Дафф начала сниматься еще в детстве, а сериал «Лиззи Магуайер», где она сыграла главную роль, сделал ее кумиром подростков начала тысячелетия. Именно на это время пришелся период расцвета ее музыкальной и актерской карьеры, однако в конце десятилетия она сосредоточилась на работе в независимом кинематографе. Сегодня Дафф воспитывает двоих детей и играет в телесериалах. У нее есть свой бизнес — производство детских товаров и косметики.

Тара Рид

Звезду, пожалуй, самой знаменитой серии молодежных комедий конца 1990-х — начала 2000-х годов «Американский пирог» Тару Рид сегодня практически невозможно увидеть на экране кинотеатра. Большинство фильмов с ее участием не пользуется успехом у зрителей и почти сразу выходит на DVD. Впрочем, возможно, у Тары еще все впереди: не так давно актриса заявила, что сейчас занята сразу в нескольких кино- и телепроектах, которые могут вернуть ее в мир большого кинематографа.

Кармен Электра

В начале 2000-х годов Кармен Электру можно было увидеть на обложках многих мужских журналов и в рекламных кампаниях разнообразных брендов. И несмотря на то, что ее актерскую карьеру нельзя назвать очень удачной, снималась она довольно много: в ее активе более 30 киноработ. Сегодня актриса периодически появляется в телевизионных сериалах и шоу и занимается благотворительностью, помогая детям, пострадавшим от насилия.

Миша Бартон

Свою карьеру Миша Бартон начала еще ребенком на театральных подмостках Нью-Йорка. Настоящий успех пришел к актрисе в 17 лет, когда ее пригласили на роль одной из главных героинь в молодежном сериале «Одинокие сердца». Вслед за этим последовали съемки в нескольких комедиях, а ближе к концу десятилетия Бартон переключилась на работу в независимом кинематографе. Сегодня ее можно увидеть, как правило, в телевизионных сериалах или на театральной сцене.

Дениз Ричардс

Актерская карьера Дениз Ричардс началась еще в 1990-х годах: в 1997 году она сыграла в научно-фантастическом фильме «Звездный десант», а двумя годами позже — в одной из частей бондианы «И целого мира мало». В начале 2000-х актриса много работала на телевидении, участвовала в многочисленных рекламных кампаниях, а различные издания включали ее в списки самых привлекательных женщин. В 2011 году Ричардс опубликовала мемуары, ставшие национальным бестселлером. Сейчас актриса снимается для ТВ и кино и принимает участие в реалити-шоу.

Элиша Катберт

Путь в киноиндустрию начался для Элиши Катберт с небольших ролей: например, она снималась в одном из эпизодов «Реальной любви». Популярность пришла к ней после фильма «Соседка», который вышел в 2004 году. В нем Катберт сыграла звезду фильмов для взрослых. Годом позже на экранах появился молодежный хоррор «Дом восковых фигур». Критики его ругали, однако отмечали хорошую игру Элиши. В 2013 году американское издание журнала Maxim назвало Элишу Катберт самой красивой женщиной на телевидении. В настоящее время актриса занята в основном в телевизионных сериалах.

Эли Лартер

Популярность модели и актрисе Эли Лартер принесла роль в одном из самых известных фильмов ужасов нулевых — «Пункт назначения». Затем последовала работа в комедии «Блондинка в законе», которая была неоднозначно принята критиками, но завоевала популярность у зрителей. А в 2007 году актриса сыграла в одной из частей «Обители зла». В 2010 году Лартер сделала перерыв в съемках, чтобы сосредоточить внимание на семье. После возвращения она снялась в нескольких фильмах независимого кинематографа, а сейчас играет в различных телепроектах. Актриса увлекается кулинарией и в 2013 году выпустила поваренную книгу.

Шеннон Элизабет

Шеннон Элизабет запомнилась зрителям в образе девушки Нади из Восточной Европы в культовой молодежной комедии «Американский пирог» и ее продолжениях. Однако эта работа сыграла с актрисой злую шутку: она застряла в одном образе, и ее стали приглашать на однотипные роли, которые не принесли ей такого же успеха. С 2006 года Элизабет профессионально играет в покер и участвует в международных турнирах. Шеннон — веганка, она активно занимается благотворительностью, помогая животным в различных уголках мира.

Лили Собески

Вышедший на экраны в 1999 году фильм «Жанна д’Арк», где 17-летняя Лили Собески сыграла главную роль, сделал ее звездой. В начале 2000-х актриса снималась в основном в хоррорах: например, в лентах «Ничего себе поездочка» или «Стеклянный дом», а также в картинах независимых кинорежиссеров. В 2012 году актриса завершила свою кинокарьеру, решив сосредоточиться на семье и творчестве. Она пишет картины, в том числе цифровые, и занимается скульптурой. В 2018 году прошла персональная выставка Собески.