12 пар звезд и их детей в одном и том же возрасте (Дочь Миллы Йовович — вылитая мама!)

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В наше время родители нередко сравнивают свои детские фото со снимками собственных детей. А иногда и выкладывают такие коллажи в соцсети на суд подписчиков, чтобы узнать, далеко ли упало яблоко от яблони. И звезды в этом — не исключение, ведь им генетика также преподносит сюрпризы.

AdMe.ru узнал, как выглядели знаменитости в том же возрасте, что и их отпрыски сейчас. Оцените, насколько интересными получились такие пары: некоторые действительно похожи друг на друга как две капли воды.

1. Милла Йовович и Эва Габо Андерсон

У модели и актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона 2 дочери. Младшей, Дашиэл Иден, 4 года, а старшей, Эве Габо, 12 лет. Именно она с каждым годом становится все больше похожей на свою знаменитую маму.

2. Анджелина Джоли и Шайло Джоли-Питт

Шайло стала первым общим биологическим ребенком в семье актеров Бреда Питта и Анджелины Джоли. Сейчас ей почти 13. Несмотря на короткую стрижку и мальчишеский стиль, многие называют ее копией своей мамы. В период отношений пара воспитывала приемных детей: Мэддокса Шивана (18 лет), Захару (14 лет), Пакса Тьена (16 лет), а также еще 2 собственных: близнецов Нокса Леона и Вивьен Маршелин (11 лет).

3. Бейонсе и Блю Айви Картер

Старшая дочь рэпера Джей-Зи и певицы Бейонсе — медийный ребенок. Родители часто берут ее на свои концерты и светские мероприятия. У 7-летней Блю Айви также есть брат Сэр и сестра Руми, которым скоро исполнится 2 года.

4. Виктория и Харпер Севен Бекхэм

7-летняя Харпер — самая младшая из детей футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм и их единственная дочь. С самого рождения родители не прятали ее от фотокамер, и сегодня снимки юной модницы постоянно оказываются в центре внимания СМИ.

5. Дэвид и Круз Бекхэмы

Круз — самый младший из братьев Бекхэм. Его назвали в честь близкого друга семьи, актера Тома Круза. 14-летний юноша всерьез увлекается музыкой. Уже в возрасте 11 лет он выпустил свою дебютную песню.

6. Дрю Бэрримор и Олив Бэрримор-Копельман

У актрисы Дрю Бэрримор и арт-консультанта Уилла Копельмана 2 дочери: Олив (8 лет) и Фрэнки (5 лет). Сама Дрю попала на экраны телевизоров, когда ей было всего 11 месяцев. Но недавно в одном из интервью заявила, что не хочет, чтобы ее дети снимались в кино. По крайней мере, речь идет о раннем возрасте.

7. Ким Кардашьян и Норт Уэст

5-летняя Норт, старшая дочь рэпера Канье Уэста и звезды телешоу Ким Кардашьян, — модница, любимица СМИ и светских мероприятий. У нее также есть младшие брат Сейнт (3 года) и сестра Чикаго (1 год).

8. Дженнифер Лопес и Эмма Мерибел Муньис

В 2008 году у музыканта Марка Энтони (Марко Антонио Муньис Руис) и певицы Дженнифер Лопес появились близнецы Максимиллиан Дэвид и Эмма Мерибел. Их мама нередко делится совместными фото на своей странице в соцсетях. Примечательно, что появление двойни в роду Лопес — достаточно привычное дело.

9. Джессика Симпсон и Максвелл Дрю Джонсон

Натуральная блондинка, 7-летняя Максвелл, — старшая дочь футболиста Эрика Джонсона и певицы Джессики Симпсон. Также у пары есть сын Эйс (6 лет). А всего месяц назад появилась на свет еще одна дочка, Берди Мэй. На своей странице в соцсетях Джессика охотно делится не только фотографиями детей, но и подробностями своей недавней беременности.

10. Дженнифер Гарнер и Вайолет Энн Аффлек

Сейчас старшей дочери актеров Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер уже 14 лет. Родители стараются не выкладывать фото детей в соцсети. Но даже по весьма немногочисленным фото журналистов и папарацци можно увидеть, насколько похожи Дженнифер и Вайолет. Кроме того, за время брака у пары родились дети Серафина (10 лет) и Сэмюэль (7 лет).

11. Джош и Эксл Джек Дюамель

5 лет назад, сразу после своего рождения, сын актера Джоша Дюамеля и певицы Ферги быстро прославился в зарубежных СМИ благодаря своему необычному имени. А назвали малыша в честь Эксла Роуза, солиста группы Guns N’ Roses.

12. Орландо и Флинн Блум

Родители 8-летнего Флинна, Орландо Блум и Миранда Керр, тщательно оберегают своего общего ребенка от посторонних глаз. Модель не выкладывает снимки с ним на страницах в социальных сетях, а актер на фото закрывает лицо мальчика стикерами. Зато Флинн является одним из любимцев папарацци, которые успели сделать немало милых кадров, особенно в раннем возрасте.