12 фото о том, как бы выглядели звезды, если бы сменили пол

По роду своей деятельности знаменитостям часто приходится менять образы, перевоплощаться до неузнаваемости и даже временно менять пол ради крутых проектов с помощью грима и костюмов.

AdMe.ru решил пофантазировать о том, как бы выглядели известные мужчины, если бы родились женщинами, и наоборот.

Бенедикт Камбербэтч

Тильда Суинтон

Кейт Уинслет

Джеймс МакЭвой

Джозеф Гордон-Левитт

Кира Найтли

Киану Ривз

Шарлиз Терон

Эмилия Кларк

Дэниэл Рэдклифф

Джаред Лето

Элайджа Вуд

Фото на превью Aurore Marachel/Abacapress.com/eastnews

12 На склад!
28 Комментарии

Это вообще реально?!

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