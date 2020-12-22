12 главных фильмов уходящего десятилетия, которые понравились зрителям и критикам

В последний месяц уходящего года почти каждый из нас испытывает необъяснимое желание подвести итог прожитых 12 месяцев, вспомнить хорошее и плохое, сделать выводы, поставить цели на следующий год и непременно успеть выполнить что-то до боя курантов. 2020-й завершает целое десятилетие, и это повод оглянуться назад и вспомнить очень многое.

Мы в AdMe.ru поддались всеобщей предновогодней ностальгии, запаслись попкорном и предлагаем вам подборку самых рейтинговых лент прошедшего десятилетия по мнению зрителей. А в конце вас ждет бонус — лучший мультфильм последних лет для уютного семейного просмотра.

1 + 1 (The Intouchables), 2011

Парализованный миллионер Филипп нанимает сиделкой молодого человека с криминальным прошлым. Никто не ожидал, что это сотрудничество окажется началом крепкой дружбы, изменившей жизнь обоих. Многие наверняка задаются вопросом, почему Филипп не побоялся взять на работу парня с уголовными наклонностями. Ответ дал в одном из интервью сам миллионер: «Мне нужен был человек достаточно сумасшедший, чтобы не испугаться всей этой ситуации. А он не боялся вообще ничего». Рейтинг IMDb — 8,5

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II), 2011

В финальной части франшизы Гарри, Рон и Гермиона продолжают поиск крестражей Волан-де-Морта. Тем временем весь остальной магический мир охвачен войной, а в Хогвартсе назревает финальное сражение. Для юных исполнителей главных ролей, выросших вместе на съемочной площадке, окончание работы над фильмом стало финалом важного жизненного этапа. Актерам даже позволили забрать на память некоторые элементы реквизита. Так, Эмма Уотсон взяла волшебную палочку своей героини, маховик времени и мантию; Дэниел Рэдклифф — очки Гарри Поттера из 1-й и 7-й частей, а Руперт Гринт — табличку с адресом Дурслей (Тисовая улица, 4) и делюминатор Дамблдора. Рейтинг IMDb — 8,1

Хоббит: Нежданное путешествие (The Hobbit: An Unexpected Journey), 2012

Обычный хоббит Бильбо Бэггинс поддается на хитрость волшебника Гэндальфа и оказывается втянутым в головокружительные события. В компании 13 гномов отважный герой отправляется на восток, чтобы отвоевать королевство гномов у дракона Смауга. В путешествии произойдет встреча с Голлумом, которая изменит и самого Бильбо, и всю его последующую жизнь. Главную роль в приквеле приключений Фродо и его друзей сыграл Мартин Фримен, который на тот момент параллельно снимался в сериале «Шерлок». И если бы режиссер Питер Джексон не переработал весь график съемок, то нам довелось бы увидеть вместо идеально вписавшегося в роль хоббита Фримена кого-то другого. Например, Дэниела Рэдклиффа. Рейтинг IMDb — 7,8

12 лет рабства (12 Years a Slave), 2013

Главный герой, свободный чернокожий житель севера Соединенных Штатов Соломон Нортап, доверившись мошенникам, попадает в рабство. Жестокость одного хозяина сменится добротой другого, и на протяжении 12 лет будет продолжаться постоянная борьба за выживание и сохранение человеческого достоинства — до того момента, как встретится человек, который сможет положить конец тяжелым испытаниям Соломона. По мнению кинокритика Vogue Джона Пауэрса, этот фильм — лучшее повествование о проблеме несвободы людей. Рейтинг IMDb — 8,1

Одержимость (Whiplash), 2014

Совершенно нешаблонная история ученика и наставника, демонстрирующая, на что способен человек ради достижения своей мечты и как стремление стать лучшим может превратиться в одержимость. Несмотря на 3 полученных «Оскара», лента имеет негласный статус лучшего фильма с наименьшими сборами с 1990 года: ставка была сделана на игру актеров, а не на высокобюджетные спецэффекты. Рейтинг IMDb — 8,5

Джон Уик (John Wick), 2014

Джон Уик — наемник, отошедший от дел. После гибели жены единственными ценностями для него остались винтажный Ford Mustang 1969 года и собака, подаренная перед смертью женой. Дом Уика подвергается ночному нападению банды сына главы преступного синдиката. После этого налета Джон лишается и машины, и собаки и обещает отомстить... На роль Джона Уика рассматривались Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм, Брюс Уиллис, Курт Рассел, Николас Кейдж, Кевин Костнер, Джонни Депп и Джейсон Стейтем. Но именно благодаря Киану Ривзу фильм получил это наименование. В сценарии было указано другое — «Презрение». Оно идеально описывало состояние героя по отношению к обидчикам. Но Киану Ривз по ошибке постоянно называл картину по имени своего персонажа, и в конечном итоге студия решила так и оставить. Рейтинг IMDb — 7,4

Вторая жизнь Уве (En man som heter Ove), 2015

Пожилой Уве после смерти жены остался совсем один, как-то незаметно возненавидел мир вокруг и совсем потерял смысл существования. В это тяжелое для него время в жизнь Уве неожиданно врывается новая соседка. Со временем благодаря ей и ее семье старый ворчун преображается и вновь обретает радость жизни. Фильм снят по бестселлеру шведского писателя Фредрика Бакмана. Книга была переведена на 38 языков. Рейтинг IMDb — 7,7

Дэдпул (Deadpool), 2016

Бывший спецназовец, хватаясь за соломинку в надежде излечиться от рака, становится жертвой мошеннического эксперимента. Получив в результате способность к бешеной регенерации вкупе с наичернейшим чувством юмора и назвавшись Дэдпулом, он старается отомстить человеку, сломавшему его жизнь. Оказалось, что Райан Рейнольдс — мастер на все руки. И в «Дэдпуле» он не только сыграл главную роль, но также выступил в качестве продюсера и руководителя службы маркетинга. Рейтинг IMDb — 8

Бегущий по лезвию 2049 (Blade Runner 2049), 2017

Спустя 30 лет после событий 1-й части новый блейд-раннер, офицер полиции Лос-Анджелеса Кей, раскрывает старый секрет, который может погрузить общество в хаос. Имея бюджет $ 150 млн, создатели не поскупились на визуальные эффекты, воплощая придуманный мир будущего. Но в прокате лента собрала всего $ 259 239 658. Одной из причин низких кассовых сборов режиссер Ридли Скотт, снявший оригинальный фильм в 1982 году, называет большой хронометраж — 2 часа 44 минуты, что на 47 минут превышает продолжительность 1-й картины. Рейтинг IMDb — 8

Богемская рапсодия (Bohemian Rhapsody), 2018

История легендарной рок-группы Queen и ее солиста Фредди Меркьюри. Главным неудобством для исполнителя главной роли Рами Малека была необходимость носить искусственные зубы. Но к окончанию съемок он так с ними свыкся, что, по его словам, «стал чувствовать себя без них буквально раздетым». А потом и вовсе отлил этот элемент грима из золота. Рейтинг IMDb — 8

Джокер (Joker), 2019

Страдающий психическим расстройством комик-неудачник Артур Флек доходит до ручки и становится суперзлодеем, который заставит трепетать Готэм-Сити. Фильм принес Хоакину Фениксу «Оскар» за лучшую мужскую роль. До этого актер дважды отказывался изображать супергероев Marvel: Доктора Стрэнджа и Брюса Беннера в «Мстителях» 2012 года. Рейтинг IMDb — 8,5

Довод (Tenet), 2020

Главный герой путешествует по опасному миру международного шпионажа и борется за выживание всего человечества. С помощью загадочного слова из будущего — «довод» — он выполняет свою миссию за пределами реального времени. Кристофер Нолан — явление уникальное. В то время как Голливуд практически утопает в ремейках и экранизациях комиксов, Нолан не отступает от своего кредо и продолжает продвигать свои спорные, но определенно оригинальные идеи. Если вы любите поломать голову над запутанным научно-фантастическим сюжетом, добро пожаловать в армию фанатов Нолана. Рейтинг IMDb — 7,6

Ну и обещанный бонус: самым рейтинговым мультфильмом десятилетия, по мнению 428 507 человек, стал «Зверополис» (Zootopia), 2016

Новоявленный офицер полиции в лице очаровательной зайчихи Джуди Хоппс начинает работу в одном из полицейских участков Зверополиса — большого города животных. Вдвоем с мошенником лисом Ником Уайлдом Джуди раскроет заговор и спасет жителей Зверополиса. Очаровательные пушистые герои с детально выполненной мимикой пришлись по вкусу детям. А мир животных, так похожий на человеческий, и лихо закрученный детективный сюжет не оставили равнодушными их родителей. Отличный мультфильм о взаимопомощи и торжестве добра — что может быть лучше для уютного семейного просмотра? Рейтинг IMDb — 8