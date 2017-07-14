12 фильмов, в которых обыграно фамильное сходство

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Вы замечали, как бывают удивительно похожи актеры, исполняющие роли главного героя и его же в детстве? Или героя и его ребенка? Оказывается, некоторых из них связывает кровное родство и в реальной жизни. AdMe.ru составил подборку фильмов, в которых семейное сходство было использовано режиссерами на 100 %.

Мерил Стрип и Мэми Гаммер Вечер (Evening), 2007

«Вечер» — мелодрама, в которой роль Лилы Уиттенборн разделили между собой мать и дочь — Мерил Стрип и Мэми Гаммер. Мэми не только похожа на мать внешне, но и, как оказалось, унаследовала актерский талант.

Лори Меткалф и Зои Перри Теория Большого взрыва (The Big Bang Theory), 2007

Молодой Шелдон (Young Sheldon), 2017

Зои Перри и Лори Меткалф сыграли Мэри Купер, маму Шелдона, в разном возрасте в «Теории Большого взрыва» и в приквеле сериала — «Молодом Шелдоне». Это не первая работа мамы и дочери над одной ролью: Зои играла героиню своей мамы в молодости в сериале «Розанн».

Дэша Поланко и Дэсани Кристалл Гонсалес Оранжевый — хит сезона (Orange Is the New Black), 2013

Не удивляйтесь завораживающему сходству актрис, исполняющих роль Дайнары Диас в разном возрасте, в сериале — это мама и дочка.

Кейт Бекинсейл и Лили Мо Шин Другой мир: Эволюция (Underworld: Evolution), 2006

В одном эпизоде этого фантастического фильма роль юной Селин сыграла дочь Кейт Бекинсейл — Лили Мо Шин. Кстати, в картине занят и отец малышки — Майкл Шин. Он исполнил роль предводителя клана оборотней.

Роберт Дауни — младший и Индио Фалконер Дауни Поцелуй навылет (Kiss Kiss Bang Bang), 2005

В этой черной комедии 2005 года сын Роберта Дауни — младшего Индио Фалконер Дауни сыграл юного мошенника Гарри Локхарта.

Сьюзан Сарандон и Ева Амурри Папа, досвидос (That’s My Boy), 2012

Дочь Сьюзан Сарандон Ева Амурри несколько раз «омолаживала» героинь своей мамы. В криминальной драме «Мертвец идет» (Dead Man Walking) ее можно увидеть в роли молодой сестры Хелен. А в фильме «Папа, досвидос» Ева сыграла молодую Мэри Макгеррикл.

Родственные связи актеров в жизни иногда переносятся на экран. И тогда семейное сходство только играет режиссеру на руку.

Тиль Швайгер и Эмма Швайгер Мед в голове (Honig Im Kopf), 2014

В этой трагикомедии роли отца и дочери исполняют... отец и дочь — Тиль Швайгер и Эмма Швайгер. Кстати, в фильме «Безбашенный Ник» принимала участие другая дочь Швайгера — Луна — и тоже сыграла... угадайте кого? Правильно: дочку главного героя.

Уилл Смит и Джейден Смит После нашей эры (After Earth), 2013

Уилл Смит и Джейден Смит снялись в роли отца и сына в фантастическом фильме-катастрофе «После нашей эры». Тот случай, когда удачнее актера на роль сына не подобрать: и внешние данные, и жесты...

Джерри Стиллер и Бен Стиллер Девушка моих кошмаров (The Heartbreak Kid), 2007

В семье Стиллеров талант передается из поколения в поколение. Правда, отец Бена Стиллера Джерри снимается уже не так часто, зато сын всегда может рассчитывать на присутствие родителя в фильме. В «Девушке моих кошмаров» Бен и Джерри сыграли отца и сына.

Деми Мур и Румер Уиллис Стриптиз (Striptease), 1996

Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса уже давно заявили о себе в мире кино. «Стриптиз» стал вторым фильмом, в котором снялась старшая, талантливая не по годам Румер Уиллис. Она сыграла дочь главной героини, танцовщицы Эрин Гран.

Галина Логинова и Милла Йовович Выкрутасы, 2011

«Выкрутасы» — еще один пример работы зведной пары мамы и дочери, перенесших родственные отношения в кино. Роль матери главной героини Миллы Йовович Надежды сыграла Галина Логинова, мама Миллы.

Кирк Дуглас, Майкл Дуглас, Кэмерон Дуглас Семейные ценности (It Runs in the Family), 2003

В «Семейных ценностях» знаменитая актерская семья Дугласов собралась чуть ли не в полном составе: Майкл и Кэмерон играют сына и внука героя Митчела Громберга (Кирк Дуглас). В фильме можно заметить и жену старшего Дугласа — Диану в роли Эвелин Громберг.