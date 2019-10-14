12 фильмов, в которые киностудии не верили и выделили копеечный бюджет. А они разорвали кинотеатры мира

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В индустрии кино деньги решают если не все, то многое. Подающие надежды режиссеры могут годами обивать пороги фондов и, сдавшись, сложить перспективные идеи в долгий ящик, попытаться снять что-то за гроши или оставить надежду показать миру свое творчество. Но зрители и критики непостоянны в своих предпочтениях, и картина, которую поначалу никто не воспринимал всерьез, может стать настоящим хитом.

Мы в AdMe.ru считаем, что интересная задумка и талантливая игра актеров может с лихвой компенсировать недостаток денег. Наша сегодняшняя подборка посвящена фильмам со скромным бюджетом, которые смогли завоевать любовь киноманов во всем мире.

1. Одержимость (2014)

Драматическая картина об отчаянном барабанщике завоевала 3 «Оскара» и «Золотой глобус». Поначалу в идею молодого режиссера Дэмьена Шазелла, который позже снял нашумевший «Ла-Ла Ленд», никто не верил: музыкальный триллер казался кинодельцам бесперспективным. Вряд ли зрителям было бы интересно разбираться в хитросплетениях отношений между 19-летним ударником и руководителем джазового коллектива. Но Шазелл решил выпустить короткометражку с одной из сцен будущего детища и не прогадал: ему досталась премия на кинофестивале независимого кино «Санденс». После этого долгие попытки превратить «Одержимость» в полный метр увенчались успехом: новоиспеченная кинолента стала настоящим хитом и попала в число 10 лучших фильмов 2014 года. Фильм получился намного напряженнее, чем можно было ожидать от истории о становлении юного таланта, а также он напрочь лишен слащавости, которая характерна для картин подобного рода. В харизме и реалистичности персонажей не приходится сомневаться ни на секунду.

2. Прочь (2017)

Этот малобюджетный сатирический детектив режиссера-новичка сумел одержать победу по всем фронтам, завоевав «Оскар» за лучший сценарий, а также отметившись в номинациях «Лучший актер», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль». Изначально на идею никто не делал ставок: сюжет представляет собой мешанину из жанров, объединяя черную комедию, триллер и хоррор, при этом фильм поднимает проблемы неравенства, присущие социальной драме. Такую картину сложно характеризовать и оценивать, к тому же не совсем ясно, на какую целевую аудиторию она рассчитана. Например, любители экшена могли счесть фильм слишком затянутым из-за того, что в нем только один сюжетный твист, да и тот выявляется незадолго до финала. Тем не менее зрители и критики не только простили фильму разноплановость, но и сочли это кинотворение настоящим авторским триллером.

3. Миллионер из трущоб (2008)

В основу этой криминальной мелодрамы лег бестселлер индийского писателя и дипломата Викаса Сварупа. Книга рассказывает о молодом необразованном юноше, которому посчастливилось участвовать в денежной интеллектуальной телевикторине. Задумка изначально была неоднозначной: режиссер Дэнни Бойл, знакомый зрителям по фильмам «На игле» и «Пляж», решил скрестить Болливуд с Голливудом. Получилась классическая сказка о бедном, но честном парне, который в итоге добивается больших высот, своеобразная история Золушки, которых на «Фабрике грез» пруд пруди. Однако фильм о сбывшихся надеждах простого человека из народа принес создателям множество наград, среди которых несколько «Оскаров», «Золотых глобусов», а также премию Гильдии киноактеров США. Создатели гармонично совместили драму об индийских трущобах со сказочной мелодрамой, которая оставляет после просмотра веру в лучшее.

4. Моя большая греческая свадьба (2002)

Создателям удалось снять легкую романтическую комедию, которая оказалась интересна не только основной целевой аудитории, то есть грекам. Сюжет не блещет оригинальностью: все события развиваются вокруг молодой гречанки, которая влюбляется в американца и вызывает переполох в своей большой семье. Теперь ее избраннику нужно как-то суметь влиться в чужеродную культуру. Персонажи фильма довольно карикатурны, а сама пышная свадьба в финале показана очень схематично. Тем не менее все клише сглаживаются искрометным юмором, который по достоинству оценили зрители и критики. К тому же, где бы ты ни жил, шумное торжество бракосочетания со всеми вытекающими последствиями знакомо каждому — все это и делает фильм таким родным и близким. В этом и есть секрет магии кино, благодаря которому создатели «Моей большой греческой свадьбы» прямо-таки озолотились вопреки более чем скромному бюджету и отсутствию замысловатых сюжетных поворотов.

5. Паранормальное явление (2007)

Этот малобюджетный хоррор был снят в псевдодокументальном стиле. Особых надежд на успех картины не возлагалось: все-таки создатели выбрали жанр на любителя. К тому же фильм делался буквально на коленке: съемки, которые проходили в доме режиссера, заняли всего неделю. Но именно за счет псевдодокументальности «Паранормальному явлению» удалось пощекотать нервы зрителям. Незамысловатый на первый взгляд ужастик принес феноменальные кассовые сборы, а также был отмечен множеством восторженных отзывов. Как гласит рецензия c тематического сайта, посвященного хоррорам, «„Паранормальное явление“ — один из самых пугающих фильмов всех времен. Вы гарантированно испытаете шок и потрясение».

6. Сплит (2016)

Сложный психологический триллер, далекий от понятия «блокбастер», был неожиданно тепло встречен в мировом прокате. А все потому, что над картиной работали настоящие корифеи: режиссер М.Найт Шьямалан, известный по таким фильмам, как «Стюарт Литтл», «Шестое чувство» и «После нашей эры», а также звезда Джеймс Макэвой, который уже играл персонажа со множественной личностью в экранизации романа Ирвина Уэлша «Грязь». Сама судьба Билли Миллигана, которому посвящена картина, очень любопытна. И режиссеру удалось не только рассказать о человеке, которому уже была посвящена уйма документальных фильмов, по-новому, но и сконструировать из истории болезни очень интригующее художественное произведение. Согласитесь, с трудом верится в то, что у такого хита был несоизмеримо мизерный бюджет, правда?

7. Трудности перевода (2003)

История о встрече двух одиночеств в исполнении Билла Мюррея и Скарлетт Йоханссон взорвала мировые кинофестивали. Вообще самому жанру «Трудностей перевода» невозможно дать определение: для комедии в ленте маловато ироничных эпизодов, для мелодрамы она слишком жизненна и реалистична, драмой ее тоже не назовешь: сказывается недостаток бурных эмоций и проникновенных диалогов. Тем не менее критики отмечали, что у режиссера Софии Копполы получилась противоречивая, но гармоничная картина, в которой есть место и юмору, и переживаниям. Причина успеха фильма в том, что он отображает жизнь без прикрас: герои не выхолощенные и не изображают на экране мексиканские страсти. Таких, как они, можно узнать в любом прохожем, а подобные романы завязываются между обычными людьми сплошь и рядом.

8. Умница Уилл Хантинг (1997)

Драма о талантливом математике, включенная в список 250 лучших фильмов по версии IMDb, также принесла создателям 9 номинаций на «Оскар». В целом голливудский стандарт умника — это сумасшедший гений или мафиози, а поскольку герой Мэтта Деймона не относится ни к тем, ни к другим, особых надежд на успех картины никто не возлагал. Однако сюжет, главная мысль которого заключается в том, что одаренность не решает проблем, а подчас создает еще больше трудностей, пришелся по душе киноманам.Чтобы проследить за судьбой человека-феномена, не покидающего кабинет психолога, зрители толпами бежали в кинотеатры.

9. Маленькая мисс Счастье (2006)

Фильму о том, как вся семья сплотилась ради осуществления мечты маленькой девочки по имени Олив, не пророчили большое будущее: все-таки сюжет не блещет новизной. Персонажи и события довольно клишированные: озлобленный на мир юноша-подросток, горемыка, учащий всех добиваться успеха в жизни, дорожные приключения, столкновения с копами... Все это заставляет в очередной раз испытать эффект дежавю. Однако никто из задействованных в создании этой картины не остался без одобрения критиков: фильм получил награды за лучший сценарий, актерский состав, саундтрек. Исполнительница главной роли также удостоилась специального приза в своей возрастной категории — среди актеров до 10 лет. В целом картине помогли блеснуть 2 фактора: талантливая игра Эбигейл Брейслин и искрометное высмеивание такого спорного явления, как детские конкурсы красоты.

10. Судная ночь (2013)

Хотя среди современных зрителей не особенно популярны антиутопии, фантастический триллер с Итаном Хоуком заставил киноманов по всему миру с интересом прильнуть к экранам. Режиссеру, который вдохновлялся работами Стенли Кубрика, Дэвида Финчера, а также сериалом «Звездный путь», удалось увлекательно рассказать о разрушительных последствиях экономического краха в США.

11. Не дыши (2016)

Этот малобюджетный триллер оказался неожиданным хитом, получив 3 тематические кинонаграды. Режиссером картины стал Федерико Альварес, благодаря которому несколько лет назад состоялся перезапуск культового фильма ужасов «Зловещие мертвецы». Сюжет довольно грубо нарушает законы жанра: сочувствия к главным героям, оказавшимся в замкнутом пространстве, не возникает. Да и откуда ему взяться, если они украли деньги у одинокого ветерана иракской войны? К тому же в фильме много банальных деталей: геройствующий ботаник, напуганная девушка и загадочный и страшный дом. Но все недостатки компенсируются талантливой игрой Стивена Лэнга, способного скрасить любой фильм,а также превосходной динамикой.

12. Ведьма (2015)

Сюжет, посвященный мистицизму в пуританской Америке XVII века, заведомо не кажется жизнеспособным для современного кино. К тому же этот малобюджетный фильм ужасов стал для режиссера Роберта Эггерса дебютным. Но раскрутить картину помог фестиваль «Санденс», который можно считать настоящей кузницей кадров. Создателю удалось найти независимого прокатчика, а позже и мирового. Похоже, «копеечные» хорроры становятся глобальным трендом. Нужно отметить, что к созданию «Ведьмы» подошли очень кропотливо: для большего реализма использовалось естественное освещение, например свечи, а для создания костюмов применялись только те ткани, которые были в ходу в те времена. Маленький бюджет побудил изучить историю одежды того времени до мельчайших деталей, чтобы максимально снизить затраты.