12 фото о том, как бы выглядели звезды, если бы сменили пол

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По роду своей деятельности знаменитостям часто приходится менять образы, перевоплощаться до неузнаваемости и даже временно менять пол ради крутых проектов с помощью грима и костюмов.

AdMe.ru решил пофантазировать о том, как бы выглядели известные мужчины, если бы родились женщинами, и наоборот.