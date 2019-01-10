12 фильмов про любовь без излишнего сахара, которые не дадут заскучать и мужчинам

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Фильмов о любви снято немало. Больше всего, конечно, постарался Голливуд. В этой подборке вас ждут добротные картины от режиссеров из разных уголков мира — например из Франции, Индии и Мексики. Эти фильмы заставят задуматься над сложными вопросами и увидеть, что любовь имеет бесконечное количество граней.

AdMe.ru выбрал фильмы про любовь с небанальным сюжетом и особенной атмосферой.

Поговори с ней (Hable Con Ella), Испания, 2002

В главных ролях: Хавьер Камара, Дарио Грандинетти, Леонор Уотлинг

IMDb — 8

— 8 «КиноПоиск» — 7,8 В фильме ведется несколько повествований, которые пересекаются и зеркально отображают друг друга. Две девушки — Лидия и Алисия — из-за трагических обстоятельств попадают в больницу в состоянии комы. Журналист Марко ухаживает за своей девушкой Лидией. А добродушный медбрат Бениньо, влюбленный в Алисию, прилагает все усилия, чтобы его любимая поправилась: он пересказывает ей сюжеты фильмов, делает массаж и не забывает о ее маникюре. И Бениньо счастлив, а Марко — нет. Тогда медбрат дает своему другу совет: «Поговори с ней». Драматическое кино, которое учит разговарить с любимыми даже тогда, когда, казалось бы, шанс быть услышенным невелик.

Записки у изголовья (The Pillow Book), Нидерланды — Великобритания, 1995

В главных ролях: Вивьен Ву, Юэн Макгрегор, Кэн Огата

IMDb — 6,7

— 6,7 «КиноПоиск» — 6,9 Необычное и местами страшное кино для тех, кому кажется, что они видели все грани экранной любви. Главная героиня Нагико одинаково любит каллиграфию и роман придворной дамы Сэй-Сенагон «Записки у изголовья». Сбежав от жестокого мужа в Гонконг, она знакомится с англичанином Джеромом и влюбляется в него. Однажды Нагико решает написать на теле любовника книгу и показать ее издателю. После трагической смерти Джерома извращенный ум издателя доходит до того, чтобы эксгумировать тело мужчины и сшить из его кожи «Книгу любовника». Тогда Нагико решается отомстить и втягивает издателя в страшную игру. Фильм уникален своей эстетикой: черно-белые кадры чередуются с цветными, а вставки с параллельными действиями усиливают смысл сцен. Картина показывает, с какой легкостью нездоровое чувство трансформируется в зависимость.

Белая свадьба (Noce blanche), Франция, 1989

В главных ролях: Ванесса Паради, Бруно Кремер

IMDb — 7

— 7 «КиноПоиск» — 7,4 Матильда — трудный подросток с неустойчивой психикой, Франсуа — опытный педагог, который должен направить неподатливую студентку и помочь ей обрести душевную гармонию. Только вот с виду обычная задача превращается для Франсуа в настоящее испытание, терзающее душу. И все из-за страсти, вспыхивающей между двумя людьми. Вульгарная, на первый взгляд, история на самом деле оказывается повестью о большой и искренней любви, которая, как ни банально, в очередной раз убеждает: истинное чувство невозможно подогнать ни под какие рамки.

Если только (If Only), США — Великобритания, 2004

В главных ролях: Дженнифер Лав Хьюитт, Пол Николлс

IMDb — 7,2

— 7,2 «КиноПоиск» — 7,6 Саманта учится музыке в Лондоне. Она красива и эмоциональна, и она влюблена, вот только ее парень Ян постоянно в делах и буквально женат на своей работе. Но однажды трагическая случайность переворачивает жизнь молодого человека, и тогда он начинает ежеминутно корить себя: «Если бы я только... Вот бы мне еще один шанс...» И судьба решает сжалиться над ним. Фильм учит зрителей ценить каждую минуту, проведенную с родным человеком, и никогда не воспринимать присутствие любимого как данность.

Медвежий поцелуй, Россия — Германия, 2002

В главных ролях: Ребекка Лильеберг, Сергей Бодров — младший

IMDb — 6,2

— 6,2 «КиноПоиск» — 7,4 Фильм, который переносит зрителя в другую действительность. Медвежонок из сибирской тайги оказывается в зоопарке, а потом в цирке. Кочуя вместе с труппой и своей юной хозяйкой Лолой из города в город, животное крепнет и взрослеет, превращаясь в сильного медведя. Но однажды Лола находит в клетке вместо своего питомца Миши... молодого человека. Оказывается, он и есть тот самый медведь, который иногда может превращаться в человека. Любовь не ограничивается одной реальностью, уверены создатели фильма.

Сусана, ты меня убиваешь (Me estás matando Susana), Мексика — США, 2015

В главных ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Вероника Эчеги

IMDb — 6,6

— 6,6 «КиноПоиск» — 6,2 Однажды беззаботный красавец Элихио возвращается домой, а его жены и след простыл. Ни записки, ни объяснений. Оказывается, уставшая от его ребячества Сусана улетела в другую страну. Элихио бросается вслед за женой, но ему предстоит очень долгий путь, чтобы разобраться в том, почему, когда ему кажется, что все идет хорошо, жена собирается и уходит. Этот фильм о непонимании учит зрителей тому, что над каждыми отношениями необходимо постоянно работать.

Зои (Zoe), США, 2018

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Леа Сейду

IMDb — 6,1

— 6,1 «КиноПоиск» — 6,2 Зои и Коул — ученые будущего, которые разрабатывают идеальных любовных партнеров. Больше не будет ни одиночества, ни неразделенной любви, а ваш любимый человек будет безупречным и всегда готовым подстраиваться под вас и исполнять ваши желания. Звучит прекрасно? Оказывается, не совсем. Фильм ставит перед зрителем вопрос: действительно ли нам всем нужен на 100 % идеальный человек рядом?

Коровы (Vacas), Испания, 1992

В главных ролях: Эмма Суарес, Кармело Гомес

IMDb — 7,2

— 7,2 «КиноПоиск» — 8 Картина состоит из 4 отдельных киноновелл, связанных друг с другом общим сюжетом и персонажами, но в то же время самостоятельных. Это история кровной вражды между двумя баскскими семьями. Герои живут в испанских горах по законам глухих поселений: здесь пьют, дерутся, заводят интрижки. Однажды в сына главного героя влюбляется девушка из враждующей семьи. Кажется, ситуация драматическая донельзя. Вот только местным коровам все нипочем: они жуют траву и безразлично смотрят на жизненные перипетии людей. Кажется, авторы намекают: не будьте такими же равнодушными.

Кит (Keith), США, 2008

© Keith / No Hands Productions

В главных ролях: Джесси Маккартни, Элизабет Арнуа

IMDb — 7,5

— 7,5 «КиноПоиск» — 7,6 У старшеклассницы Натали есть все, чего только можно пожелать: успехи в учебе и спорте, красота, ум, симпатичный бойфренд и заботливые родители с достатком. Но однажды ее партнером по лабораторной работе становится странный парень по имени Кит. С этого момента красивая и спокойная жизнь девушки больше не будет прежней. Она узнает, что скрывает Кит, столкнется с жестокой правдой и должна будет сделать непростой выбор. Фильм наводит на мысль о том, что никогда не знаешь, какой сюрприз приготовила тебе жизнь, а незначительная встреча может перевернуть весь ход событий. Однако, несмотря ни на что, жизнь всегда продолжается.

Слепая любовь (Fanaa), Индия, 2006

В главных ролях: Аамир Кхан, Каджол

IMDb — 7,2

— 7,2 «КиноПоиск» — 8 Индийское кино — это не только танцы, песни и слоны. Бывают и такие трепетные картины, как, например, эта. Слепая от рождения девушка Зуни отправляется на учебу в большой город. Там она знакомится с Реханом. Молодой человек красиво ухаживает за Зуни, окружает ее заботой и вниманием. Но однажды девушка узнает, что любимый человек совсем не тот, за кого себя выдает. И ладно бы он оказался бедняком, обманщиком или просто далеко не красавцем — все оказывается гораздо серьезнее. Но любовь от этого никуда не девается. Как же поступит разочарованная Зуни? Главная героиня картины слепа, но ведь зритель — нет. Кино учит не позволять любви ослеплять себя: всегда стоит внимательно изучать человека, с которым решаешься идти по жизни.

Нежность (La Délicatesse), Франция, 2011

В главных ролях: Одри Тоту, Франсуа Дамьен

IMDb — 6,6

— 6,6 «КиноПоиск» — 7 Счастливая жизнь Натали разрушилась в одночасье с гибелью мужа. Утрата ошеломила девушку и заставила ее с головой уйти в работу. Она быстро продвигается по карьерной лестнице и даже не думает устраивать личную жизнь. И уж точно меньше всего шансов завоевать растерзанное сердце Натали у ее робкого и неказистого подчиненного Маркуса, который тайком вздыхает по красивой начальнице. Неподражаемая Одри Тоту — воплощение нежности и чувственности в этой картине. Ее героиня испытала на себе простую истину: порой нас спасают те люди, от которых ты меньше всего этого ждешь.

Теория хаоса (Chaos Theory), США, 2008

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Эмили Мортимер

IMDb — 6,7

— 6,7 «КиноПоиск» — 6,9 Фрэнк — успешный парень, у него на все есть четкое расписание и определенные планы. Но однажды его стабильная жизнь и семейное счастье в одночасье рушатся из-за крошечной порции информации. Оказывается, Фрэнк бесплоден. Но ведь у него есть дочь! От кого же она тогда? Как принять эту новость и как жить дальше — на эти сложные вопросы предстоит найти ответ герою. В любви и отношениях перед нами то и дело встают вопросы, и мы постоянно вынуждены выбирать. Фильм предлагает подумать: как потом справляться с последствиями своего выбора?

А какой ваш любимый фильм о любви?