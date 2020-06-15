12 глубоких фильмов, которые не хочется ставить на паузу

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Некоторые фильмы мы забываем почти сразу после титров, другие же ленты не отпускают неделями. Их хочется вспоминать, прокручивать в голове сюжет снова и снова, советовать друзьям и пересматривать.

Именно о таких запоминающихся картинах AdMe.ru собирается поведать в этой подборке.

Долгая помолвка

Очаровательная Матильда (Одри Тоту) не верит, что ее возлюбленный Манек (Гаспар Ульель) погиб. Девушка решает узнать, что случилось с ним и с другими солдатами во время битвы на Сомме в период Первой мировой войны. Рейтинг IMDb — 7,6

Боже мой!

Молодой выпускник академии и шериф полиции расследуют убийство женщины. В неблагополучном районе маленького городка почти каждый кажется виновным. Удастся ли героям найти настоящего преступника? Рейтинг IMDb — 6,2

Сезон носорогов

«Сезон носорогов» — драматический фильм с Моникой Беллуччи в главной роли. Лента рассказывает историю поэта Сахели и его возлюбленной Мины. Сахели осудили на 30 лет, а его семье сказали, что он умер. Когда поэт выходит на свободу, ему предстоит учиться жить заново. Рейтинг IMDb — 6,4

Бассейн

Писательница приезжает в поместье своего издателя, чтобы написать бестселлер. К ней присоединяется юная дочь хозяина. Последняя мешает работать, развлекается, громко слушает музыку и в конце концов становится причастной к преступлению. Рейтинг IMDb — 6,7

Мандарины

Дом старика Иво становится прибежищем для 2 раненых из противостоящих армий. Им придется забыть о вражде, чтобы выжить. Вскоре они понимают, что общего у них куда больше, чем отличий. Рейтинг IMDb — 8,2

Одной волшебной ночью

После ссоры с мужем Мария снимает комнату в отеле. Женщина даже не подозревает, что сейчас к ней в комнату зайдет ее же супруг, только на 20 лет моложе. Она вспоминает, за что полюбила мужа, и переосмысливает свою жизнь. Рейтинг IMDb — 6,1

Коммивояжер

Это драматическая история молодой пары актеров, которые готовятся к спектаклю «Смерть коммивояжера». В их отношениях нарастают агрессия и разлад. За блестящую игру Шахаба Хоссейни и Таране Алидусти, а также за напряженный сюжет картина удостоилась премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке в 2017 году. Рейтинг IMDb — 7,8

Зверь

Юная девушка живет с родителями на небольшом острове и мечтает о свободе. В неспокойное время (полиция ищет серийного убийцу) она встречает первую любовь. Оказывается, что ее парень может быть причастен к зверским преступлениям. Героине стоит выбрать: доверять своему сердцу или пойти на поводу у толпы. Рейтинг IMDb — 6,8

Брошенный кролик

Дайкити приезжает на похороны своего деда. Оказывается, в умершего была внебрачная дочь – малютка Рин. Кто мама девочки – неизвестно. Никто из родственников не решается взять на воспитание ребенка, и тогда Дайкити берет ответственность на себя. Рейтинг IMDb — 7,3

История Элли

Компания друзей отдыхает на берегу моря. К ним присоединяется Элли, которую инициатор поездки Сепиде планирует свести с недавно разведенным Ахмадом. Молодые люди не понимают намеков, но Сепиде так увлекся своей ролью свахи, что его настойчивость приводит к трагедии. Рейтинг IMDb — 8,0

О бесконечности

«О бесконечности» — поэтический фильм шведа Роя Андерссона, который представляет собой сборник киноновелл. У каждой части одна и та же рассказчица и сквозной персонаж — священник, который тащит по улице огромный крест. Рейтинг IMDb — 6,9

Дверь

Живописец Дэвид винит себя в смерти дочери. Поэтому, как только он обнаруживает таинственную дверь, которая позволяет вернуться в прошлое, герой ни минуты не сомневается: надо вернуть все назад и спасти девочку. Вот только его решение оборачивается еще большей трагедией. Рейтинг IMDb — 6,7