12 франшиз, которые Голливуд отказывается признавать, но пользователей не проведешь

Все уже привыкли к тому, что создатели фильмов копируют друг у друга сюжеты, а актеры нечасто меняют привычное амплуа. Но иногда это складывается в интересную картину. Когда, например, несколько кинолент кажутся частью одной франшизы, хотя на самом деле это не так. Недавно пользователи обсудили в треде такие совпадения, и некоторые их теории уж очень похожи на правду, а другие заставят широко улыбнуться.

AdMe.ru выделил самые популярные комментарии, и теперь нам сложно воспринимать эти ленты как самостоятельные произведения.

«Джанго освобожденный», «Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-стрит»

На обсуждение пользователей вдохновил Леонардо Ди Каприо. Актер считает, что эти картины являются неофициальной трилогией о богатстве и власти. Лента о Джанго рассказывает о временах рабовладельцев, «Гэтсби» — об эпохе бутлегеров, а «Волк» — о брокерах конца XX века. Фильмы вышли в этом порядке и один за другим, а роли тех самых бизнесменов исполнил сам Леонардо.

«Спасти рядового Райана», «Интерстеллар», «Марсианин»

Эти фильмы вполне можно объединить в трилогию под названием «Где вы оставили Мэтта Деймона на этот раз?». Правда, если в 1-й картине за его спасение сразу взялись бравые ребята, то в последующих ему уже приходилось выкручиваться самому.

«Престиж», «Рестлер», «Черный лебедь», «Одержимость»

«Франшиза» исследует тему непреодолимого влечения, захватывающего героев. Недаром «Рестлер» и «Черный лебедь» сняты одним режиссером — Дарреном Аронофски. Он, похоже, и сам одержим, так как 5 из семи его картин так или иначе посвящены этой теме.

Большинство комедий с Джимом Керри

Если смотреть на эти ленты с точки зрения психологии, то это «франшиза» о том, как у Джима Керри постепенно едет крыша. Разберем по порядку. «Эйс Вентура» — маниакальный синдром. «Я, снова я и Ирэн» — раздвоение личности. «Кабельщик» — шизофрения. «Вечное сияние чистого разума» и «Шоу Трумана» — уход от реальности с помощью создания альтернативных миров и изменения памяти. «Брюс Всемогущий» — субъект окончательно спятил, создал себе альтернативную вселенную и объявил себя в ней Богом.

«Заражение», «Дитя человеческое», «Дорога»

В этих фильмах можно усмотреть сходство сюжетов. Если в «Заражении» на человечество напал вирус, то в ленте «Дитя человеческое» мы видим его последствия: мир почти уничтожен, и из репродуктивных людей осталась всего одна женщина. «Дорога» приводит все эти события к мрачному финалу.

«Ледниковый период», «Титаник», «Сквозь снег»

Довольно сумасшедшая теория гласит о том, что это трилогия о захвате мира льдом. Действие «Ледникового периода» происходит 20 тыс. лет назад, когда герои впервые знакомятся со льдом и видят, на что он способен. В «Титанике» мы понимаем, что шутки с ним плохи, когда айсберг устраивает масштабную катастрофу. И, наконец, в ленте «Сквозь снег» лед почти полностью уничтожает человечество.

«Из машины», «Терминатор», «Матрица»

Эти фильмы объединяют истории об искусственном интеллекте (ИИ), захватывающем мир. «Из машины» можно рассматривать как приквел к «Терминатору», то есть создание первых ИИ и момент, когда они вышли из-под контроля. Но, похоже, Коннорам так и не удалось остановить восстание машин, и в «Матрице» они уже полностью захватили мир, поместив людей в искусственную реальность.

«Соучастник», «Драйв», «Стрингер»

Такая трилогия придется по душе любителям неонуара и криминала. Во всех этих картинах исследуется ночная жизнь Лос-Анджелеса, используются похожие приемы режиссуры и главными героями выступают социопаты. Если бы ленты официально значились трилогией, то ни у кого не возникло бы вопроса, в чем их сходство, хотя актеры и сюжеты совершенно разные.

«Немножко беременна», «Джуно», «Официантка»

2007 год в мире кинематографа, по всей видимости, посвятили теме нежелательной беременности. Эти фильмы вышли один за другим, имеют одинаковую завязку и представляют собой смесь драмы, мелодрамы и комедии. Сговор режиссеров это или случайность, но все 3 ленты отлично подойдут для вечернего киносеанса, если какую-то из них вы еще не видели.

«Скала», «Воздушная тюрьма», «Без лица»

В 1996 и 1997 годах Николас Кейдж снялся сразу в трех боевиках и сыграл там крутого парня. Мало, чтобы считать трилогией, но совпадения на этом не заканчиваются. Во всех этих картинах фигурирует бежевый автомобиль Volvo: в 1-м Кейдж упоминает, что ездит на нем; во 2-м сбрасывает на него преступника, а в 3-м сам в него садится. К слову, это первое появление актера в таком амплуа: до этого он играл в романтических комедиях, а теперь сразу заключил контракты на 3 похожие роли.

«Нефть», «Старикам тут не место», «Любой ценой»

Действие всех трех фильмов происходит в Техасе, и одной из главных тем здесь является жажда наживы. Также в них используются похожие кинематографические приемы: неспешный ритм повествования и открытые концовки. Две первые ленты, кстати, снимали параллельно в одном и том же месте. Во время работы над сценой сжигания нефтяной вышки дым окутал всю округу, и съемки картины «Старикам тут не место» пришлось приостановить.

Большинство фильмов с Лиамом Нисоном

Сами посудите, ведь это просто непрерывный рассказ о том, что происходит, когда вы бесите Лиама Нисона. В каждой картине кто-то переходит ему дорогу и познает его гнев: все три части «Заложницы», «Воздушный маршал», «Снегоуборщик», «Неизвестный»... Но сюжетно можно выделить отдельную трилогию. «Заложница 3» — Лиам теряет жену. «Схватка» — отправляется грустить в безлюдную местность. Он даже рассказывает, что потерял жену перед этим. «Бэтмен: Начало» — возвращается и создает команду борцов за справедливость.