12 фильмов с низким бюджетом, которые доказали, что для создания хита деньги не главное

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В современном кинематографе деньги имеют большое значение. Бюджетом в $ 2–3 млн никого не удивишь и, как считают киношники, зрителя не заинтересуешь. В этом есть резон: мы привыкли к зрелищным картинам с мощными спецэффектами, впечатляющими костюмами и масштабными сценами. Но бывают и другие фильмы — снятые в условиях экономии, но при этом не лишенные шарма и цепляющей истории. Поэтому мы так любим, например, «Грязные танцы», «Карты, деньги, два ствола» и «Рокки».

В доказательство AdMe.ru отобрал 12 картин со скромным бюджетом, которые неожиданно для всех снискали зрительскую любовь, а аудитория активно проголосовала за них рублем.

1. Карты, деньги, два ствола (1998)

Бюджет: $ 1 млн

Сборы: $ 25 млн

«Карты, деньги, два ствола» — первый полный метр Гая Ричи, который до этого работал клипмейкером. История про четверку парней, накопивших деньги, чтобы сыграть с опытным шулером, приглянулась не всем критикам. Некоторые из них назвали картину вторичной, кивая в сторону «Криминального чтива». А вот обычные зрители пришли в восторг от картины. В мировом прокате кино собрало $ 25 млн, что для фильма из Великобритании было серьезнейшим успехом. Кроме того, фильм получил 12 наград в сфере киноискусства.

2. Грязные танцы (1987)

Бюджет: $ 6 млн

Сборы: $ 214 млн

Мелодрама с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей о 2 молодых людях из разных социальных слоев изначально задумывалась как малобюджетная, но вдруг сорвала одну из самых больших касс. Лента стала первым фильмом для домашнего просмотра, чьи копии купили в количестве около полумиллиона. Саундтрек к картине стал платиновым, а финальная песня получила «Оскар», «Золотой глобус» и премию «Грэмми» за лучший дуэт.

3. Безумный Макс (1979)

Бюджет: $ 300 тыс.

Сборы: более $ 100 млн

Боевик Джорджа Миллера «Безумный Макс» называют одним из лучших произведений в жанре дизельпанк (это фильмы, которые погружают в мир, базирующийся на технологиях уровня двух мировых войн). Сюжет отправляет зрителя в недалекое будущее, где после катастрофы вся жизнь сосредотачивается вдоль автомагистралей. Дорога дает возможность героям проявить свои самые темные стороны. Бюджет на картину был выделен мизерный. Фильм отсняли за 12 недель, а последние работы по монтажу и звуку заканчивали в доме режиссера: Миллер на кухне монтировал ленту, а Байрон Кеннеди в гостиной редактировал звук. Эффект получился колоссальный: аж до 2000 года «Безумный Макс» удерживал рекорд Книги рекордов Гиннесса по наивысшему соотношению прибыли и бюджета.

4. Хеллоуин (1978)

Бюджет: $ 325 тыс.

Сборы: $ 60 млн

Фильм ужасов о серийном убийце Майкле Майерсе, который сбегает из психиатрической лечебницы, сейчас считается классикой жанра, которая оказала влияние на последующие хорроры. В 2006 году Библиотека Конгресса США внесла ленту в Национальный реестр фильмов, как кино, «имеющее культурное, историческое или эстетическое значение». Однако спонсор выделил на этот фильм совсем небольшие деньги — да и те просто остались от его предыдущего проекта. Приходилось на всем экономить: реквизит изготавливали из подручных материалов, а актеры снимались в вещах из собственного гардероба. Но коммерческий успех получился ошеломляющим, несмотря на отсутствие большой рекламной кампании, и вызвал появление целого жанра фильмов о серийных убийцах, преследующих подростков.

5. Мужской стриптиз (1997)

Бюджет: $ 3,5 млн

Сборы: $ 258 млн

Комедия рассказывает о бывших сталеварах: завод, на котором они трудились, закрылся. Мужчины вынуждены вновь искать себя и то, чем зарабатывать на жизнь. В итоге они решают податься в стриптиз и организовать собственное шоу. Эта картина четырежды номинировалась на «Оскар» и получила премию за лучшую музыку к фильму. Всего же в копилке киноленты аж 34 награды, несмотря на достаточно скромный бюджет.

6. Открытое море (2003)

Бюджет: $ 120 тыс.

Сборы: $ 56 млн

Психологический триллер 2003 года основан на реальных событиях: в основу лег случай, произошедший в 1998 году в Австралии с супругами Лонерган. Любители дайвинга отстают от катера и оказываются одни в открытом море. Они отчаянно пытаются выжить. Фильм был снят на деньги режиссера и его жены с помощью полупрофессиональной цифровой камеры. Он обошелся им в $ 120 тыс. Позднее ленту выкупила компания Lion’s Gate.

7. Астрал (2010)

Бюджет: $ 1,5 млн

Сборы: $ 97 млн

Молодая пара переезжает в новый дом с детьми и не успевает толком обжиться, как в нем начинают происходить странные вещи. Но в настоящий ужас родители приходят, когда их маленький сын впадает в кому и врачи оказываются бессильны. При скромном бюджете лента показала отличные результаты в прокате. Спустя 3 года вышло продолжение — «Астрал: Глава 2».

8. Пи (1998)

Бюджет: $ 60 тыс.

Сборы: $ 3,2 млн

Первый полнометражный фильм режиссера Даррена Аронофски рассказывает историю одаренного ученого Макса Коэна. Математик много лет пытается найти и расшифровать универсальный код, по которому изменяются все курсы биржевых акций. По мере того, как он приближается к разгадке, его преследуют могущественные дельцы с Уолл-стрит. Большую часть мизерного бюджета фильма составили взносы по $ 100 от друзей и родственников режиссера. Когда картину купила студия Artisan Entertainment за $ 1 млн, каждый из вкладчиков получил обратно по $ 150. Фильм снимали прямо на улицах Нью-Йорка без согласования с властями, поэтому постоянно кто-то должен был стоять «на страже», чтобы сообщать о приближении полиции.

9. Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)

Бюджет: $ 60 тыс.

Сборы: $ 248 млн

История о 3 студентах киноотделения колледжа, бесследно исчезнувших во время съемки проекта о ведьмах, легла в основу независимой картины. Фильм был снят на любительские камеры в виде документальной ленты, якобы созданной пропавшими студентами. Весь материал отработали за 8 дней, а диалоги в фильме являлись импровизацией актеров. Здесь вы не найдете ни спецэффектов, ни сцен насилия, ни даже музыкального сопровождения. И тем не менее фильм был высоко оценен кинокритиками и собрал в прокате баснословную сумму.

10. Братья Макмаллен (1995)

Бюджет: $ 238 тыс.

Сборы: $ 10 млн

Комедийная драма Эдварда Бернса рассказывает о 3 братьях-ирландцах, которые живут в доме старшего из братьев, Джека, и постепенно открывают для себя различные аспекты взаимоотношений между мужчинами и женщинами. 26-летний режиссер фильма выступил здесь еще и в роли продюсера, автора сценария и исполнителя одной из главных ролей. Талант Бернса был отмечен на престижном фестивале независимого кино «Сандэнс», а фильм собрал в прокате солидную сумму.

11. Рокки (1976)

Бюджет: $ 1,1 млн

Сборы: $ 117 млн

«Рокки» завоевал 3 премии «Оскар» и «Золотой глобус», оказался самой кассовой лентой 1976 года и стал по-настоящему культовым произведением. Он моментально прославил Сталлоне и стал отправной точкой для целой серии кино о данном персонаже. В основу этой истории лег бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Мухаммедом Али и Чаком Уэпнером. Сильвестр Сталлоне написал сценарий за 3,5 дня и настаивал на том, что главную роль сыграет он сам. По его словам, он бы никогда себе не простил, если бы лента стала успешной с кем-то другим в главной роли.

12. Техасская резня бензопилой (1974)

Бюджет: $ 83 тыс.

Сборы: $ 30,9 млн

Идея фильма пришла к режиссеру Тоубу Хуперу во время посещения хозяйственного магазина — той секции, где продавались бензопилы. Магазин был просто переполнен посетителями, и режиссеру пришла в голову мысль, что бензопила в руках значительно облегчила бы ему путь. Бюджет фильма был довольно скромным, однако результат оправдал все ожидания. Лента собрала больше $ 30 млн, спустя 2 года после выхода получила приз на Международном фестивале фантастических фильмов в Авориазе, а в 2003 году был снят ремейк картины.