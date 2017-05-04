12 героев экранизаций, которые заметно отличаются от книжной версии

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В последнее время экранизации литературных произведений приобретают все большую популярность. Однако в стремлении выразить свое видение великого творения режиссеры часто меняют сюжетные линии романов и рассказов, а иногда вносят существенные коррективы во внешность главных героев. AdMe.ru узнал, как выглядели бы персонажи знаменитых книг на экране, если бы полностью соответствовали описанию в первоисточнике.

Фродо Бэггинс

По словам Гэндальфа, в книге «Властелин колец» Фродо — крепкий, розовощекий хоббит, повыше остальных, со светлыми волосами, раздвоенным подбородком и ясными глазами..

Наташа Ростова

На страницах романа «Война и мир» главная героиня описывается как черноглазая, с большим ртом и черными кудрями.

Алексей Вронский

Белокурый Вронский из голливудской экранизации «Анны Карениной» на страницах романа — плотно сложенный брюнет. Его волосы коротко обстрижены.

Дориан Грей

Вечно молодой красавец Дориан Грей в книге обладает ангельской внешностью: темно-золотистыми волосами, голубыми глазами, алыми губами.

Рэндл Патрик Макмерфи

В романе «Над кукушкиным гнездом» Макмерфи — рыжий, с длинными рыжими баками и всклокоченными, давно не стриженными кудрями. Поперек носа и через скулу у него рубец.

Хитклифф

О внешности главного героя «Грозового перевала» известно немного: темнокожий, сильное сходство с цыганом, напоминающий «сына индусского матроса или вышвырнутого за борт маленького американца или испанца».

Джейн Эйр

Джейн была обладательницей каштановых волос и зеленых глаз, была крайне бледна и напоминала маленького эльфа.

Эллис Бойд «Рэд» Рэддинг

В повести «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» Рэд был ирландцем. Рыжие волосы с проседью, светлая кожа, а возможно, как у типичных представителей этого типа, веснушки и голубые глаза.

Гарри Поттер

На протяжении всех книг упоминается, что Гарри унаследовал от мамы прекрасные зеленые глаза.

Долорес Амбридж

Один из главных врагов Гарри Поттера, профессор Амбридж в книге напоминала большую бледную жабу. На голове всегда носила маленький черный бантик, похожий на муху. Лицо ее широкое и рыхлое, шея короткая, а глаза большие, круглые и слегка навыкате, рот огромный, а волосы кудрявые и коротко стриженные.

Шерлок Холмс

У Артура Конан Дойля Шерлок имеет тонкий орлиный нос и квадратный, чуть выступающий вперед подбородок.

Воланд

После прочтения «Мастера и Маргариты» мессира Воланда зрители ожидали увидеть в совсем ином образе: гладко выбритый брюнет лет сорока с кривым ртом, его правый глаз черный, а левый зеленый. Обе брови черные, но одна из них выше.