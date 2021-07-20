12 фильмов-ремейков, которые задвинули на задний план свои первоисточники

Киноманы нередко ругают режиссеров и сценаристов, создающих ремейки. И это вполне логично, ведь провалы переделок в кинопрокате — явление довольно частое. Однако есть и немало весьма удачных картин, созданных по сюжету других фильмов. И они стали настолько известными, что заставили зрителей забыть об оригинальных версиях.

Мы в AdMe.ru решили составить список популярных фильмов, которые на деле оказались ремейками менее успешных или давно забытых картин. А в бонусе мы расскажем про фильм, идея которого подозрительно напоминает другую киноленту.

Гай Ричи еще в 2019 году запланировал ремейк французской картины «Инкассатор». Фильм с Джейсоном Стейтемом в главной роли получился брутальным, мрачным и совсем не в стиле британского режиссера. Несмотря на это, он получил высокую оценку зрителей и кинокритиков. Ремейк рассказывает о молчаливом и загадочном человеке по прозвищу Эйч, который устраивается на работу в инкассаторскую фирму, терпящую убытки от участившихся нападений на машины. Сурового мужчину не интересуют деньги и карьера. Ему нужны грабители, на которых он готов обрушить весь свой гнев.

Криминальная драма «Соблазн» с Антонио Бандерасом и Анджелиной Джоли рассказывает о богатом торговце кофе Луисе Варгасе и аферистке Бонни, притворявшейся его невестой по переписке Джулией. Несмотря на обман, Луис готов последовать за Бонни куда угодно. Ведь он испытывает к ней необъяснимое влечение. Аналогичный сюжет с небольшими отличиями был у картины «Сирена с „Миссисипи“», где сыграли не менее блистательные Катрин Денев и Жан-Поль Бельмондо. Оба фильма стали экранизацией романа Корнелла Вулрича «Вальс в темноте».

Сценарий фильма «Чужой» написал Дэн О’Бэннон. Он вынашивал идею научно-фантастического ужастика еще со времен учебы в киноакадемии. Писатель никогда не скрывал, что на создание «Чужого» его вдохновило сразу несколько источников. Однако фильм «Оно! Ужас из космоса» особенно схож по сюжету с картиной Ридли Скотта. В фильме 1958 года показаны события недалекого будущего (1973 год). Космический корабль прилетает на Марс, чтобы спасти единственного выжившего из другой экспедиции. С его слов, на их корабль напал инопланетянин, однако участники спасательной миссии ему не верят. Но они меняют свое мнение, когда понимают, что с ними на Землю летит опасное существо.

Фильм ужасов «Остров доктора Моро» с Марлоном Брандо и Вэлом Килмером стал настоящим провалом, по мнению кинокритиков. Несмотря на это, картина была довольно популярной среди зрителей. Ее предшественницей стала кинолента 1932 года «Остров потерянных душ». Оба фильма созданы по роману Герберта Уэллса «Остров доктора Моро». История рассказывает о человеке, который после кораблекрушения попал на странный остров, заселенный мутантами. Их создал доктор Моро, скрестив гены человека и разных животных. Они называют своего творца отцом и пытаются вести себя как люди. Но некоторым из них так и не удается победить свою животную сущность.

Американский боевик-экшен в стиле киберпанк был снят по мотивам анимационного фильма «Боевой ангел», основанного на серии одноименной манги. События происходят в далеком будущем в постапокалиптическом мире. Девушка-киборг Алита, потерявшая память и обладающая недюжинной силой, познает любовь и ненависть. Она пытается вспомнить свое прошлое и вместе с этим обретает врагов, с которыми ей придется сражаться.

История про дерзкого и крутого майора Пэйна, направленного в учебный корпус к трудным подросткам, на самом деле является ремейком фильма «Частные войны майора Бенсона». По сюжету картины строгий военный, окруженный детьми, сначала доводит их до кипящей ненависти, а затем добивается их расположения и становится им лучшим другом. Не обошлось в фильме и без любовных историй. Бравый солдат влюбляется в женщину, ради которой он готов измениться и стать мягче по отношению к своим подопечным.

Драма «Все путем» с Робертом Де Ниро рассказывает о пенсионере и его четырех детях, проживающих в разных городах Америки. Они отказываются навестить отца, поэтому он, несмотря на запреты врача, сам едет по стране, чтобы увидеть своих родных. Но он и не подозревает, скольких секретов своих детей он не знает. Этот трогательный фильм является официальным ремейком итальянской киноленты «У всех все в порядке» и лишь незначительно отличается от первоисточника. Оба фильма получили награды и положительную оценку кинокритиков.

Криминальная драма «Под подозрением» рассказывает о состоятельном адвокате, которого обвиняют в совершении тяжкого преступления. Положение подозреваемого становится особенно шатким, когда против него свидетельствует его же жена. Тогда адвокат сознается в содеянном, чтобы окончательно доказать свою невиновность. Этот фильм стал ремейком французской картины «Под предварительным следствием», сюжет которой основан на романе Джона Уэйнрайта «Brainwash».

Криминальный боевик «Контрабанда» с Марком Уолбергом и Кейт Бекинсейл — это официальный ремейк малоизвестной исландской картины «Рейкьявик — Роттердам». По сюжету фильма бывший контрабандист давно отошел от дел и зажил мирной жизнью со своей семьей. Однако сложившиеся обстоятельства вынуждают его взяться за старое. Главный герой, решившийся на отчаянные меры, попадает в серьезную переделку и в итоге чуть не теряет свою любимую. Но, к счастью, он настолько крут, что проворачивает дело, спасает свою семью и обретает новую жизнь.

Комедия «Аферисты Дик и Джейн», в которой снялись Джим Керри и Теа Леони, рассказывает о классических представителях среднего класса в США, которые в один миг потеряли все из-за банкротства компании, на которую работал Дик. Сначала супруги пытаются законными методами удержаться на плаву. Однако, полностью отчаявшись, они становятся первоклассными и неуловимыми грабителями. Кинолента стала адаптированным к нашему времени ремейком фильма «Забавные приключения Дика и Джейн» 1977 года. Изначально роль Джейн должна была исполнить Кэмерон Диас, но актриса в последний момент ушла из проекта.

Фильм «2+1» является ремейком мексиканской картины «Инструкции не прилагаются». Французская комедия-драма рассказывает историю гуляки Самуэля, который неожиданно выясняет, что у него есть дочь Глория. Мать малышки сбегает, а парень, преследуя ее, попадает с ребенком в Лондон без гроша в кармане. Через 8 лет мать Глории объявляется и видит, каких высот добился Самуэль ради дочери. Она собирается забрать девочку в Штаты и лишить Самуэля прав опеки. Однако он так просто не отдает Глорию, ведь, по прогнозам врачей, у них осталось слишком мало времени, чтобы быть вместе.

Фильм рассказывает о шеф-поваре изысканного ресторана, сильной женщине и карьеристке, жизнь которой меняется после того, как она теряет свою сестру. Теперь главная героиня должна заботиться о своей племяннице, но ей это дается с большим трудом. На помощь приходит обаятельный су-шеф, который покоряет не только несчастную девочку, но и ее неприступную тетю. Американская романтическая комедия-драма «Вкус жизни» полностью повторяет сюжет немецкой картины «Неотразимая Марта». Ремейк с Кэтрин Зета-Джонс в главной роли стал известен во всем мире в отличие от первоисточника.

Бонус: чем «Круэлла» нам напомнила «Малефисенту»

У этих нашумевших картин разные сюжеты, однако их объединяет одна общая идея: оправдать отрицательного героя и объяснить зрителю, почему именно диснеевская злодейка стала таковой. Режиссеры показали, как Малефисента и Круэлла когда-то были добрыми девочками, но личная драма кардинально изменила их. Фильм «Круэлла» стал перезагрузкой известной картины «101 далматинец», а «Малефисенту» можно смело назвать полноценным ремейком сказки «Спящая красавица» с предысторией. Полагаем, с такой тенденцией вскоре все диснеевские антигерои будут реабилитированы.