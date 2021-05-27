12 фильмов, снятых в стиле ретро, да так умело, что ваш внутренний эстет будет аплодировать стоя

Порой нам очень хочется заглянуть хоть ненадолго в другую эпоху и узнать, какими были, например, знаменитые ревущие двадцатые. Машину времени, конечно, еще не изобрели, но сейчас такой машиной могут послужить фильмы, снятые в стилистике прошлого и повествующие о событиях, происходивших в то или иное время.

AdMe.ru публикует подборку фильмов, которые способны на пару часов перенести зрителя в прошлое и порадовать любого эстета своей атмосферой.

Таинственный Альберт Ноббс, 2011

Альберт Ноббс ведет затворнический образ жизни, не заводит друзей и не общается с окружающими. Он тихо работает, собирая деньги, чтобы исполнить свою мечту и открыть лавку. Казалось бы, обычный человек, но вот только у Альберта есть секрет, который назвать обычным никак не получается. Рейтинг IMDb — 6,7

Искатель воды, 2014

Во время Первой мировой войны в битве на Галлипольском полуострове пропадают без вести 3 сына главного героя. Его жена не справляется с утратой и уходит из жизни, тогда мужчина решает во что бы то ни стало отправиться на место событий и найти своих детей. Чужая страна встречает героя недоброжелательно, но его это не останавливает. Рейтинг IMDb — 7

Тюльпанная лихорадка, 2017

Красивая историческая драма перенесет нас в Нидерланды XVII века. Молодой художник по имени Ян прибывает в дом бюргера, чтобы написать портрет его жены Софии, но между ним и женщиной вдруг вспыхивают сильные чувства. Мечтая уехать подальше от опостылевшего супруга, София решается на обман. Рейтинг IMDb — 6,2

Американская пастораль, 2016

Сеймур — примерный семьянин, унаследовавший от отца небольшую фабрику — наслаждается мирной жизнью и процветанием. Он женат на красавице, не беден, и у него есть чудесная дочь. Однако наступают нестабильные 1960-е, и идеальная картинка мира Сеймура рушится. Но главным испытанием для него становятся политические взгляды родной дочери. Рейтинг IMDb — 6,1

Лондонские каникулы, 2015

Великобритания празднует окончание Второй мировой войны. В этот день королевская чета хоть и с неохотой, но разрешает будущей королеве Елизавете и ее сестре Маргарет покинуть Букингемский дворец в сопровождении охраны, чтобы принцессы могли принять участие в народных гуляниях. Но девушки, разумеется, умудряются ускользнуть от сопровождающих. Рейтинг IMDb — 6,5

Возмущение, 2016

Начало 1950-х. Юноша Маркус родился в самой обычной семье. Его отец работает мясником, а сам Маркус помогает ему в мясной лавке и с нетерпением ждет поступления в колледж, мечтая начать новую жизнь. Но эта жизнь оказывается вовсе не такой радостной, какой представлял ее Маркус: ему предстоит столкнуться с устаревшими принципами, с трудностями взросления и первой влюбленности. Рейтинг IMDb — 6,8

Любовь Сильви, 2020

Сильви мечтает попасть на телевидение, а пока что работает в музыкальном магазине своего отца и ждет с фронта жениха. Однажды девушка знакомится с Робертом — талантливым саксофонистом, устроившимся в этот же магазин на подработку. Между молодыми людьми завязывается дружба, но их отношения заканчиваются, когда кончается лето. Спустя много лет Сильви и Роберт снова встречаются и понимают, что чувства не угасли. Рейтинг IMDb — 6,8

Пойми меня, если сможешь, 2014

Неспешная трогательная драма с незабываемой атмосферой 1980-х. У юной Арии есть все, чего только можно пожелать: родители-звезды, красивая одежда и неограниченные деньги на карманные расходы. Но счастливой ее это не делает: родители разводятся и бурно выясняют отношения, одноклассники завидуют ее богатству, и до девочки никому нет дела. Ария отправляется в одиночку бродить по улицам, взяв с собой любимого черного кота. Рейтинг IMDb — 6,7

Легенда, 2015

Фильм повествует о братьях Крэй — двух легендарных фигурах британского преступного мира 1950-х и 1960-х. Реджи пытается строить отношения с девушкой, а Рональд занимается продвижением семейного бизнеса. Однако криминальная империя в руках братьев все равно находится под угрозой. Рейтинг IMDb — 6,9

Королева и страна, 2014

Юноша по имени Билл призван на службу в армию. В тренировочном лагере он быстро находит общий язык с другим призывником, Перси. Вместе они противостоят своему малоприятному начальнику — сержанту-майору Брэдли, а в свободное время ищут приключений в городе и, конечно, встречают очаровательных девушек. Этот фильм — продолжение картины «Надежда и слава». Рейтинг IMDb — 6,2

Цветы на чердаке, 2014

Корин потеряла мужа и осталась одна с 4 детьми. Оставшись без денег и без работы, она вынуждена вернуться в дом своих родителей — людей очень богатых, но жестоких и беспринципных. Фильм снят по одноименному роману Вирджинии Эндрюс. Рейтинг IMDb — 6,1

Желая и надеясь, 2014

Этот фильм — яркий и праздничный кусочек жизни 1960-х. Главный герой — ученик приходской школы Феликс. Он учится в 5-м классе, и все внимание достается не ему, а его популярной двоюродной сестре. Но все меняется, когда незадолго до рождественских праздников в школу приходят новая учительница мадам Фрешетт и ученица из другой страны. Рейтинг IMDb — 6,6