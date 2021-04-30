12 голливудских звезд, которые как-то внезапно пропали со всех киноэкранов

Ни для кого не секрет, что прорваться в Голливуд крайне сложно. Однако любой бывалый актер скажет вам, что попасть туда — это полбеды, куда сложнее в этой чрезвычайно конкурентной среде задержаться надолго. Ваша карьера может скатиться на дно так же быстро, как она взлетела до небес. И произойти это может даже без явной на то причины.

Мы в AdMe.ru решили навести справки о 12 талантливых актерах, с участием которых еще вчера выходил один фильм за другим, а сегодня их на большом экране и не увидишь.

Кэмерон Диаc

Последний фильм с ее участием: «Энни» (2014)

До 2014 года Кэмерон Диаc ежегодно снималась сразу в нескольких кассовых фильмах. И немудрено: с тех пор как в 1994 году на экраны вышла «Маска», заполучить эту обворожительную красотку в свой проект мечтал практически каждый режиссер. И за 20 лет интенсивной карьеры актриса успела попробовать себя в самом разном кино: от шпионских боевиков («Ангелы Чарли») до исторических драм («Банды Нью-Йорка»). Может, Диас попросту устала от киноиндустрии и решила сначала сделать перерыв, а потом и вовсе завязать с этим делом. Фанатам актрисы, которая не снимается в фильмах уже 7 лет, остается надеяться, что рано или поздно ей предложат роль, от которой она не сможет отказаться.

Фредди Принц — младший

Последний фильм с его участием: «Как Джек встретил Джилл» (2008)

В конце 1990-х — начале 2000-х казалось, что Фредди Принца — младшего показывают по всем каналам. На тот момент он был одной из главных звезд молодежных фильмов. «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Это все она», «Скуби-Ду» — лишь малая часть картин, в которых актер блистал в главной роли. Но со временем Фредди стал сниматься все меньше и меньше, пока не перешел из крупных проектов в телесериалы и не занялся озвучкой. Последней значимой работой Принца остается комедия «Как Джек встретил Джилл», вышедшая на экраны в 2008 году.

Зоуи Дешанель

Последний фильм с ее участием: «Неровная земля» (2015)

Когда в 2009 году на экраны вышла романтическая комедия «500 дней лета», казалось, что актерам, исполнившим в ней главные роли, теперь точно уготовано место под голливудским солнцем. И если у Джозефа Гордона-Левитта все и в правду складывается неплохо, то у его партнерши по фильму Зоуи Дешанель карьера развивается относительно медленно. После успеха в 2009 году актриса снялась еще в нескольких фильмах и телепроектах (в том числе во вполне успешном сериале «Новенькая»), а сейчас по большей части занимается озвучкой персонажей.

Мег Райан

Последний фильм с ее участием: «Итака» (2015)

За 80-е и 90-е годы Мег Райан успела сыграть, кажется, во всех культовых ромкомах того времени. Ее красота и талант не могли оставить равнодушными не только именитых режиссеров, но и миллионы зрителей по всему миру. Однако в начале нулевых в ее карьере произошел сбой и актриса практически исчезла со всех радаров. Одни связывают это с проблемами в личной жизни, другие — с обычной усталостью. Теперь актриса в основном мелькает во второстепенных ролях в кино и на телевидении, а ее последней работой стала военная драма 2015 года «Итака», где Райан выступила также в качестве режиссера.

Джек Николсон

Последний фильм с его участием: «Как знать...» (2010)

Будучи в статусе живой легенды, Джек Николсон может делать все, что ему только заблагорассудится. Если он не хочет больше сниматься в кино (последний раз зрители могли наслаждаться его игрой добрых 11 лет назад), то нам остается только смириться с этим. Официально актер не объявлял о своем уходе, но после успеха картины «Как знать...» Николсон на новые роли не соглашался. Был шанс, что он снимется в американском ремейке немецкого фильма «Тони Эрдманн», но в 2018 году актер передумал и отказался от предложения.

Лара Флинн Бойл

Последний фильм с ее участием: «Счастливый пес» (2014)

Смотреть без горечи на то, как такие талантливые актрисы, как Лара Флинн Бойл, переходят от исполнения главных ролей к второсортным, невозможно. В 90-е годы карьера этой американской актрисы шла в гору: она блистала в 2 культовых телесериалах («Твин Пикс», «Практика»), была номинирована на премию «Эмми» и сыграла одну из главных ролей в блокбастере «Люди в черном — 2». Однако начиная середины 2000-х годов карьера Бойл пошла на спад и она в основном снималась в низкобюджетных фильмах. А с 2014 года и вовсе не была замечена в новых проектах.

Крис Такер

Последний фильм с его участием: «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» (2016)

После того как американский комедийный актер Крис Такер исполнил роль самовлюбленного радиоведущего в бессоновском «Пятом элементе», стало понятно, что в Голливуде зажглась новая звезда. Зрители были в восторге от игры комедианта, и на волне успеха Такеру предложили сниматься в боевике «Час пик». Эта картина настолько хорошо показала себя в прокате, что вылилась в трилогию. Казалось, теперь Такер будет мелькать на наших экранах с завидной частотой. Однако после выхода ленты «Час пик — 3» актер был замечен лишь в двух кинопроектах: «Мой парень — псих» и «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча». Согласно сообщениям СМИ, у Криса поменялись жизненные приоритеты и он стал куда тщательнее выбирать себе новые роли. Тогда, в «Пятом элементе», актер был настолько хорош, что его преданным фанатам остается надеяться, что и сейчас найдется проект, в котором он раскроет свой талант на все 100 %.

Шэннин Соссамон

Последний фильм с ее участием: «Синистер-2» (2015)

Американская актриса Шэннин Соссамон сделала то, что удается мало кому из актеров: прославилась своей первой же ролью. Это произошло после съемок в приключенческом фильме «История рыцаря» в 2001 году. Через год на экраны вышла возымевшая не меньший успех романтическая комедия «40 дней и 40 ночей», где Соссамон сыграла возлюбленную героя Джоша Хартнетта. Однако поддержать такой резвый старт актрисе не удалось. Да, в ее фильмографии числятся такие популярные картины, как «Отпуск по обмену», «Один пропущенный звонок» и «Судный день», но все это было еще 10, а то и больше лет назад. С 2015 года Шэннин в новых крупных проектах замечена не была.

Мо’Ник

Последний фильм с ее участием: «Рождество Мэйерсов» (2016)

По всем правилам, когда актер или актриса выигрывают «Оскар», следующие несколько лет у них нет отбоя от предложений сняться в новых фильмах. Однако у американской актрисы и комедиантки Мо’Ник, которая в 2009 году собрала статуэтки всех престижных кинопремий за роль в фильме «Сокровище», в карьере так и не произошло грандиозного взлета. Актриса продолжает сниматься, но в основном в мелких проектах.

Салли Филд

Последний фильм с ее участием: «Здравствуйте, меня зовут Дорис» (2015)

Салли Филд — одна из тех актрис, без которых киноиндустрию тяжело себе представить. Ее карьера охватывает 5 десятилетий. У нее в активе 2 статуэтки «Оскар» и множество других кинонаград. Чтобы перечислить все киноленты, в которых она принимала участие, не хватит и часа. Однако в последние пару лет зритель может наблюдать за игрой Филд все реже и реже. «Норма Рэй», «Стальные магнолии» и «Форрест Гамп» уже давно в прошлом, а из относительно новых картин с ее участием — фильм 2015 года «Здравствуйте, меня зовут Дорис».

Том Уэллинг

Последний фильм с его участием: «Выбор» (2016)

Том Уэллинг получил мировую известность благодаря роли Кларка Кента в телесериале «Тайны Смолвиля». И казалось, что в нулевые актеру с таким талантом и внешними данными самое место в романтических комедиях, которые в то время выпускали через день. Но не сложилось. За свою карьеру актер сыграл лишь в нескольких известных кинолентах. Сейчас Том преимущественно снимается в сериалах.

Мэттью Фокс

Последний фильм с его участием: «Вымирание» (2015)

Свой дебют на широких экранах Мэттью Фокс совершил в 1993 году, снявшись в молодежной комедии «Парень с того света». Однако действительно мировая слава пришла к нему спустя 10 лет, после съемок в ставшем культовым сериале «Остаться в живых». За роль Джека Шепарда актер даже получил номинацию на «Золотой глобус». И казалось, что теперь Голливуд точно не отпустит такой талант. Однако после участия в нескольких проектах (в том числе в коммерчески успешном боевике «Война миров Z») Фокс практически исчез с экранов. Последняя актерская работа Мэттью — постапокалиптический фильм «Вымирание», увидевший свет в 2015 году.