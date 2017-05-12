12 фото о том, как бы выглядели звезды, если бы сменили пол
По роду своей деятельности знаменитостям часто приходится менять образы, перевоплощаться до неузнаваемости и даже временно менять пол ради крутых проектов с помощью грима и костюмов.
AdMe.ru решил пофантазировать о том, как бы выглядели известные мужчины, если бы родились женщинами, и наоборот.
Бенедикт Камбербэтч
Тильда Суинтон
Кейт Уинслет
Джеймс МакЭвой
Джозеф Гордон-Левитт
Кира Найтли
Киану Ривз
Шарлиз Терон
Эмилия Кларк
Дэниэл Рэдклифф
Джаред Лето
Элайджа Вуд
Фото на превью Aurore Marachel/Abacapress.com/eastnews