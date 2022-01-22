12 фильмов, в которых режиссеры ловко спрятали известных людей. А мы узнали об этом только из титров

Камео — это небольшие роли в кино или сериалах, исполненные известными людьми: музыкантами, писателями, режиссерами и даже предпринимателями. Такие появления звезд на экране становятся этакими вишенками на торте, даря зрителям дополнительную долю положительных эмоций. А бывает так, что для того, чтобы узнать знаменитостей в кадре, поклонникам требуется лишняя подсказка.

Мы в AdMe.ru не перестаем поражаться умению режиссеров ловко прятать приглашенных актеров в своих проектах и собрали 12 неожиданных камео. А в конце статьи мы расскажем о наиболее необычной роли звезды «Матрицы» Хьюго Уивинга.

Джефф Безос — «Стартрек: Бесконечность»

Распознать Джеффа Безоса в роли служащего Звездного флота просто невозможно, но будьте уверены: за толстым слоем грима скрывается именно основатель Amazon. Предприниматель является большим фанатом франшизы «Стартрек», поэтому засветиться в фильме, пусть даже в очень маленьком эпизоде, было для него честью.

Крис Айзек — «Молчание ягнят»

Американский музыкант Крис Айзек, известный по хиту «Wicked Game», появился в нашумевшем триллере в небольшой роли командира отряда спецназа (да-да, того самого, что охранял Ганнибала Лектера).

Леди Гага — «Люди в черном — 3»

Задолго до мирового признания в качестве актрисы Леди Гага исполняла в кино самые что ни на есть эпизодические роли. В 2012 году певица буквально на мгновение появилась в кадре третьей части «Людей в черном», воплотив инопланетного пришельца. Для этого ей даже не пришлось менять облик.

Игги Поп — «Мертвец»

Фильмография Игги Попа насчитывает несколько кинокартин. Но, пожалуй, больше всего рок-бунтарю удалось удивить поклонников ролью проповедника в вестерне авторства Джима Джармуша.

Мартин Скорсезе — «Эпоха невинности»

Режиссеры часто украшают собственные фильмы своим участием. Вот и Мартин Скорсезе не смог удержаться перед этим соблазном, сыграв фотографа в одной из сцен культовой мелодрамы.

Тейлор Свифт — «C.S.I.: Место преступления»

Певица исполнила роль девушки-подростка в одном из эпизодов детективного сериала в 2009 году, представ на экране в непривычном для себя образе брюнетки.

Мик Джаггер — «Ограбление на Бейкер-стрит»

Роль Мика Джаггера в криминальном триллере «Ограбление на Бейкер-стрит» скромнейшая. Музыкант сыграл банковского клерка, появившись в кадре всего лишь на пару секунд.

Мэрилин Мэнсон — «Клубная мания» и «Не телевидение, а просто кошмар!»

Мэрилин Мэнсон удивляет фанатов не только на сцене, но и на экране. Чего только стоят его роли в трагикомедии «Клубная мания» и комедийном сериале «Не телевидение, а просто кошмар!».

Карди Би — «Форсаж-9»

Роль Карди Би в свежем фильме франшизы небольшая, но очень яркая. Хип-хоп-исполнительница сыграла давнюю подругу Доминика по имени Лейси.

Рики Мартин — «Американская история преступлений»

Во втором сезоне сериала, посвященном загадочному убийству Джанни Версаче, певец примерил на себя образ убитого горем манекенщика и близкого друга дизайнера — Антонио Д’Амико. К слову, справился со своей задачей Мартин на пять с плюсом.

Кристина Агилера — Зои

Роль андроида по имени Джевелс в научно-фантастической драме «Зои» стала второй в кинокарьере Кристины. Компанию певице в фильме составили такие звезды экрана, как Юэн Макгрегор и Леа Сейду.

Стивен Кинг — «Оно-2»

«Король ужасов» часто появляется в экранизациях своих книг. В фильме «Оно-2» его можно увидеть в роли хозяина магазина антиквариата и подержанных вещей, у которого Билл Денбро покупает детский велосипед.

Бонус

Фильмография Хьюго Уивинга полна ярких перевоплощений. Однако наибольшего внимания определенно заслуживает роль ищущего приключений актера Митци в трагикомедии «Приключения Присциллы, королевы пустыни», которая является одной из первых в карьере звезды. Кто бы мог подумать, что спустя годы этот красавчик в розовом парике воплотит на экране главного антагониста «Матрицы».