12 фильмов, в которых количество звезд превышает все допустимые нормы

Мир кинематографа разнообразен и непредсказуем: никогда нельзя быть уверенным, какой из выбранных фильмов окажется по душе. Но все же есть критерий, благодаря которому шансы на успех растут в геометрической прогрессии: хорошо подобранный актерский состав.

Сегодня мы в AdMe.ru решили устроить марафон фильмов, в которых режиссеры собрали самых прославленных актеров и актрис. И не прогадали.

Черный дрозд (2019)

Многочисленные родственники собираются за праздничным столом — из-за болезни матери было принято решение отметить Рождество летом. И все шло так, как и было запланировано, пока во время ужина не начали всплывать семейные тайны. Несмотря на, казалось бы, не самый динамичный сюжет, скучно не будет ни на минуту — с таким-то кастом. В ролях: Кейт Уинслет, Сьюзан Сарандон, Сэм Нил, Линдси Дункан. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Рейтинг IMDb — 6,5

Сиротский Бруклин (2019)

Частный детектив с синдромом Туретта по имени Лайонел Эссрог занимается расследованием сложного преступления. В запасе у него всего пара-тройка зацепок, и полагаться он может лишь на свой ум и аналитические способности. В ходе расследования он оказывается вовлечен в лабиринт из тщательно скрываемых тайн, о которых ранее не мог и подозревать. Саспенс и атмосферу Нью-Йорка середины XX века мастерски смогли передать признанные герои Голливуда. В ролях: Эдвард Нортон, Алек Болдуин, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис, Итан Сапли. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Рейтинг IMDb — 6,8

1917 (2019)

В разгар Первой мировой солдат британской армии Блэйк и его сослуживец отправляются на чрезвычайно опасное задание — они должны доставить приказ об отступлении, и от их действий зависят жизни 1 600 человек, в том числе и брата Блэйка. Режиссерская работа и непревзойденная игра актеров помогли картине получить сразу 3 «Оскара». В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Джордж Маккэй, Эндрю Скотт, Колин Ферт. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Рейтинг IMDb — 8,3

Счастливое число Слевина (2006)

У парня по имени Слевин, похоже, в жизни наступила черная полоса: его бросила девушка, он потерял и дом, и работу. Его знакомый Ник, уезжая из города, предлагает Слевину пожить в его квартире. Слевин соглашается, но, оказывается, на этом его злоключения только начинаются. Создатели картины постарались не только над сценарием, но и над подбором актеров — звездный состав сделал ленту по-настоящему запоминающейся. В ролях: Брюс Уиллис, Люси Лью, Морган Фримен, Бен Кингсли, Стэнли Туччи. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

Рейтинг IMDb — 7,7

Дождливый день в Нью-Йорке (2019)

В этой романтической комедии Вуди Аллен собрал даже не одно поколение любимчиков зрителей. И это, разумеется, принесло свои плоды. Картина повествует о молодом студенте Гэтсби, который мечтает показать девушке свой город, но судьба сталкивает его со старой знакомой, и это переворачивает с ног на голову все его планы. В ролях: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Рейтинг IMDb — 6,5

Маленькие женщины (2019)

Экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт о жизни четырех сестер получила сразу 6 номинаций на «Оскар», но зрители не удивились, ведь персонажей романа на экране воплощали настоящие мастера и мастерицы своего дела. И при бюджете в $ 40 млн фильм собрал в прокате почти $ 217 млн. В ролях: Мерил Стрип, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Лора Дерн, Тимоти Шаламе. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Рейтинг IMDb — 7,8

Афера по-американски (2013)

Фильм рассказывает о нескольких мошенниках, которые вынуждены сотрудничать с государством для того, чтобы помочь обезвредить более крупную рыбу мира подпольного бизнеса. Поистине блестящий каст помог картине получить 10 номинаций на премию «Оскар». В ролях: Кристиан Бейл, Эми Адамс, Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 7,2

Побочный эффект (2013)

У Эмили в жизни не все гладко: супруг в тюрьме, психическое здоровье расшатано. Она ходит к терапевту и принимает антидепрессанты, но лекарства помогают недостаточно хорошо. Отчаявшись, Эмили решает попробовать новый экспериментальный препарат... Лента получила теплые отзывы критиков, и мы понимаем за что — взгляните только на актерский состав. В ролях: Джуд Лоу, Руни Мара, Кэтрин Зета-Джонс, Ченнинг Татум. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Рейтинг IMDb — 7,1

Магнолия (1999)

По воле высших сил и случайностей в один прекрасный день судьбы нескольких совершенно не связанных друг с другом человек переплетаются, и это приводит к поистине неожиданным последствиям. Режиссер задействовал в этой картине сразу нескольких именитых актеров. В ролях: Том Круз, Джулианна Мур, Уильям Х. Мэйси. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Рейтинг IMDb — 8,0

Разбирая Гарри (1997)

Кинофильм Вуди Аллена в лучших традициях своего жанра — романтическая комедия о молодом писателе, который вконец запутался в отношениях с противоположным полом. Одну из главных ролей сыграл сам режиссер, но и другие персонажи воплощены в жизнь настоящими звездами экрана. В ролях: Вуди Аллен, Джуди Дэвис, Тоби Магуайр, Деми Мур, Робин Уильямс. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Рейтинг IMDb — 7,4

Фокус (2015)

Лента повествует об опытном аферисте, который неожиданно для себя влюбляется в девушку, делающую первые шаги на этом нечестном поприще. Настоящие проблемы у новоиспеченной пары возникают, когда они начинают понимать, что чувства мешают их бизнесу. Планировалось, что главные роли исполнят Райан Гослинг и Эмма Стоун, но они не смогли принять участие в съемках. Однако новый актерский состав не уступил прежнему в количестве звезд. В ролях: Уилл Смит, Марго Робби, Родриго Санторо. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 6,6

Защитник (2016)

В центре сюжета — история опытного адвоката, который пытается спасти от заключения своего клиента, выпускника школы. Паренька обвиняют в тяжком преступлении, но сам он почему-то наотрез отказывается сотрудничать со своим адвокатом и не говорит ни слова. На эту напряженную драму стоит обратить внимание тем, кому по душе интеллектуальные детективы и первоклассная актерская игра. В ролях: Киану Ривз, Рене Зеллвегер, Гугу Эмбата-Ро, Джеймс Белуши, Кристофер Берри. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

Рейтинг IMDb — 6,2