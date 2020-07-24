12 фильмов, от которых по спине пробежит холодок

«Ужасный» жанр в кинематографе появился практически сразу же после изобретения этого вида искусства. В попытках напугать зрителя первые режиссеры воссоздавали на пленке героев популярных литературных произведений, например Дракулу и детище Виктора Франкенштейна, однако с развитием этого направления кино приемы изменились, и в большинстве современных фильмов для нагнетания атмосферы используют не чудовищ, а разнообразные пугающие звуки, намеки и даже актерскую игру.

Мы в AdMe.ru согласны с утверждением, что все жанры хороши, кроме скучного. А во время просмотра этих фильмов скучать точно не придется.

Страна приливов (2007)

10-летняя Джелиза-Роуз живет с матерью и отцом, страдающими от нездоровой зависимости. После смерти супруги отец привозит девочку в места, где прошло его детство. Дом оказывается заброшенным и разоренным, а вокруг нет ничего, кроме бескрайних полей. Почти сразу же после приезда отец погибает, однако дочь этого будто не замечает и разговаривает с ним, будто с живым. Больше у девочки никого нет, и она ведет долгие беседы со своими единственными «друзьями» — кукольными головами, надетыми на пальцы. Тревожная драма Терри Гиллиама, которая так или иначе останется в памяти. Рейтинг IMDb — 6,5

Совершенство (2018)

Виончелистка Шарлотта — лучшая ученица на своем курсе в престижной музыкальной школе. Однажды ей приходится оставить учебу, чтобы ухаживать за больной матерью, а когда та умирает, девушка решает снова вернуться к музыкальной карьере. Однако все не так просто: оказывается, что в школе появилась новая звезда, которую директор решает взять в тур по Китаю. Желая вернуть себе статус «первой скрипки», Шарлотта уговаривает взять и ее в далекую страну, а сама продумывает план избавления от конкурентки. И это не сулит ничего хорошего никому. Рейтинг IMDb — 6,1

Миниатюрный остров (2014)

Испания, 1980 год. Двух детективов из Мадрида отправляют в сельскую глушь, чтобы они расследовали исчезновение двух девочек-близняшек. Странности начинаются почти сразу: если родители пропавших Кармелы и Эстреллы говорят, что их девочки были самыми обычными, то и полицейские, и одноклассники утверждают, что те не отличались примерным поведением и имели веские причины сбежать из города. Более того, столичным следователям передают пленку, где запечатлены внушающие страх сцены с участием сестер, а вскоре подростков находят мертвыми в местном болоте. Рейтинг IMDb — 7,3

Гончие любви (2016)

Вики Мэлоуни — умный и сообразительный подросток, переживающая недавний развод родителей. Выходные она проводит в загородном доме матери и однажды, крепко с ней поссорившись, сбегает на вечеринку и соглашается на предложение незнакомой пары подвезти ее до места назначения. Девушка теряет сознание, а через какое-то время приходит в себя и понимает, что оказалась в плену у «добрых» незнакомцев. Понимая, что сбежать, а значит, и избежать гибели ей не удастся, Вики решает внести раздор в отношения супругов. Рейтинг IMDb — 6,5

Звук моего голоса (2010)

Питер и Лорна — начинающие режиссеры, задумавшие снять документальный фильм. Чтобы собрать материал для своей работы, они решают внедриться в необычную секту, которую возглавляет женщина по имени Мэгги, утверждающая, что прибыла из 2054 года для подготовки людей к серии неминуемых катастрофических событий. И хотя пара приходит на собрание тайного общества с убежденностью в шарлатанстве Мэгги, она настолько убедительна в своих речах, что уверенность Питера начинает колебаться. Рейтинг IMDb — 6,0

Мы такие, какие есть (2013)

Паркеры — религиозная семья, ведущая затворническую жизнь. Однажды, готовясь к ежегодному посту, мать семейства замечает на стоянке возле супермаркета объявление о пропаже девушки, спотыкается, падает в затопленную канаву и тонет. Какое-то время спустя младший сын пары, Рори, находит в отцовском сарае привязанную девушку — ту, объявление о розыске которой и видела утонувшая миссис Паркер. В один из дней отец семейства приводит своих дочерей Роуз и Ирис к пленнице, и события начинают развиваться абсолютно непредсказуемо. Рейтинг IMDb — 5,9

Глаза моей матери (2016)

Португальский фильм рассказывает о семье из трех человек, спокойно и размеренно живущей на отдаленной ферме. Мать, которая раньше была практикующим хирургом, учит дочь Франциску анатомии и умению философски относиться к смерти. Все меняется, когда в их дом обманом проникает незнакомец и нападает на мать. Застав злоумышленника на месте преступления, отец семейства бьет его по голове, а затем запирает в сарае. Чарли — так зовут пленника — рассказывает Франциске, почему он пошел на преступление, и у девушки возникает неожиданный план. Рейтинг IMDb — 6,2

Ведьма любви (2016)

Красивая молодая ведьма по имени Элейн после смерти мужа (которого она сама же и лишила жизни) решает начать все с нуля и переезжает в новую квартиру. Она полна решимости найти идеального возлюбленного и для этого готовит разнообразные зелья и снадобья, а потом и опаивает ими потенциальных претендентов на ее руку и сердце, что для большинства из них заканчивается весьма плачевно. Однажды она встречает мужчину своей мечты, но ее стремление заполучить его во что бы то ни стало грозит привести к непредсказуемым последствиям. Рейтинг IMDb — 6,2

Убить за лайк (2017)

Две подружки-старшеклассницы, Маккайла и Сэди, ведут в интернете блог, посвященный настоящим преступлениям. В стремлении во что бы то ни стало сделать свое детище мегапопулярным, они берут в заложники маньяка Лоуэлла Лемана, сбежавшего из клиники для душевнобольных, и пытаются убедить его стать их наставником. Тот отказывается, и тогда девушки решают совершить убийство своими руками и убедить всех, что убийца — Леман. Рейтинг IMDb — 6,0

Хорошую женщину тяжело найти (2019)

Сара Коллинз недавно стала вдовой, а ее сын потерял способность разговаривать, поскольку убийство отца, случившееся среди бела дня в доме, где жила семья, произошло прямо на его глазах. Однако полиция отказывается расследовать дело, считая, что преступление стало результатом ссоры двух не самых законопослушных граждан. Но однажды в жизнь Сары врывается Тито, который по какой-то причине решает спрятать украденное у местного мафиозо в ее квартире. Сара решает воспользоваться Тито, чтобы выяснить, что привело к гибели ее супруга. Рейтинг IMDb — 6,2

Батарейка (2012)

В родных местах двух бывших игроков в бейсбол Микки и Бена произошел зомби-апокалипсис, и друзья вынуждены были провести взаперти вместе с семьей Микки долгих три месяца. Прежде чем парням удалось понять, как сбежать из заточения, все родные Микки погибли, и с тех пор он не может ночевать в закрытых пространствах. Однажды они находят рации и перехватывают разговор другой группы выживших, однако те не хотят принимать друзей в свое убежище, и это приводит к цепочке событий, пережить которые получится не у каждого. Рейтинг IMDb — 6,4

Дэниел ненастоящий (2019)

Будучи ребенком, Люк становится свидетелем трагического события, произошедшего в кофейне возле его дома. Среди людей, собравшихся посмотреть на случившееся, он замечает другого мальчика и знакомится с ним. Несмотря на то что Дэниела — так зовут парнишку — не видит никто, кроме самого Люка, он помогает ему пережить развод родителей. Однако дружбе приходит конец, когда новый знакомый уговаривает Дэниела напоить мать таблетками, убеждая, что это придаст ей суперсилу, в результате чего женщина чуть было не погибает. Рейтинг IMDb — 6,0