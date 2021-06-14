12 актрис Голливуда, чью харизму и талант часто в упор не видят, когда раздают главные роли

В Голливуде есть ряд востребованных актрис, которые практически всегда играют главные роли в высокобюджетных фильмах. В индустрии их называют актрисами из списка «А». Но в мире кино работают и другие талантливые и красивые женщины, которые достойны того, чтобы им отдавали ведущую партию, а не только брали на роли второго плана.

Мы в AdMe.ru вспомнили харизматичных актрис, чей потенциал кастинг-менеджеры почему-то упорно не замечают.

Элизабет Дебики

30-летняя Элизабет Дебики начала сниматься относительно недавно. Первый фильм с ней вышел в 2011 году, а известной она стала после выхода «Великого Гэтсби». Пока актриса только набирает обороты и получает роли второго плана, но у заметных режиссеров. Так, в 2015 году Дебики снялась у Гая Ричи в «Агентах А. Н. К. Л.», а год назад у Нолана в «Доводе». Сейчас она задействована в съемках сериала «Корона», в котором сыграет принцессу Диану.

Сара Полсон

Сара Полсон начала карьеру с театра, а потом перешла на телевидение. Славу и любовь зрителей актриса завоевала после съемок в «Американской истории ужасов» и сериале «Рэтчед». Однако в фильмах крупных ролей у Полсон практически нет, хотя она явно умеет играть сложных персонажей. Вспомнить хотя бы ее ярких, но второстепенных героинь в фильмах «Мад» и «12 лет рабства».

Дженнифер Коннелли

Широкой публике имя Дженнифер Коннелли стало известно после выхода драмы «Реквием по мечте», где она сыграла подругу героя Джареда Лето. Через год актриса укрепила свои позиции, получив «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Игры разума». Однако после этого у Коннелли была только одна выдающаяся главная роль — в драме «Дом из песка и тумана».

Тэнди Ньютон

Ньютон — актриса второго плана, которая одинаково прекрасно смотрится в зрелищных блокбастерах («Миссия невыполнима — 2»), душераздирающих драмах («В погоне за счастьем») и криминальных триллерах («Рок-н-ролльщик»). В 2018 году Тэнди получила «Эмми» за второстепенную роль в сериале «Мир Дикого Запада».

Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон больше всего известна ролью Даны Скалли в «Секретных материалах». В послужном списке у актрисы немало выдающихся второстепенных ролей в сериалах, таких как «Ганнибал», «Война и мир», «Американские боги». В 2020 году Андерсон присоединилась к съемкам в сериале «Корона» и получила «Золотой глобус» за свою работу. Она явно не обделена талантом, но почему-то предпочитает играть далеко не главных героинь.

Мишель Докери

Английская актриса больше всего известна по сериалам «Аббатство Даунтон», «Забытые богом» и «Защищая Джейкоба», в которых она сыграла главных героинь. В остальных же проектах ей достаются хоть и яркие, но второстепенные роли. Например, в фильме Гая Ричи «Джентльмены» от тандема Мишель Доккери и Мэттью Макконахи просто не оторвать глаз.

Оливия Уайлд

Карьера Оливии Уайлд пошла вверх после съемок в сериале «Доктор Хаус», но первая большая роль досталась ей только в 2013 году, и то случайно: Дженнифер Гарнер отказалась играть в комедии «Любовь по рецепту и без» из-за беременности, поэтому эту работу предложили Уайлд. Сейчас Оливия строит карьеру продюсера. Надеемся, что у нее еще будет шанс показать свое актерское дарование, играя главных персонажей.

Тони Коллетт

Тонни Коллетт покорила Голливуд, когда сыграла в «Шестом чувстве» мать мальчика, который видит призраков. За эту роль ее номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана». В 2002 году она сыграла крохотную роль в фильме «Часы», от этой работы критики остались в полном восторге. В дальнейшем Тони Коллетт по-прежнему отдавала предпочтение небольшим ролям, но они неизменно запоминались зрителям.

Элизабет Бэнкс

Элизабет Бэнкс многие знают по роли экстравагантной Эффи из «Голодных игр». Актриса хорошо проявляет себя как в комедии («Сорокалетний девственник»), так и в триллерах («Три дня на побег»). Сейчас звезда больше времени уделяет продюсерской работе, с 2019 года Бэнкс работает над фантастическим триллером «Женщина-невидимка».

Ивонн Страховски

Австралийская актриса снимается в основном в телевизионных проектах. Она играла агента ФБР в сериале «Чак», возлюбленную Декстера в одноименном сериале. В 2017 году Ивонн Страховски стала частью актерской команды «Рассказа служанки», где она играет неоднозначную героиню по имени Серена Джой. За эту работу она была номинирована на премии «Эмми» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса второго плана».

Эван Рейчел Вуд

Карьера Вуд началась в 1990-х, но успех пришел к ней лишь после выхода фильма «Тринадцать». Вуд сыграла одну из главных ролей и была номинирована на «Золотой глобус». В дальнейшем главные роли актриса получала в основном в независимых фильмах, которые прошли мимо основной массы зрителей, но оставили приятное впечатление у критиков. В 2006 году издание The Guardian назвало Вуд одной из лучших актрис своего поколения.

Гвендолин Кристи

Британская актриса известна ролью храброй и преданной Бриенны Тарт из «Игры престолов». До выхода сериала Гвендолин Кристи практически никто не знал, а после ошеломительного успеха ей стали предлагать небольшие роли во франшизах «Голодные игры» и «Звездные войны». Сейчас у Кристи нет ни одной большой роли в кино, но надеемся, что она еще проявит себя.